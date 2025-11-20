הימנעות מאלכוהול ופחמימות ושומנים? ממש לא

אם אתם מתקשים להתחטב ולאבד שומן, אתם בהחלט תרצו לראות את הסרטון הבא של מומחה הכושר האמריקאי, ג’ף קבאליר. לטענתו, זה יהיה הסרטון היחיד של "איך להתחטב" שאתם צריכים, משום הוא ילמד אתכם כיצד להימנע ממה ששעוצר אתכם כרגע מלהפוך לרזים וחטובים.

שלא תבינו את קבאליר לא נכון — הוא מבין כמה אתם מתקשים להתחטב ולרדת במשקל. זה לא פשוט. מדובר במחוייבות שהיא הרבה יותר משעת האימון היומית שלכם במכון – כזאת שמחייבת אתכם לאכול ולישון כמו שצריך בזמן שאתם אינכם מתאמנים..

עם זאת, להתחטב ולהוריד אחוזי שומן זה לא מסובך. זה כאמור לא קל, אבל כן די פשוט. אם הייתם עוקבים למשל אחרי תפריט שכולל עוף, דגים, בקר, פירות ללא הגבלה, פחמימות מורכבות או ירקות, וכן קפה, תה ומים (ללא אלכוהול וללא סוכר) — הייתם מתחטבים. בלי שום ספק. אולי קל יותר להגיד מלבצע...

הבעיה היחידה בתפריט כזה היא שהיכולת להימנע לאורך זמן מפחמימות פשוטות ומאלכוהול היא קשה מדי לרוב האנשים. זה יוביל לבסוף לעלייה חוזרת במשקל ולנטישת התפריט המוקפד. כאן, קבאליר מאמין שאנחנו צריכים למצוא דרך לחיות עם המאכלים האלה — ולגשת אליהם עם יותר שליטה עצמית.

איך עושים את זה?

על ידי כך שלא נתמקד במה שאנחנו לא יכולים לעשות, אלא במה שאנחנו כן יכולים ורוצים לעשות יותר ממנו. כאן צריך להתחיל להסתכל על 4 דברים:

לאכול יותר חלבון (2 גרם חלבון לכל ק”ג משקל גוף ביום, מחולק לארוחות).

להתאמן עם משקולות (לפחות 3 אימוני כוח בשבוע).

לעשות אימונים אירובים (לפחות 2 אימונים בשבוע).

לישון מספיק (המספר משתנה מאדם לאדם, אבל יש מינימום שמתחתיו יש פגיעה בהתאוששות ובהרכב הגוף).

כשעושים את ארבעת הדברים האלה — מתחילים לקרות "קסמים".

ראשית, העלאת ההוצאה הקלורית דרך פעילות גופנית מגדילה את היכולת שלכם לצרוך יותר קלוריות. מעבר לכך, בנייה של מסת שריר משפרת את היכולת לאגור את הפחמימות שאתם אוכלים בתור גליקוגן. בנוסף, קצב חילוף החומרים הבסיסי שלכם (הקלוריות שהגוף שורף במנוחה) עולה ככל שיש לכם יותר מסת שריר.

כשאתם משפרים את הכושר האירובי שלכם, מספר הקלוריות שאתם שורפים עולה גם הוא. גם המטבוליזם של אלכוהול משתנה בין אנשים רזים לאנשים עם עודף משקל. מי שרזה מפרק אלכוהול ביעילות גבוהה יותר — מה שגורם לו להרגיש "מסופק" מוקדם יותר, ובסופו של דבר מפחית צריכה קלורית.

שינה טובה משפרת את היעילות המטבולית. כשאנשים ישנים מעט מדי, רמת הקורטיזול שלהם נהיית גבוהה באופן כרוני, מה שמוביל לעלייה בשומן - במיוחד באזור הבטן (הכרס שלכם היא לא רק בגלל בירות ופסטות...).

כשכל הדברים האלה נעשים כמו שצריך - השליטה העצמית, שאולי הייתה חסרה לכם, מתחילה להגיע. התגמול של לראות במראה משהו שאתם אוהבים — הופך להיות הסיבה העיקרית שתגרום לכם להתנהל באחריות גם כשאתם מחזירים לתפריט דברים שנמנעתם מהם בעבר. היכולת ללמוד לחיות עם המאכלים האלה במקום להוציא אותם לגמרי, תעזור לכם לא רק לרדת במשקל, אלא גם לשמור עליו, ולהישאר חטובים לכל החיים.

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

כותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

