יוסטון גברה על קליבלנד, אוקלהומה כבר ב-1:15

לילה עמוס משחקים ב-NBA סיפק דרמות, הצגות אישיות ורצפים שהולכים ומתארכים. יוסטון המשיכה את התקופה המרשימה שלה עם ניצחון חוץ בקליבלנד, בעוד אוקלהומה שמרה על מאזן ביתי מושלם בדרך לעוד ניצחון משכנע על סקרמנטו. דנבר התאוששה עם ערב גדול של יוקיץ' ופתחה מחדש את המאבק בצמרת המערב, וטורונטו רשמה ניצחון חוץ מרשים בפילדלפיה בדרך לטיפוס אל עבר המקומות הראשונים. כמו כן, מיאמי ניצלה סגל חסר של גולדן סטייט כדי לברוח ברבע האחרון ולחתום את הלילה עם ניצחון נוסף וניו יורק חגגה מותחן נגד דאלאס.

דאלאס מאבריקס (12:4) – ניו יורק ניקס (5:9) 113:111

הניקס חזרו לנצח ומי שעוד חזר הוא ג’יילן ברנסון, ששב מפציעה בדיוק בזמן כדי להתארח אצל האקסית שלו. הכוכב קלע 28 נקודות ונעזר בעוד 18 נקודות ו-14 ריבאונדים של קארל אנתוני טאונס על מנת לרשום ניצחון מספר תשע העונה. לאנדרי שאמט הגיע בקלאץ’, כאשר שלשה חשובה מאוד שלו היא זו שעשתה את ההבדל לקראת הסיום.

בצד השני, הקבוצה מטקסס המשיכה להיות אחת הגרועות העונה בליגה, כאשר היא רשמה הפסד 12 ב-16 משחקים. מי שלא שיחק הלילה לראשונה בקריירת ה-NBA שלו הוא הבחירה הראשונה בדראפט, קופר פלאג, בעקבות מחלה, אז בלעדיו ובלי אנתוני דייויס וכמובן גם קיירי אירווינג דאלאס לא הצליחה לנצח. נאג’י מרשל עם 23 נקודות וקליי תומפסון עם 13 נקודות לא הספיקו עבור ניצחון.

קארל אנתוני טאונס בפעולה (רויטרס)

קליבלנד (6:10) - יוסטון (3:10) 114:104

יוסטון ממשיכה לדהור. הרוקטס יצאו מקליבלנד עם ניצחון חמישי ברציפות ועשירי ב־11 המשחקים האחרונים, כאשר אלפרן שנגון הסב לקבוצה שלו עוד ערב חיובי במיוחד, ובסיומו אימה אודוקה מצא את האיש שחילץ אותו בדקות המפתח. שנגון היה בכל מקום, 28 נקודות, 11 ריבאונדים ו־7 אסיסטים, בעוד קווין דוראנט הוסיף 20 נקודות באחוזים צנועים של 33.3% מהשדה. אבל הגיבור האמיתי של הערב היה ארון הולידיי, שהתפוצץ עם 14 נקודות ברבע האחרון ו־18 בסך הכל. הרוקטס פתחו את המשחק בסערה עם 19:33 ונראו בדרך למשחק קל כשעלו ליתרון 22, אך קליבלנד התעשתה, חזרה לאט לאט, ועד פתיחת הרבע הרביעי כבר צימקה ל־77:76.

שנגון ואמן תומפסון (12 נקודות, 9 ריבאונדים, 6 אסיסטים ו־5 חטיפות) עצרו את המומנטום, ובמאני טיים הולידיי סגר עניין עם 6 נקודות רצופות. דונובן מיטשל נתקע לאורך שלושה רבעים והתעורר רק בסיום בדרך ל־21 נקודות (19 מהן ברבע האחרון). דיאנדרה האנטר הוביל את הקבוצה עם 25, בעוד אוון מובלי תרם 18 אך החטיא 6 מ־10 מהקו.

קווין דוראנט (רויטרס)

אוקלהומה (1:15) - סקרמנטו (12:3) 99:113

OKC נראית כמו קבוצה שאף אחד לא מצליח לבלום. האלופה רשמה ניצחון שביעי ברצף, 15 מתוך 16 מתחילת העונה, ושמרה על מאזן ביתי מושלם של 0:7. הפעם זו הייתה סקרמנטו, יחד עם האגדה המקומית ראסל ווסטברוק, שלא הצליחה להימנע מהפסד שביעי ברציפות. שיי גילג'ס אלכסנדר ראה פרקט ברבע הרביעי רק בפעם השביעית העונה, ועדיין סיים עם 33 נקודות ו־8 ריבאונדים. צ'ט הולמגרן הוסיף 21, בעוד אצל הקינגס דניס שרודר קלע 21, דמאר דרוזן תרם 17, ווסטברוק רשם משחק מגוון של 7 נקודות, 11 ריבאונדים ו־6 אסיסטים.

זאק לאבין אכזב עם 8 נקודות בלבד. א־ג'יי מיצ'ל חתם את המחצית ב־50:58 ל־OKC, ובסיום הרבע השלישי הגיע דאנק ענק של הולמגרן שקבע 65:80. האורחת עוד ירדה לחד ספרתי ברבע האחרון, אך לו דורט עם כמה קליעות גדולות מנע כל סיכוי למהפך.

שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

ניו אורלינס (13:2) - דנבר (3:11) 125:118

דנבר חזרה למסלול אחרי הנפילה מול שיקגו עם ניצחון על הקבוצה החלשה במערב. ניקולה יוקיץ' סיפק עוד טריפל דאבל מרשים, 28 נקודות, 11 ריבאונדים ו־12 אסיסטים, כשפייטון ווטסון גנב את ההצגה עם שיא קריירה של 32 נקודות ו־12 ריבאונדים. דרק קווין, הרוקי של הפליקנס, חגג ערב אישי עם 30 נקודות ו־9 ריבאונדים והוריד ל־120:114 עם דאנק 47.4 שניות לסיום.

אבל ג'מאל מארי (16 נקודות ו־8 אסיסטים) שמר על קור רוח ודייק פעמיים מהקו, ודנבר מנעה מהפליקנס למחוק פיגור של 19. טריי מרפי קלע 23 וצירף 5 חטיפות, אך זה לא מנע הפסד שביעי רצוף (החמישה האחרונים בבית). זאיון וויליאמסון נעצר על 14 בלבד.

ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

מיאמי (6:9) - גולדן סטייט (8:9) 96:110

מיאמי ניצלה עד תום את העובדה שגולדן סטייט הופיעה ללא אף אחד מכוכביה הגדולים, וברחה ברבע הרביעי בדרך לניצחון ביתי חשוב, 22:38 ב־12 הדקות האחרונות הכריעו את המשחק. ההיט עלו ל־4:20 בפתיחה, אבל אפשרו לווריירס להפוך את התוצאה לפני שהחזירו לעצמם שליטה. נורמן פאוול הוביל עם 25 נקודות, באם אדבאיו חזר מהפציעה עם 20, ואנדרו וויגינס הוסיף 17 מול קבוצתו לשעבר.

אצל גולדן סטייט, ברנדין פודז'מסקי בלט עם 20, קווינטן פוסט הוסיף 19, באדי הילד 18 ופאט ספנסר רשם 11 נקודות, 8 ריבאונדים ו־13 אסיסטים. הווריירס סיימו ערב חלש עם 36% מהשדה ו־27% מהשלוש וירדו מנוצחים בפלורידה בפעם השנייה ביומיים, אחרי ההפסד לאורלנדו.

מוזס מודי (רויטרס)

מינסוטה (5:10) - וושינגטון (13:1) 109:120

גם כשאנתוני אדוורדס לא בעניינים, וושינגטון לא מסוגלת לנצח. הוויזארדס המשיכו את פתיחת העונה האומללה שלהם עם הפסד 12 ברציפות, הפעם מול מינסוטה, למרות ערב חלש של אדוורדס שסיים עם 18 נקודות ב־6 מ־20 מהשדה. נאז ריד ניצל את חסרונו של ג'יידן מקדניאלס כדי להתפוצץ עם 28 נקודות ולהוביל רבע שני מוחץ של 17:37.

ג'וליוס רנדל היה נהדר עם 32 נקודות, 10 ריבאונדים ו־6 אסיסטים. מנגד, קישון ג'ורג' המשיך להרשים עם 23 נקודות, 7 ריבאונדים ו־7 אסיסטים. וושינגטון הורידה פיגור 27 ל־5 בלבד כשנותרו 7:06 דקות, אבל בדיוק אז מינסוטה דאגה לסגור עניין, ושלשה גדולה של דונטה דיווינצ'נזו השאירה את ההפרש מחוץ להישג ידה.

אדוארדס (רויטרס)

פילדלפיה (6:8) - טורונטו (5:10) 121:112

הרעש במזרח לא מגיע רק מדטרויט, גם טורונטו שם. הראפטורס עלו למקום השני אחרי ניצחון חוץ מרשים על פילדלפיה, והאריכו את רצף הניצחונות שלהם לחמישה בדרך לעקיפת קליבלנד. ברנדון אינגרם ואר. ג’יי בארט שיחקו כתף אל כתף עם 22 נקודות כל אחד, יאקוב פרטל תרם 19, עמנואל קוויקלי קלע 18 והשתיק את האולם בשתי שלשות קריטיות. סקוטי בארנס השלים תצוגה קבוצתית גדולה עם 16, 9 ריבאונדים ו־5 אסיסטים.

פילי עוד הובילה 53:56 במחצית, אך התפרקה ברבע השלישי שהסתיים ב־26:44 לטורונטו. ללא ג'ואל אמביד, פול ג'ורג' וקלי אוברה, טייריס מקסי ניסה להחזיק את ההתקפה עם 24 ו־9 אסיסטים, בעוד וי ג'יי אדג'קום וקוונטין גריימס תרמו 21 כל אחד, פשוט לא מספיק.

טייריס מקסי (רויטרס)

אינדיאנה (13:2) - שארלוט (11:4) 118:127

אינדיאנה סוף־סוף מצאה את הערב שלה. סגנית האלופה ידעה שמשחק בית מול שארלוט זו הזדמנות להתעוררות, והיא סיפקה הופעה קבוצתית מרשימה שהחזירה לה את הביטחון. בנדיקט מת'ורין הוביל את כולם עם 24 נקודות ו־12 ריבאונדים, פסקאל סיאקאם הוסיף 22 ו־7 אסיסטים, ג'יי האף נתן תרומה יפה של 20 נקודות, וטי ג'יי מקונל רשם את משחקו הטוב ביותר העונה, 14 נקודות, 6 ריבאונדים, 8 אסיסטים ומדד +18 ב־14 דקות בלבד.

פסקאל סיאקאם (רויטרס)

ריצת 2:11 ברבע השני ביססה יתרון 16, ובהמשך הפער צמח עד 24. שארלוט, שסופרת הפסד רביעי ברצף, קיבלה עוד משחק נהדר מהרוקי קון קניפל עם 28, 8 ו־7. מיילס ברידג'ס קלע 25, לאמלו בול סיים ערב חלש של 18 נקודות ו־5 מ־21 מהשדה, בתוספת 7 ריבאונדים, 9 אסיסטים ו־6 איבודים.