יום חמישי, 20.11.2025 שעה 08:33
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 25-26
7123-7034פלמנגו1
6929-5834פלמייראס2
6422-4633קרוזיירו3
6034-5534מיראסול4
5530-4734בוטאפוגו5
5438-4034פלומיננזה6
5340-4433באהיה7
4550-4034ברגנטינו8
4536-3733סאו פאולו9
4439-3734אתלטיקו מיניירו10
4343-3734גרמיו11
4251-5034ואסקו דה גמה12
4230-3133סיארה13
4238-3533קורינתיאנס14
3746-3733אינטרנסיונל15
3749-3534סאנטוס16
3647-2934ויטוריה17
3259-2933ג'ובנטוד18
3151-3433פורטלזה19
1763-2734ספורט רסיפה20

שער, טעות וסיוט: הלילה הרע של ניימאר בסנטוס

כוכב הקבוצה שנאבקת כדי להימנע מירידה, העלה את קבוצתו ליתרון רק כדי לגזור עליה עונש כשהכשיל בדרך לפנדל מגוחך ו-1:1 עם מיראסול. בדרך לתחתית?

|
ניימאר (IMAGO)
ניימאר (IMAGO)

מה נותנים לי החיים, ומה הם לוקחים? זה מה שאוהדי סנטוס שואלים את עצמם כשהם רואים את ניימאר. אחרי עוד יום מקולל שלא הצליח לפזר את העננה השחורה של הירידה, נראה שהיא לא תתפזר עד הרגע האחרון של עונה בברזילייראו שראויה להישכח בדרום סאו פאולו.

הכוכב הברזילאי, שהראה שוב סימנים של שיפור ברמת המשחק שלו, הרס את כל ההתקדמות עם טעות גסה שעלתה לקבוצה ב־2 נקודות שעשויות להתברר כקריטיות בעוד כמה שבועות.

מספר 10 של סנטוס היה צריך רק 3 דקות כדי לפתוח את התוצאה. הוא תפס את ההגנה של מיראסול מחוץ לעמדה לחלוטין בחוכמה ובתזמון מושלם, ולאחר ריצה לשטח פתוח, סיים בסבלנות אין סופית שיש רק לשחקנים הטובים ביותר.

ניימאר (IMAGO)ניימאר (IMAGO)

הדקות חלפו, וניימאר המשיך לצבור יותר הצלחות מכישלונות. הוא ניסה את מזלו שוב ושוב והתקרב לכבוש שער נוסף, אך לא המזל ולא הכושר הנוכחי עמדו לצדו. הכוכב של סנטוס, שסוף סוף הפגין את הפוטנציאל שלו, הפך הכל ברגע אחד. בדקה ה־60, בזמן שכיסה הגנתית, ניימאר שלח רגל מיותרת והכשיל את ריינאלדו בתוך רחבת ה־16 שלו, פנדל שהמגן עצמו המיר לשער.

דקות הסיום חשפו שניימאר לא נמצא בשיאו הפיזי, ובכמה הזדמנויות נראה שהוא רץ ללא אוויר ולא הצליח לתקן את המצב. למרות שהקבוצה השיגה נקודה מול הקבוצה המפתיעה של הליגה, הנסיבות סביב המשחק הותירו טעם מר בפיהם של שחקני ואוהדי סנטוס.

סנטוס, עם 37 נקודות, אינה מצליחה להגדיל את הפער מוויטוריה דה באהיה ונשארת במרחק טעות אחת מליפול לאזור הירידה. ניימאר, שמתחיל לאט לאט למצוא שוב את היכולת שלו, חייב להפחית את מספר הטעויות ואת השפעתן אם הוא רוצה להפוך לגיבור בתקופה מהחשוכות ביותר בהיסטוריה של המועדון שבו התחיל את הקריירה שלו.

