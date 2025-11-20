יום חמישי, 20.11.2025 שעה 14:12
ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
197-178הפועל לוד1
1810-238מכבי עמישב פ"ת2
174-148הפועל מחנה יהודה3
1610-128בית"ר ר"ג4
158-188הכח עמידר ר"ג5
128-138הפועל הוד השרון6
1211-148בית"ר כפ"ס7
1212-138הפועל קרית אונו8
1116-178בית"ר ת"א חולון9
108-128א.ס חולון מור 10
1017-148מ.ס. בני יפו אורתודוקסים11
811-68בית"ר פ"ת12
726-88מכבי כפר יונה 13
511-88עירוני בית דגן14
223-98הפועל כפר קאסם15
123-78בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
164-188מכבי נתיבות1
166-138עירוני בית שמש2
158-258הפועל ירוחם3
155-208מ.ס. רמלה4
155-137מ.כ. שדרות5
157-148בני אילת6
147-158מ.ס. שיכון המזרח7
1310-167בני אשדוד8
119-128מ.כ. ערד9
911-148עירוני אשקלון10
914-138בית"ר קרית גת11
911-108איחוד צעירי אבו גוש 12
817-168הפועל שגב שלום13
424-118מכבי ב"ש14
428-118מכבי באר יעקב 15
056-18מכבי שעריים16

יש תואר: בני ג'דיידה - מכר זכתה בגביע המחוזי

תצוגת תכלית של שחקניו של מהדי ווקד העניקה לקבוצה מהגליל המערבי ניצחון 0:4 על בני ממב"ע. מהדי ווקד, המאמן: " אנחנו שמחים, אבל הפנים לליגה"

|
בני ג'דיידה עם הגביע (אחמד גאזי)
בני ג'דיידה עם הגביע (אחמד גאזי)

מגרש הכדורגל החדש בנהריה אירח אמש (רביעי) את משחק גמר גביע המדינה של מחוז צפון א' בליגה ב', שהפגיש את בני ג’דיידה-מכר ואת בני ממב”ע. שתי הקבוצות נפגשו לפני כשבועיים במשחק ליגה, שאותו אירחה בני ממב”ע באצטדיונה הביתי בצפון הגולן, הקבוצה מהגליל הגיעה למשחק חדה וממוקדת וניצחה 1:4, במשחק ששיפר את מעמדה בצמרת הטבלה, על חשבונה של ממב”ע, שנותרה במרכז הטבלה.

גם משחק הגביע היה במעמד צד אחד, הוכרע בשלב מוקדם והסתיים בניצחון 0:4 לזכות בני ג’דיידה-מכר, המייצגת את הכפר המהווה את כור מחצבתו של כדורגלן העבר, בירם כיאל.

עהד מלחם, שכבש שני שערי ליגה ושער אחד במשחקי הגביע הקודם, היה הכוכב הגדול של הערב עם שלושער. במחצית הראשונה כבש השחקן צמד שערים (12’, 31’), לאחר מכן מוחמד עשאן כבש שער בדקה ה-43, שקבע את תוצאת המחצית הראשונה, 0:3 לזכות בני ג’דיידה-מכר.

בני גבני ג'דיידה מול בני ממב"ע (מוחמד מוסא)

במחצית השנייה, שער שכבש מלחם בבעיטת פנדל בדקה ה-60 קבע את תוצאת המשחק, ניצחון 0:4 לזכות נציגת הגליל המערבי. מהדי ווקד, מאמן הקבוצה המנצחת, אמר בסיום: “היה משחק טוב, משחק שבו שיתפנו הרבה שחקנים והיווה משחק הכנה טוב לקראת החזרה לליגה. כל תואר משמח וטוב, אנחנו שמחים, אבל הפנים לליגה.

“פתחנו את העונה בצורה פחות טובה, בגלל ריבוי פצועים, שחוזרים בהדרגה. הפגרה הגיעה עבורנו בזמן. עכשיו המיקוד הוא במשחקי הליגה. בשבוע הבא מצפה לנו משחק חשוב מול מכבי אבו סנאן. המטרה שלנו להגיע למקסימום יכולת במאני טיים ולעלות לליגה א' בסיום העונה”.

