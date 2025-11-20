"ימאל? גם כאשר הם ניצחו הם לא כיבדו אותנו"

טיבו קורטואה הוא דמות מכובדת בריאל מדריד, ואומר את הדברים באופן ישיר. השוער הבלגי, שבדרך כלל לא עובר מתחת לרדאר באזור הראיונות, מדבר בגלוי גם כשמדובר בשאלות תקשורתיות בראיונות עומק. וזה בדיוק מה שעשה בביקורו בתוכנית "אל פרטידאסו". בין היתר, שוער ריאל מדריד הכחיש שהקבוצה איבדה אמון בצ'אבי אלונסו.

על היחסים עם צ'אבי אלונסו אמר: "אנחנו מתאמנים טוב ויש לנו מערכת יחסים טובה עם המאמן. בחדר ההלבשה תמיד יהיו כאלה שקצת פחות מרוצים מכמות הדקות, אבל אצלנו הכל מדברים בפתיחות בפגישות, ואין שום בעיות. אני קורא כל מיני דיווחים וחושב, 'זה לא נכון, זה לא ככה', אבל בסוף זה יוצר רעש".

על הדברים של לאמין ימאל לפני הקלאסיקו: "כשהאווירה רגועה ובטוחה, אני יכול לומר דברים שאולי לא הייתי אומר אחרת. לאמין הוא שחקן מצוין, אבל בסוף הוא דיבר בצורה שהדליקה את המשחק, והתקשורת התנפלה על זה. היינו צריכים את האווירה הזאת, היינו צריכים את האש הזאת. הם אויב, ואנחנו צריכים ללכת עליהם, כי אפילו כשהם ניצחו, הם לא כיבדו אותנו. קלאסיקו תמיד נותן מוטיבציה, אבל לשמוע דברים כאלה נותן לך עוד יותר דרייב".

לאמין ימאל וקורטואה מתעמתים (IMAGO)

האירועים בסיום הקלאסיקו: "זה נשאר על המגרש. אם קרבחאל או דין האוסן יהיו מחר בנבחרת, לא תהיה שום בעיה עם לאמין. אם אראה אותו במסעדה, אגיד שלום. אין שום בעיה בינינו".

על המקרה של ויניסיוס: "זה נסגר, התקבל, הוא התנצל וזהו. המשכנו הלאה ואין שום בעיה".

על הישירות שלו מול התקשורת: "החברים שלי בריאל מדריד מעולם לא אמרו לי כלום על כך, כי זה לא 'להלשין', זה פשוט להגיד את האמת. אחרת, מה הטעם לעשות ראיונות? זה קרה לי גם בנבחרת ואין לי בעיה עם זה. אני מסביר להם וזה נגמר".

על המשחק שבוטל במיאמי: "אף אחד לא צריך להגיד לי מה לעשות. לאורך כל הקריירה שלי אמרתי את מה שאני חושב. אין לי בעיה לדבר על זה עם חאבייר טבאס באופן פרטי".

טיבו קורטואה (IMAGO)

על הפציעה שלו: "אהיה כשיר לסוף השבוע. זו הייתה פציעה קטנה, אבל הייתי צריך לנוח, להחלים ולקבל טיפול. הופתעתי מעט מהבאז בבלגיה, כאילו ויתרתי על הנבחרת, וזה לא נכון. גם אם היה לי משחק עם ריאל מדריד, לא הייתי משחק, כי לא יכולתי".

על הביקורת לאחר ההפסד והתיקו האחרונים: "כאשר אנחנו מסיימים בתיקו או מפסידים משחק, ישר מדברים על משבר, ואני חושב שבסופו של דבר יש הרבה יותר רעש בחוץ מאשר בפנים".

על ההערות של צ'אבי אלונסו אחרי ההפסד בליברפול: "מבחוץ אפשר לחוות את זה אחרת מאשר על המגרש. לשמוע שהמשחק הוכרע על פרטים זה נשמע משוגע, אבל זה לא ככה".