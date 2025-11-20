"חלמתי להגיע יותר רחוק, אבל אני מוקיר תודה"

בגיל 31 בלבד, רז כהן הודיע על פרישה מכדורגל. הקשר שיחק בין היתר בהפועל תל אביב והפועל כפר סבא משם הוא זכור בעיקר, אך גם בהפועל אום אל פאחם, הפועל עפולה והפועל רמת גן. לאחר ההודעה על הפרישה, שחקן העבר עלה לדבר היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך אתה אחרי הפרישה?

”רשמתי קודם כל את שעל לבי, פרקתי את כל מה שהרגשתי, אני נרגש מהתקופה החדשה שעומדת בפניי. כשאתה מוציא הודעה כזאת ואתה אחרי, אתה לומד להסתכל בצורה שונה, כי בהתחלה אתה לא מעריך לאן שהגעת, כשאתה בפנים”.

מה כתבת? תן לנו טעימה קצת?

”רשמתי שבגיל 31 הגעתי להחלטה שאני ממשיך הלאה מהכדורגל, שאני מקבל החלטה לטובת המשפחה שלי וטובתי האישית, יותר מאשר הכדורגל. לא הצלחתי להתקדם יותר מבחינה מקצועית וגם כלכלית הגעתי לשכר שרציתי להרוויח יותר ממנו, והחלטתי שהצעד הכי טוב הוא להמשיך. רשמתי גם שאני מוקיר תודה על הכל וזה לא מובן מאליו מה שקיבלתי, זה שהצלחתי להגשים חלום בתור ילד בן 6 שמתחיל את הדרך שלו, אני נרגש מאוד לשלב הבא בחיים”.

רז כהן בטירוף (חג'אג' רחאל)

היית בהפועל ת”א, כפ”ס, יש לך כמה הופעות בליגת העל, מה תיקח איתך?

”היה לי יותר מ-100 הופעות בליגת העל”.

כשחתמת בהפועל ת”א לארבע עונות, היו תקוות גדולות ממך והתפקשש משהו בדרך.

”כן, בין היתר רשמתי בפוסט שתמיד חלמתי להגיע יותר רחוק, למדתי להסתכל על זה שלכל אחד יש את המסלול שלו וכנראה זה שלי. אני יוצא עם תחושת החמצה שלא מימשתי את הפוטנציאל ב-100 אחוז, אבל אני מוקיר תודה על מה שחוויתי ושהתפרנסתי ממה שאני הכי אוהב בעולם”.

מה קורה שם? אתה מגיע לקבוצה גדולה ולא מתקדם, מה קורה אחר כך?

”במבט לאחור ועם טיפה יותר ניסיון בגיל, יכול להיות שהיה חסר לי עוד משהו בפן המנטלי, לא יכולתי לשאת את הלחץ, הביקורות. עשינו פלייאוף עליון וגם שם רמת הציפייה מהקהל, וזה לגיטימי, רצו שהפועל תחזור להילחם על תארים וזה לא ממש היה ככה. בפן המנטלי לא הצלחתי להכיל את זה, אני חושב”.

רז כהן ולביא שוקרון חוגגים (חג'אג' רחאל)

כמה שחקנים אנחנו מכירים שמדברים ככה ולא מאשימים אחרים… היו לך גם פציעות ויכולת להאשים את חוסר המזל וכו’, כל הכבוד על זה. אתה הולך עכשיו לתחום אחר, לנדל”ן, ספר לנו.

”נכון, תמיד אהבתי, גם בזמן הכדורגל, פרצתי בגיל 22 ועשיתי יזמות נדל”ן וזה עולם שאני אוהב ומתחבר אליו, אפשר לצמוח דרכו ולעזור לאנשים לצמוח. נכנסתי לקבוצת נדל”ן ויש לנו קבוצה שמשווקת יד ראשונה ויש גם בגוש דן וכו’, לקבוצה השנייה הצטרפתי בתור מתווך עצמאי ליד שנייה באזור רמת גן גבעתיים, וככה אני מתחיל את השלב השני”.

מי שמחפש אז להשקיע או דירה, יש את רז כהן. אתה תיתן שירות מעולה.

”כן”.

בכל מקרה נחזור לרגע גדול שתיקח איתך?

”אקח המון דברים, אבל אני חושב שכל רגע שהוא שריקת פתיחה והאצטדיון מלא, אי אפשר להסביר אותו. כשאתה על כר הדשא והאצטדיון מלא, אין יותר טוב מזה”.

המון המון הצלחה.

”תודה לכם”.