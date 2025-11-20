יום חמישי, 20.11.2025 שעה 12:26
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
11520-5716מכבי ת"א
11457-4986הפועל העמק
10374-4485הפועל ת"א
10552-5816עירוני קריית אתא
9407-4235הפועל חולון
8367-3985הפועל ירושלים
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
8478-4536עירוני נס ציונה
8498-4666מכבי רעננה
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
7493-4935בני הרצליה
7523-4856אליצור נתניה
7528-4876מכבי ראשל"צ

אתמול והיום: הפגישות בין בכירי היורוליג למכבי

מנכ"ל ואחראי התחרויות של הליגה הגיעו אמש לארץ ונפגשו עם הצהובים, כאשר פגישה נוספת תתקיים בהמשך היום. אופטימיות במועדון שהצדדים בדרך הנכונה

|
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

חזרת המשחקים לארץ ממשיכה להיות הנושא הכי חם על סדר היום בכדורסל הישראלי, כאשר על מנת לקדם את המהלך הזה הגיעו לישראל שני נציגים בכירים של היורוליג, המנכ”ל פאולוס מוטיונאס ואחראי התחרויות דייגו ג’יאן.

השניים הגיעו אתמול (רביעי) לישראל ובשעות הערב נפגשו עם אנשי מכבי תל אביב, כאשר היום בבוקר הם נפגשו עם אנשי הפועל תל אביב ובהמשך היום הם ייפגשו פעם נוספת עם האנשים של מכבי תל אביב.

אצל הצהובים מעידים שהפגישות מוצלחות בסך הכל וטובות, ובסופו של דבר כולם יהיו יותר חכמים אחרי הפגישה השנייה עם מכבי תל אביב בהמשך, אך כן יש תחושה של אופטימיות שהצדדים בדרך הנכונה מהבחינה הזו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */