בחולון מעכלים את ההפסד: היינו שם כל המשחק

הפועל חולון הפסידה אמש (רביעי) 97:95 לחובנטוד בדאלונה במסגרת המחזור החמישי של ליגת האלופות של פיב״א בערב שהותיר את הסגולים צהובים עם אכזבה, אך גם עם לא מעט צידה לדרך לקראת המשך העונה. המחזור האחרון של שלב הבתים המוקדם יהיה מול בורסאספור ועוד לפני כן דני פרנקו וחניכיו יפגשו את מכבי תל אביב בהיכל מנורה מבטחים ביום ראשון הקרוב.

חולוניה פגשה אתמול יריבה שעדיפה עליה בלא מעט אספקטים, בכל זאת יש בשורותיה ניסיון NBA, אלופי יורוליג ואליפות עולם בכדורסל, כאלו ש-״רק״ עם ניסיון פיינל פור יורוליג ובין לבין בלא מעט כישרון רק שאמש חניכיו של פרנקו היו כשווים בין שווים, לא ויתרו, נלחמו, שרטו והובילו בסוף בצדק, כן הפועל חולון הייתה שווה אתמול ניצחון, אך נאיביות בשני הפוזשנים האחרונים שלחו את המשחק להארכה. במועדון כאמור היו מאוכזבים מאוד: “היינו שם כל המשחק”.

שחקניו של פרנקו הראו המון אופי כשחזרו מפיגור בן תשע נקודות ונשארו צמודים לכל אורך הדרך וגם להוביל במשחק: ״דברים קטנים הכריעו את המשחק״, הוסיפו. הרי בסופו של דבר קליעת עונשין אחת נוספת בערב שבו העונשין היה בעוכריה של הקבוצה, ריבאונד נוסף יכול היה לעשות את ההבדל. חולוניה יכולה הייתה גם לעשות עבירה אחרי החטאת העונשין של דריק וולטון ג׳וניור ועדיין לקבל בחזרה את הכדור ביתרון נקודה, אך ריקי רוביו עשה את מה שהוא ידע כל הקריירה, בדאלונה ניצלה את העובדה שההגנה עוד לא הצליחה להתארגן ואז ריבאונד התקפה שהפך לשלשה שהשוותה את המשחק.

ייתכן שבדיוק בגלל העובדה שפגשו יריבה עדיפה והצליחו להיות כה תחרותיים מולה, וכן זה הפסד מרגיז מבחינתה של חולוניה שהייתה יכולה לשים את עצמה בפוזיציה טובה יותר לקראת מחזור הסיום של השלב הנוכחי בחודש הבא בכל הנוגע ליתרון הביתיות בפלייאין שכזכור משוחק בשיטה של הטובה משלושה משחקים. ניצחון אתמול וחניכיו של פרנקו היו מגיעים למחזור הסיום כשהם קרובים מאוד ליתרון הביתיות בסדרת הפלייאין ממנה מעפילים לשלב 16 האחרונות אך כעת לא רק שחולוניה חייבת לנצח את בורסאספור היא גם צריכה הפסד של שולה לבדאלונה בכדי לסיים במקום השני, אחרת היא תסיים במקום השלישי.

בחולוניה התרכזו בדברים הטובים כאמור לאחר המשחק ואחד מהם הוא העובדה שהגיעו למחזור האחרון כשהם הבטיחו כבר את מקומם בפלייאין. לצד זאת יש גם אכזבה שכן היו יכולים להגיע כאמור בפוזיציה טובה יותר. האופי היה שם ובגדול לאורך כל המשחק עם השלשות של ליאור קררה בקלאץ׳ ויכולת נהדרת גם של וולטון ג׳וניור כאשר אקסבייר מאנפורד וג׳ורדן מקריי קלעו בספרות כפולות.

עידן זלמנסון שסיים את המשחק עם שמונה נקודות, ארבעה ריבאונדים וארבעה אסיסטים אמר לאחריו: “שיחקנו נגד קבוצה מאוד איכותית. היה לנו משחק טוב, חבל שלא הצלחנו לסגור אותו בפעולות האחרונות. אני גאה בכל החברים לקבוצה ובצוות האימון על האופי שהראנו. עמדנו מול קבוצה מאוד טובה. ניקח את הדברים הטובים מהמשחק הזה, נלמד מהדברים הרעים ונתקדם הלאה למשחקים הבאים”.