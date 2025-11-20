"הייתי מריע שוב לרונאלדיניו, לא ללאמין ימאל"

ב-19 בנובמבר 2005 ברצלונה פגשה את ריאל מדריד לקלאסיקו לוהט וניצחה אותה 0:3 בלילה בלתי נשכח עבור רונאלדיניו שזכה לתשואות בברנבאו לאחר צמד מדהים. מי שזכור מהמשחק הזה הוא דווקא חואן סאנצ’ס, אוהד ריאל מדריד שמחא כפיים עם בנו לכוכב העבר הברזילאי. האוהד המפורסם נזכר באותם רגעים ואף מבקר את לאמין ימאל, הכוכב הנוכחי של הבלאוגרנה.

“הדבר הכי חשוב הוא למחוא כפיים למה שטוב, לא למה שרע” הוא נזכר. “חטפנו מכות, וזה קרה כשיש לי מנוי עונתי למשחק הקבוצה, אך אני לא מתחרט על מעשיי”, הוסיף אוהד הבלאנקוס המפורסם שזכור זכות שפמו.

המחווה השנויה במחלוקת הפכה את אותו אוהד למפורסם, אך גם גררה עימה ביקורת רבה, אך הסנקציות לא פסחו על המבקרים: “האולטראס קראו קריאות נגדי, אך לי זה לא הפריע, אני עדיין יכול להיכנס לאצטדיון והם כבר לא מורשים להגיע יותר”.

רונאלדיניו (רויטרס)

שני עשורים אחרי אותו משחק היסטורי הוא נזכר שוב באותם רגעים, אך גם מבקר את הכוכב הספרדי הצעיר של הקטלונים: “הייתי מריע לו שוב גם אחרי עשרים שנה, אך לא הייתי עושה זאת אם זה היה ימאל. הוא שחקן נהדר, אבל יש דברים בו שאני לא אוהב”.

בשבת הקרובה, ברצלונה תארח את אתלטיק בילבאו (17:15, חי בערוץ ONE) על מנת להיצמד לריאל מדריד בפסגה, כשימאל ינסה להוביל את הקבוצה לניצחון ראשון בחזרה לקאמפ נואו החדש.