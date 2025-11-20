במגמת ירידה: מדוע יש פחות שערים בחופשיות?

מעט דברים בכדורגל המודרני יפים יותר משער בבעיטה חופשית ישירה. שחקנים גדולים כמו ז'וניניו, דייויד בקהאם, כריסטיאנו רונאלדו, ליאו מסי ועוד רבים אחרים, הפכו את הבעיטה החופשית לצורת אומנות, המסוגלת לשנות את מהלך המשחק במגע אחד, כשכל אחת ייצר לעצמו סגנון שונה.

אולם, בשנים האחרונות, שערים בבעיטות חופשיות ישירות ירדו במידה ניכרת, כאשר ב’ספורט’ הספרדי ניתן את הסיבות לדעיכה של זה בכדורגל המודרני, תוך כדי התמקדות בנתונים מעונות האחרונות של הליגה הספרדית.

מגמת ירידה:

הנתון הסטטיסטי שמדגים את הירידה בשערים הוא הבא: בין 2015 ל-2020, נכבשו יותר מ-25 שערים בחופשיות בלה ליגה, לעיתים קרובות בקלות יחסית כמו 34 או 33 (ב-2016/17 וב-2019/20 בהתאמה). עם זאת, מאז, המספר לא עבר את ה-20, כשעונת 2024/25, הייתה הטובה ביותר מהבחינה הזו עם 19 שערים.

חוליאן אלברס בועט (IMAGO)

בעונה הנוכחית, כאשר הליגה הספרדית נמצאת במחזור ה-13, היא קיבלה ארבעה שערים בלבד מבעיטות חופשיות, כששניים מהם נכבשו על ידי אותו שחקן: חוליאן אלברס, כוכב אתלטיקו מדריד, שכבש נגד אספניול במחזור הראשון וגם בדרבי נגד ריאל. חוץ ממנו, כבשו גם רפא מיר מאלצ’ה וקרלוס אלברס מלבאנטה.

בהשוואה לשנים קודמות, ב’ספורט’ חזרו אחורה ולפי נתונה ‘אופטה’, נבעטו 536 חופשיות בספרד במהלך 2013/14, לעומת 497 ב-2016/17, כאשר לפני שתי עונות המספר צנח ל-335. באשר לשיעור ההצלחה, הוא ירד מ-7.5% ל-5%, כשגם הנתון מושפע מהעובדה שיש פחות בעיטות חופשיות. בין 2013 ל-2016 היו 27 בעיטות שנכבשו בממוצע, בין 2017 ל-2020 הנתון עלה ל-31.75, אך מאז החלה הירידה ובין 2021 ל-2024 נכבשו רק 11.25 בעיטות חופשיות ישירות בממוצע.

ליאו מסי בועט חופשית (IMAGO)

‘עידן הנתונים’ ו’השוער הטיפוסי’:

בעידן הזה של הנתונים בעצם, הוא מספק תפקיד מהותי מאוד, כשכעת לשוערים יש הרבה יותר מידע ובעיקר גישה נוחה יותר ליריבים, עם אפשרות ניתוח לפני המשחקים, כפי שקורה גם בפנדלים. בעקבות כך, הדבר מקשה לראות שערים מבעיטות חופשיות, וכך גם המאפיינים של השוער הטיפוסי בכדורגל המודרני, כששוערים המבוקשים הם גבוהים, בעלי רפלקסים מהירים וזריזים וזה נותן להם יכולת גדולה יותר להגיב לבעיטות ממרחקים קרובים ורחוקים כאחד.

טיבו קורטואה (IMAGO)

השפעה נוספת שגילו במחקר שביצעו זה השחקן הנוסף שכמעט כל השוערים/קבוצות מציבים אותו שוכב על הקרקע, זאת כידוע במטרה למנוע מבעיטות חופשיות לעבור מתחת לחומה שקופצת, כשמאמנים ושוערים החליטו שאחד מהשחקנים ישכב על כר הדשא. זה לא חדש במיוחד ומשתמשים בזה במשך זמן רב, אך לאחרונה היא “אופנתית” יותר וכיום כמעט ואי אפשר לראות חומה ללא שחקן ששוכב על הדשא.

טקטיקות כדורגל מודרניות משחקות תפקיד

סיבה נוספת לירידה במספר השערים הוא ההיבט הטקטי. בכדורגל היום, הרוב המכריע של המאמנים נותנים עדיפות לשמירה על החזקה בכדור ולהימנע מאיבוד. בנוסף, בנוגע לליגה הספרדית, קשה לראות ב”מומחים” בבעיטות חופשיות מרחוק מאז עזיבתם של כריסטיאנו רונאלדו וליאו מסי.

חוץ מזה, הגידול במחלקות ייעודיות למצבים נייחים במועדונים ברמה הגבוהה, תורם גם הוא לירידה במספר השערים מבעיטות חופשיות. כיום, קבוצות נוטות לבחור באסטרטגיות שונות בבעיטות חופשיות מרחוק, זאת במקום לנסות בעיטות ישירות. מקובל לראות מצבים נייחים מורכבים ביותר הכוללים מספר שחקנים.