רבע 4, 03:00: הפועל ב"ש - קריית אתא 79:73

המחזור השביעי בליגת ווינר סל נפתח בשעה זו, כאשר הפועל באר שבע מארחת את עירוני קריית אתא באולם הקונכיה, כששתי הקבוצות במאזנים הפוכים: המארחת עם 4:2 שלילי ואילו האורחת מהצפון נמצאת ב-2:4 חיובי.

חניכיו של רמי הדר מגיעים להתמודדות לאחר שבמחזור הקודם נחלו הפסד צורם מול הפועל חולון, במשחק חוץ שנערך בטוטו ארנה. האדומים פספסו הזדמנות לפתח מומנטום חיובי וגם לרשום ניצחון חוץ ראשון אי פעם על הסגולים בליגה. הקבוצה מבירת הנגב חוזרת הערב לאולמה הביתי ומקווה לנצח פעם שנייה ברציפות בבית.

מן הצד השני של המתרס, החבורה מהצפון מגיעה לאחר תקלת השעונים באולם רמז, שעוררה הדים רבים בליגה, וגרמה לה לשחק פעם נוספת מול מכבי ראשון לציון. חניכיו של אלדד בנטוב הצליחו לנצח את הכתומים 85:94 בסופו של דבר, כשאירחו בגן נר לאחר שההיכל הביתי שלהם נפסל לשימוש. כעת, הם מחפשים להמשיך את פתיחת העונה הנהדרת שלהם, ורוצים לרשום ניצחון חמישי העונה.

על מנת לעשות היסטוריה פרטית, תצטרך קריית אתא לעמוד במשימה בה לא עמדה מעולם: לגבור על הפועל באר שבע במשחק חוץ, ולחבר לראשונה בהיסטוריה ארבעה ניצחונות רצופים. מנגד, הדרומיים רוצים לרשום ציון דרך נאה משלהם עם הניצחון ה-90 שלהם אי פעם בעונה הסדירה.

רבע ראשון: 23:25 לעירוני קריית אתא

חמישיית הפועל ב”ש: טארין טוד, סי ג’יי אלבי, ברנדון אנג’ל, יואב ויטלם וקודי דמפס.

חמישיית קריית אתא: תומר אסייג, ג’מייה ניל, בודי יום, מאליק הול ודריוס האנה.

סי ג’יי אלבי ובודי יום החליפו שלשות בפתיחת המשחק, ג’מייה ניל הוסיף אחת משלו אחרי שתי דקות ללא סל בשני הצדדים. דריוס האנה האלה את האורחת ליתרון 5 עם 2 מדויקות, יום המשיך עם עוד סל, ברנדון אנג’ל סוף סוף קלע עבור האדומים. נואה לוק דייק ל-2, אילי דולינסקי גם קלע עבור האורחת, אלבי עלה ל-5 נקודות כשדייק פעמיים מהקו וקבע 14:8. האנה סיים טוב אחרי אסיסט נהדר של גל בייטנר, ברנדון אנג’ל ונואה לוק החליפו שלשות, כשנטע סגל צולף אחת משלו ומוריד את ההפרש לחמש נקודות. גם אקילי וינינג הצטרף לחגיגת השלשות, אך עשה עבירה שנתנה למאליק הול אנד וואן בצד השני אך הוא מצידו החטיא את העונשין. סם איוריו צימק עבור האורחת ל-21:20 עם עוד שלשה, קודי דמפס השלים את המהפך עם אנד וואן הול החזיר את היתרון לצפוניים עם שני לייאפים מוצלחים וחתם את הרבע הראשון.

רבע שני: 41:42 להפועל ב”ש

איוריו הניח 2 בפתיחת הרבע והשווה את התוצאה, דיל חדר טוב וקלע, דמפס דייק מחצי מרחק. דולינסקי נכנס חזק לצבע וקלע לייאפ, דמפס עלה ל-7 נקודות אישות עם 2, כשדמפס מעלה את באר שבע ליתרון עם 2 משלו. לוק ויום צלפו מחוץ לקשת וקבעו 31:35 לזכות קריית אתא, יובל הוכשטטר ניצל מסירה גדולה של תומר אסייג, הניח 2 וגרם לרמי הדר להזעיק פסק זמן. הוכשטטר נכנס חזק לסל וקלע 2 שהשלימו ריצת 0:10 לבנה, אנג’ל שם סוף לריצה עם שני סלים ברצף והוריד את ההפרש ל-4, איוריו קלע 2 שהשלימו רצף 0:6 אדום וגרם לאלדד בנטוב לבקש טיים אווט. שטרית קבע שוויון 39, ויטלם השלים את המהפך עם שלשה נהדרת, אך הול קלע לייאפ וסגר את המחצית הראשונה על הפרש נקודה בלבד.

רבע שלישי: 57:73 לעירוני קריית אתא

אנג’ל המשיך מאיפה שהפסיק עם דאנק אליו הוסיף קליעה מדויקת מהעונשין, כשאלבי העלה את ההפרש ל-4 אחרי דאנק ממסירה יפה של יואב ויטלם. הוכשטטר דייק מחוץ לקשת, ניל החזיר את היתרון לאורחת עם ג’אמפ שוט מוצלח, לוק השלים ריצת 0:7 עם 2 משלו. בודי צלף שלשה ונועה לוק עם עוד 2 קבע 47:55 לקריית אתא והוריד את הקבוצות לפסק זמן באר שבעי. אלבי חזר חם עם שלשה, יום רשם אנד וואן מהצד השני, אנג’ל הוריד ל-6 הפרש עם 2. הוכשטטר קלע לייאפ, דולינסקי סיים מתפרצת לבנה עם 2, הול חדר חזק וקלע 2 שהעלו את ההפרש לדו ספרתי. נואה לוק סיים התקפה קבוצתית נהדרת עם שלשה מהפינה, איוריו עצר את הריצה של קריית אתא עם 2, אבל לוק עם הטבעה קבע 55:69 ורמי הדר הזעיק פסק זמן. אסייג דייק פעמיים מהקו והמשיך עם אסיסט גדול להול, אנג’ל קלע לייאפ, הוריד ל-16 הפרש וקבע את תוצאת הרבע.

רבע רביעי

דמפס פתח עם 2, ויטלם צלף שלשה מהפינה, אלבי ניצל חטיפה בהגנה, השלים ריצת 0:7 עם דאנק גדול וגרם לבנטוב לבקש טיים אווט. האנה תיקן החטאה של אסייג והחזיר לדו ספרתי, ויטלם קלע פעם נוספת מחוץ לקשת והוריד ל-8.