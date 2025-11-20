יום חמישי, 20.11.2025 שעה 10:31
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
9423-4695ריטאס וילנה1
7379-3855לגיה ורשה2
7424-4145היידלברג3
7412-3705פרומיתאס4
 בית 2 
8329-3514שאלון1
7310-3434אלבה ברלין2
5344-3414נימבורק3
4351-2994סבאח באקו4
 בית 3 
10368-4425חובנטוד בדאלונה1
8435-4525שולה2
7438-4395הפועל חולון3
5450-3585בורסאספור4
 בית 4 
8293-3504טנריפה1
6337-3454טראפני שארק2
6333-3114טופאש בורסה3
4376-3334בני הרצליה4
 בית 5 
9409-4525גלאטסראיי1
8375-3905וירצבורג2
7429-4245טרייסטה3
6440-3875איגוקאה4
 בית 6 
8263-3264א.א.ק. אתונה1
6294-3094סולנוקי אולאי2
6299-2884לוויצה פטריוטי3
4333-2664ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
8278-3714מלאגה1
6324-3054קרדיצה2
6356-3284מרסין3
4383-3374אוסטנד4
 בית 8 
10362-4315גראן קנאריה1
8386-4085סובוטיקה ספרטק2
6399-4085לה מאן3
6466-3665בנפיקה ליסבון4

בחולון מעכלים את ההפסד: היינו שם כל המשחק

פרנקו וחניכיו נכנעו לבדאלונה עם 97:95 לאחר מותחן בהארכה ויצאו מאוכזבים, אך גם עם תקווה: "דברים קטנים הכריעו". זלמנסון: "חבל. אני גאה בחברים"

|
מנפורד עם פרנקו (רועי כפיר)
מנפורד עם פרנקו (רועי כפיר)

הפועל חולון הפסידה אמש (רביעי) 97:95 לחובנטוד בדאלונה במסגרת המחזור החמישי של ליגת האלופות של פיב״א בערב שהותיר את הסגולים צהובים עם אכזבה, אך גם עם לא מעט צידה לדרך לקראת המשך העונה. המחזור האחרון של שלב הבתים המוקדם יהיה מול בורסאספור ועוד לפני כן דני פרנקו וחניכיו יפגשו את מכבי תל אביב בהיכל מנורה מבטחים ביום ראשון הקרוב.

חולוניה פגשה אתמול יריבה שעדיפה עליה בלא מעט אספקטים, בכל זאת יש בשורותיה ניסיון NBA, אלופי יורוליג ואליפות עולם בכדורסל, כאלו ש-״רק״ עם ניסיון פיינל פור יורוליג ובין לבין בלא מעט כישרון רק שאמש חניכיו של פרנקו היו כשווים בין שווים, לא ויתרו, נלחמו, שרטו והובילו בסוף בצדק, כן הפועל חולון הייתה שווה אתמול ניצחון, אך נאיביות בשני הפוזשנים האחרונים שלחו את המשחק להארכה. במועדון כאמור היו מאוכזבים מאוד: “היינו שם כל המשחק”.

שחקניו של פרנקו הראו המון אופי כשחזרו מפיגור בן תשע נקודות ונשארו צמודים לכל אורך הדרך וגם להוביל במשחק: ״דברים קטנים הכריעו את המשחק״, הוסיפו. הרי בסופו של דבר קליעת עונשין אחת נוספת בערב שבו העונשין היה בעוכריה של הקבוצה, ריבאונד נוסף יכול היה לעשות את ההבדל. חולוניה יכולה הייתה גם לעשות עבירה אחרי החטאת העונשין של דריק וולטון ג׳וניור ועדיין לקבל בחזרה את הכדור ביתרון נקודה, אך ריקי רוביו עשה את מה שהוא ידע כל הקריירה, בדאלונה ניצלה את העובדה שההגנה עוד לא הצליחה להתארגן ואז ריבאונד התקפה שהפך לשלשה שהשוותה את המשחק.

ייתכן שבדיוק בגלל העובדה שפגשו יריבה עדיפה והצליחו להיות כה תחרותיים מולה, וכן זה הפסד מרגיז מבחינתה של חולוניה שהייתה יכולה לשים את עצמה בפוזיציה טובה יותר לקראת מחזור הסיום של השלב הנוכחי בחודש הבא בכל הנוגע ליתרון הביתיות בפלייאין שכזכור משוחק בשיטה של הטובה משלושה משחקים. ניצחון אתמול וחניכיו של פרנקו היו מגיעים למחזור הסיום כשהם קרובים מאוד ליתרון הביתיות בסדרת הפלייאין ממנה מעפילים לשלב 16 האחרונות אך כעת לא רק שחולוניה חייבת לנצח את בורסאספור היא גם צריכה הפסד של שולה לבדאלונה בכדי לסיים במקום השני, אחרת היא תסיים במקום השלישי.

בחולוניה התרכזו בדברים הטובים כאמור לאחר המשחק ואחד מהם הוא העובדה שהגיעו למחזור האחרון כשהם הבטיחו כבר את מקומם בפלייאין. לצד זאת יש גם אכזבה שכן היו יכולים להגיע כאמור בפוזיציה טובה יותר. האופי היה שם ובגדול לאורך כל המשחק עם השלשות של ליאור קררה בקלאץ׳ ויכולת נהדרת גם של וולטון ג׳וניור כאשר אקסבייר מאנפורד וג׳ורדן מקריי קלעו בספרות כפולות.

עידן זלמנסון שסיים את המשחק עם שמונה נקודות, ארבעה ריבאונדים וארבעה אסיסטים אמר לאחריו: “שיחקנו נגד קבוצה מאוד איכותית. היה לנו משחק טוב, חבל שלא הצלחנו לסגור אותו בפעולות האחרונות. אני גאה בכל החברים לקבוצה ובצוות האימון על האופי שהראנו. עמדנו מול קבוצה מאוד טובה. ניקח את הדברים הטובים מהמשחק הזה, נלמד מהדברים הרעים ונתקדם הלאה למשחקים הבאים”.

