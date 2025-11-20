על טדי: הפועל תל אביב נקנסה ב-10,000 ש"ח

בכל שבוע לצערנו מספר קבוצות עומדות לדין, כל אחת מהסיבות שלה, ולאחר מכן מפרסמים בהתאחדות של גזר הדין. אז היום (חמישי) פרסמו את העונשים של מספר קבוצות בישראל, ביניהן הפועל תל אביב, מ.ס אשדוד, עירוני טבריה, בני סכנין והפועל חיפה.

נתחיל מבני סכנין. הצפוניים עמדו לדין בגין התפרעות אוהדים, איחור של קבוצה בעליה למגרש ועבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות, והוחלט להטיל עליה קנס כספי של 3,000 ש”ח בפועל. טבריה קיבלה קנס של 1,500 שקל על אי קיום חובות הקבוצה הביתית, כאשר הברזים בחדר ההלבשה של השופטים היו שבורים וזרם המים בכיור היה חלש ועף לכל כיוון.

אשדוד קיבלה קנס של 1,000 ש”ח על השלכת כוס של אוהד ועוד קנס של 1,500 ש”ח בעקבות שהשוער שלה שיחק עם תכלת, למרות שזה לא הצבע שסוכם מראש איתו ישחק. הפועל חיפה קיבלה קנס של 3,000 ש”ח בגין איחור של קבוצה בעליה למגרש.

מי שעוד עמדה לדין היא הפועל תל אביב על התנהלות בלתי הולמת של האוהדים במשחק נגד הפועל ירושלים, ולאדומים הופעל עונש על תנאי של 10,000 ש”ח.