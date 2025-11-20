יש תואר: בני ג'דיידה - מכר זכתה בגביע המחוזי

מגרש הכדורגל החדש בנהריה אירח אמש (רביעי) את משחק גמר גביע המדינה של מחוז צפון א' בליגה ב', שהפגיש את בני ג’דיידה-מכר ואת בני ממב”ע. שתי הקבוצות נפגשו לפני כשבועיים במשחק ליגה, שאותו אירחה בני ממב”ע באצטדיונה הביתי בצפון הגולן, הקבוצה מהגליל הגיעה למשחק חדה וממוקדת וניצחה 1:4, במשחק ששיפר את מעמדה בצמרת הטבלה, על חשבונה של ממב”ע, שנותרה במרכז הטבלה.

גם משחק הגביע היה במעמד צד אחד, הוכרע בשלב מוקדם והסתיים בניצחון 0:4 לזכות בני ג’דיידה-מכר, המייצגת את הכפר המהווה את כור מחצבתו של כדורגלן העבר, בירם כיאל.

עהד מלחם, שכבש שני שערי ליגה ושער אחד במשחקי הגביע הקודם, היה הכוכב הגדול של הערב עם שלושער. במחצית הראשונה כבש השחקן צמד שערים (12’, 31’), לאחר מכן מוחמד עשאן כבש שער בדקה ה-43, שקבע את תוצאת המחצית הראשונה, 0:3 לזכות בני ג’דיידה-מכר.

בני ג'דיידה מול בני ממב"ע (מוחמד מוסא)

במחצית השנייה, שער שכבש מלחם בבעיטת פנדל בדקה ה-60 קבע את תוצאת המשחק, ניצחון 0:4 לזכות נציגת הגליל המערבי. מהדי ווקד, מאמן הקבוצה המנצחת, אמר בסיום: “היה משחק טוב, משחק שבו שיתפנו הרבה שחקנים והיווה משחק הכנה טוב לקראת החזרה לליגה. כל תואר משמח וטוב, אנחנו שמחים, אבל הפנים לליגה.

“פתחנו את העונה בצורה פחות טובה, בגלל ריבוי פצועים, שחוזרים בהדרגה. הפגרה הגיעה עבורנו בזמן. עכשיו המיקוד הוא במשחקי הליגה. בשבוע הבא מצפה לנו משחק חשוב מול מכבי אבו סנאן. המטרה שלנו להגיע למקסימום יכולת במאני טיים ולעלות לליגה א' בסיום העונה”.