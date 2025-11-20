שחקן נוסף מירמיהו חולון הורחק ל-99 שנים

קבוצת הנוער של מ.כ ירמיהו חולון תיאלץ להמשיך את העונה הקרובה ללא שניים משחקניה, לאחר שאלה ספגו עונש הרחקה ל-99 שנים, זאת בעקבות אירועי האלימות שהתרחשו לאחר המשחק מול מ.כ ירושלים. לאחר שבשבוע שעבר הדיין, עו”ד נעם ליובין, גזר את העונש על אחד משחקני הקבוצה.

אתמול (רביעי) עמד לדין שחקן נוסף, שגם עליו נגזר העונש הכבד. השחקנים עשויים לערער על גזר הדין, אך גם אם עתירתם תתקבל, הרי שקשה לראות תסריט שיחזרו לשחק העונה ולעזור לקבוצתם השואפת לזכות באליפות ליגת מרכז ולהעפיל לליגה הארצית.

בדיון שנערך אתמול מתח ביקורת חריפה עו”ד נעם ליובין על התנהלות מ.כ ירמיהו חולון, שמצידה הגיבה בצורה משמעותית ואף העבירה מסר, שעלול להוביל את הצדדים להתדיינות משפטית.

“השחקן קיבל הזדמנות שנייה ולא עמד בה”

השחקן שעמד לדין טען להגנתו: “אני לא תומך באלימות של מה שקרה שם. היה בהתחלה שחקן שקילל אותנו, הוא העליב אותי וקילל אותי, ואז שחקן התקרב אלינו וניסה לריב איתנו. הגענו לחדר ההלבשה. אני הגנתי על עצמי והוא קילל אותם.

השחקן הוסיף: “הוא תקף אותנו, זה לא מה שהיה שם, אני עמדתי מאחורה בסרטון. אני לא שוחררתי מהקבוצה כפי שאמר מנהל הקבוצה בשבוע שעבר. זה נובע מהגנה עצמית והסרטון לא משקף אמת את מה שהיה שם. אני מתאמן רגיל והמאמן דיבר איתי לגבי ביה"ד ולגבי ההתאחדות”.

עו”ד נעם ליובין דחה את גרסתו של השחקן הנאשם: “לגופם של אישומים, הרי שבניגוד לעמדת הנאשם, נראה כי הנאשם בסרטון אינו עומד מאחור אלא מופיע כאמור מצד שמאל לבוש במדי הקבוצה, כשהוא מכה את שחקן הקבוצה היריבה גם כשהוא כבר מצוי על הקרקע ועל כן אין לי אלא להרשיע את הנאשם בעבירות בגינן עמד לדין”.

את הסיבות בגינן החליט לגזור עונש כה כבד על השחקן פירט נעם ליובין: “היה עבר משמעתי דומה למעשה וכפי שכתבתי, להבדיל מחברו לקבוצה שהורשע והורחק לצמיתות, בהחלטתי הרי שלמרות שקיבל הזדמנות שנייה לא עמד בה, והתנהל באופן אלים במיוחד כלפי שחקן הקבוצה היריבה, דבר המחייב הרחקתו לצמיתות.

“האם גם על הנאשם כאן אשר אינו נושא בעבר כלשהו, יש לגזור עונש זהה? לאחר מחשבה בהחלטתי כי במקרה זה - הרי שראשית עברו של חברו כולל מעשיו הנראים בסרטון.

“הרי שיש לגזור על הנאשם עונש זהה לחלוטין ואנמק: בעניינו של הנאשם, אכן עלתה המחשבה הקרקעית הרחקה לצמיתות, אלא הותירה כל ברירה אלא לגזור את אשר נגזר עליו.

“כיצד נכון יהי לנהוג אולם בסופו של יום מדובר בשחקן שנהג באלימות ואף ניסה לומר כי כלל אינו מופיע בסרטון, אולם כאמור הוא נראה בסרטון הקצרצר כשהוא מכה את שחקן הקבוצה היריבה גם כאשר הנהו על הקרקע ועל כן יכול עוד להיות שחקן פעיל.

“אדגיש כי גם אם אכן הושמעו כנגדו קללות ואף מעבר לכך, איני חושב ששחקן מעין זה אם גם נפגעו בו, הרי שאין בכך כל הצדקה למעשיו במקרה זה, כשהוא מצטרף לחברו לקבוצה ולעוד אדם במעשה אלימות קשה כנגד שחקן הקבוצה היריבה”.

נעם ליובין מעביר מסר חשוב לציבור השחקנים, המאמנים וראשי המועדונים: “אין צורך להכביר מילים על “מצב החירום” שבו מצוי ענף הכדורגל, בנושא האלימות. במצב זה מחייבת ההחמרה ברמת הענישה. די בהצהרות צלולות כנדון: “אין לעבור לסדר היום” על אירוע כזה או אחר, אלא יש לשקף במעשים את התפיסה המחמירה.

“נכון, אם כן נהג בית הדין המשמעתי הזה. כאשר קבע ענישה מחמירה מאוד במקרה זה. על שחקנים לנהוג בריסון עצמי, גם לאחר ששחקן יריב פוגע בהם. עליהם לפעול לתיקון הפגיעה בהם בדרכים חוקיות בלבד, לכן הנני גוזר על הנאשם עונש של הרחקה לצמיתות”.

נעם ליובין: “התנהלות חמורה וראויה לגינוי של ראשי המועדון”

עו”ד נעם ליובין רואה בחומרה את התנהלות מחלקת הנוער של מ.כ ירמיהו חולון. בתחילה הגיב לדבריו של השחקן, שטען שלא הורחק מאימוני הקבוצה: ”ראשית אפתח ואומר כי לפחות ע”פ דברי הנאשמים, הרי שבניגוד לדברי ראשי המועדון, נראה כי הנאשם לא קיבל כל הודעה על שחרורו, ויתרה מכך התאמן עם הקבוצה ואף הוכן לקראת הדיון הפה ע”י אותם אלו שהופיעו בפניי לפני שבוע.

“אם אכן הדברים שנשמעו כאן נכונים, הרי שנשמע כי מדובר בהתנהלות חמורה וראויה לגינוי של ראשי המועדון הבאים בפניי ביה"ד זה ומצהירים חצאי אמת בלשון המעטה”.

עו”ד נעם ליובין מתח ביקורת חריפה על טענות חולון בנוגע לחלק של גורמים המזוהים עמה בהתרחשות האירועים: “במהלך זיהוי המופיעים בסרטון במהלך שבוע שעבר, טענו ראשי המועדון כי הבחור השני המכה בסרטון לובש בשחור, הינו שחקן הקבוצה העומד לדין כאן.

“אולם נראה כי הנאשם מופיע דווקא בצידו השמאלי של המסך בסרטון, כשהוא לובש מדי הקבוצה ומכה במרוכז את שחקן הקבוצה היריבה, ואילו אדם שלישי, שזוהה, על בסיס דבריהם אלו לכאורה ע”י ראשי המועדון כנאשם כאן, נראה אף הוא מכה את שחקן הקבוצה היריבה.

“הקבוצה זכתה בשבוע שעבר מעבירה של התפרעות אוהדים בנסיבות מחמירות. הרי שאיש מאוהדיה לא השתתף בקטטה, דבר שהיום בזיהוי הנוכחי של הנאשם את המשתתפים בסרטון, נראה כהמשך מגמה של אמירת חלקים מהאמת בלבד ולא האמת כולה”.

עו”ד נעם ליובין הוסיף: “אני מפנה את גורמי ההתאחדות השונים לדברים שנאמרו כאן בנושא הנהלת הקבוצה והתנהלותה והדברים שנאמרו על ידי בדו”ח הקודם כאמור לכאורה יש בהם חצאי אמיתות ולא מעבר לכך, ובעקבותיהם זכתה הקבוצה מעבירה של התפרעות אוהדים בנסיבות מחמירות וכמו כן הוקל עונש עת הצהירו ראשי, כי סילקו את אותם נאשמים לצמיתות מהקבוצה, מה שהתברר היום כהצהרה אשר אינה אמת”.

מני כהן: “תשקול האגודה לנקוט הליכים משפטיים בגין לשון הרע”

כהן, מנהל מחלקת הנוער של מ.כ ירמיהו חולון, הגיב לביקורת החריפה של עו"ד ליובין: “הנהלת האגודה הודפת בתוקף את האמירה לפיה הצהרותיה בדיון הקודם היו "חצאי אמיתות" או "הצהרה אשר אינה אמת", ורואה בדברים אלו פגיעה חמורה בשם הטוב, באמינותה ובדרך התנהלותה המקצועית והאחראית. האגודה טיפלה באירוע במלוא הרצינות.

“לאחר בדיקה יסודית, שני השחקנים המעורבים הורחקו מהאגודה. האגודה פעלה בשקיפות והגינות, ובנוסף לטיפול בשחקנים המעורבים באופן ישיר, דיווחה גם על שחקן נוסף שלא הופיע בדו"ח השיפוט.

“פעולות אלו מעידות על לקיחת אחריות מלאה מצד האגודה, בניגוד לכל רמיזה אחרת. טענות על מסירת מידע לא מדויק הן חסרות בסיס ופוגעות בשמה הטוב ובהתנהלותה המקצועית של האגודה”.

לדבריו של מנהל מחלקת הנוער, דבריו של עו”ד ליובין עלולים להוביל להתנהלות משפטית בין הצדדים, במידה ויישארו בפרוטקול הדיון: “לאור זאת, האגודה דורשת למחוק לאלתר את הדברים שנרשמו בפרוטוקול ובהחלטה, ובפרט את הקביעה כי מדובר ב”חצאי אמיתות” וב”הצהרה אשר אינה אמת”.

“אנו מבקשים לתקן את הרישום בהתאמה לעובדות המוכחות והמתועדות. במידה והדברים לא ימחקו או יתוקנו כנדרש, תשקול האגודה לנקוט הליכים משפטיים מתאימים בגין לשון הרע והשפעה, וזאת כדי להגן על השם הטוב ועל אמינותה הציבורית, תוך הצגת מלוא הראיות המעידות על טיפול אחראי, מדויק, ויוצא דופן בפני הדין, ואף ללא כל התערבות של בית המשפט”.