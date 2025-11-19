יום חמישי, 20.11.2025 שעה 01:30
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%902-96511הכוכב האדום1
73%935-100011הפועל ת"א2
64%886-94511אולימפיאקוס3
64%947-94811ברצלונה4
64%959-96911פנאתינייקוס5
64%876-95111ז'לגיריס6
58%994-104412מונאקו7
55%892-91411אולימפיה מילאנו8
55%870-87011פנרבחצ'ה9
55%978-99111ולנסיה10
45%895-86211באיירן מינכן11
45%977-98611פאריס12
45%907-92311ריאל מדריד13
45%928-89711וירטוס בולוניה14
45%953-94911דובאי15
36%944-90611אנדולו אפס16
36%946-90511פרטיזן בלגרד17
27%1015-95011באסקוניה18
27%1031-98011מכבי ת"א19
25%1027-90712ליון וילרבאן20

דומיננטיות לשמה: 52:84 למונאקו על וילרבאן

הקבוצה מהנסיכות חגגה במשחק הצרפתי של היורוליג שהיה חד צדדי והעמיקה את המשבר של נועלת הטבלה. מירוטיץ' ומייק ג'יימס הובילו עם 12 נקודות כ"א

|
דניאל תייס מטביע (IMAGO)
דניאל תייס מטביע (IMAGO)

המחזור ה-12 ביורוליג החל היום (רביעי) כאשר בליון קיבלנו דרבי צרפתי בין וילרבאן למונאקו, כאשר הקבוצה מהנסיכות סיימה בניצחון במעמד צד אחד כשחניכיו של ואסיליס ספנוליס מחצו את יריבתם שנמצאת במקום האחרון עם 52:84 חד וחלק.

המשחק החל צמוד בין שני הצדדים, כאשר המארחים לא נתנו תחילה ללבנים לברוח. ברבע השני האורחים התחילו לפתוח מבערים כשהיה זה מייק ג’יימס שהתחיל לככב ועזר לקבוצה מהנסיכות להיכנס לקצב. אל המחצית ירדו השחקנים בתוצאה 21:34 לזכות מונאקו.

המחצית השנייה הייתה גם היא לטובת האורחים, ג’רון בלוסומגיים החל להוריד ריבאונדים ולהיות דומיננטי אצל מונאקו ועזר לג’יימס להגדיל את הפער מהמארחים. הרבע האחרון היה גם הוא כולו צבוע בלבן והמשחק נגמר עם ניצחון מוחץ 52:84 למונאקו. בסך הכל, ג’יימס וניקולה מירוטיץ’ קלעו הכי הרבה למנצחת עם 12 נקודות כל אחד.

המנצחת עלתה לפחות באופן זמני אל המקום השביעי והשיגה את הניצחון השביעי שלה העונה, לצד חמישה הפסדים. מנגד, וילרבאן נועלת את הטבלה והמשיכה בעונה הנוראית שלה במפעל האירופי כשהיא עם שלושה ניצחונות בלבד ותשעה הפסדים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"ל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */