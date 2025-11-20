יום חמישי, 20.11.2025 שעה 14:12
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

"הייתי מריע שוב לרונאלדיניו, לא ללאמין ימאל"

20 שנה לאחר שנצפה אוהד ריאל מדריד מוחא כפיים לכוכב העבר הברזילאי בקלאסיקו יחד עם בנו, הוא נזכר שוב: "לא הייתה לנו ברירה, קמנו ומחאנו כפיים"

|
חואן סאנצ'ס (צילום מסך)
חואן סאנצ'ס (צילום מסך)

ב-19 בנובמבר 2005 ברצלונה פגשה את ריאל מדריד לקלאסיקו לוהט וניצחה אותה 0:3 בלילה בלתי נשכח עבור רונאלדיניו שזכה לתשואות בברנבאו לאחר צמד מדהים. מי שזכור מהמשחק הזה הוא דווקא חואן סאנצ’ס, אוהד ריאל מדריד שמחא כפיים עם בנו לכוכב העבר הברזילאי. האוהד המפורסם נזכר באותם רגעים ואף מבקר את לאמין ימאל, הכוכב הנוכחי של הבלאוגרנה.

“הדבר הכי חשוב הוא למחוא כפיים למה שטוב, לא למה שרע” הוא נזכר. “חטפנו מכות, וזה קרה כשיש לי מנוי עונתי למשחק הקבוצה, אך אני לא מתחרט על מעשיי”, הוסיף אוהד הבלאנקוס המפורסם שזכור זכות שפמו.

המחווה השנויה במחלוקת הפכה את אותו אוהד למפורסם, אך גם גררה עימה ביקורת רבה, אך הסנקציות לא פסחו על המבקרים: “האולטראס קראו קריאות נגדי, אך לי זה לא הפריע, אני עדיין יכול להיכנס לאצטדיון והם כבר לא מורשים להגיע יותר”.

רונאלדיניו (רויטרס)רונאלדיניו (רויטרס)

שני עשורים אחרי אותו משחק היסטורי הוא נזכר שוב באותם רגעים, אך גם מבקר את הכוכב הספרדי הצעיר של הקטלונים: “הייתי מריע לו שוב גם אחרי עשרים שנה, אך לא הייתי עושה זאת אם זה היה ימאל. הוא שחקן נהדר, אבל יש דברים בו שאני לא אוהב”.

בשבת הקרובה, ברצלונה תארח את אתלטיק בילבאו (17:15, חי בערוץ ONE) על מנת להיצמד לריאל מדריד בפסגה, כשימאל ינסה להוביל את הקבוצה לניצחון ראשון בחזרה לקאמפ נואו החדש.

