רבע 2, 07:00: מילאנו - הפועל ת"א 32:30

הפועל תל אביב כבר שכחה לגמרי מההפסד לפנרבחצ’ה, כשרשמה ניצחון גדול בדרבי במסגרת הליגה. האדומים במקום הראשון בליגת ווינר סל וגם במקום הראשון ביורוליג, ובשעה זו הם ינסו לשמור על הפסגה של המפעל הבכיר באירופה למחזור נוסף כשהם מתארחים אצל מילאנו במסגרת המחזור ה-12.

חניכיו של דימיטריס איטודיס נכנעו שלוש פעמים העונה ביורוליג, למכבי ת”א, אולימפיאקוס ופנרבחצ’ה, והם לא רוצים להיכנע בפעם הרביעית ואולי לאבד את המקום הראשון. הקבוצה מתחילה כאן לו”ז קשוח של שלושה משחקים בדמות מילאנו, נתניה וריאל מדריד, רגע לפני היציאה לפגרה קצרה לטובת הנבחרות.

בכל מקרה, מילאנו נמצאת במקום השמיני בעצמה, עם שישה ניצחונות לצד חמישה הפסדים ב-11 המחזורים הראשונים, אך יש לציין שהאיטלקים ברצף נפלא של ארבעה ניצחונות ביורוליג, האחרון גדול במיוחד לאחר מותחן נגד אולימפיאקוס.

רבע ראשון: 25:25

חמישיית מילאנו: קווין אליס, מרקו גודוריץ’, שאבון שילדס, זאק לידיי ובראיינט דאנסטון.

חמישיית הפועל ת”א: וסיליה מיציץ’, טיילר אניס, אלייז’ה אניס, איש ויינרייט ודן אוטורו.

אוטורו פתח חזק עם ארבע נקודות בפתיחה, ומיציץ’ הוסיף שתיים משלו אל מול סל שדה לשתי נקודות של אליס שקבע 2:6 לאורחים מישראל. הסנטר המשיך לשלוט בצבע ועלה לשמונה נקודות, כאשר הרכז הסרבי הוסיף נקודות מהקו כדי לקבוע 5:12. מיציץ’ הוסיף שלשה, אך האיטלקים רצו 0:6 כדי לצמק לשתיים בלבד, לפני שכריס ג’ונס תפר שלשה כדי לעצור את המומנטום המקומי.

ליאנדרו בולמארו הויבל את מילאנו למהפך, ושלשה של ג’ונתן מוטלי על הבאזר קבעה שוויון 25:25 בסיום הרבע.

רבע שני:

החבור ההמקומית פתחה עם חמש נקודות רצופות את הרבע ועלתה ליתרון תואם, לפני שאנטוניו בלייקני הגיב בשלשה משלו.