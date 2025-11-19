דומיננטיות לשמה: 52:84 למונאקו על וילרבאן

המחזור ה-12 ביורוליג החל היום (רביעי) כאשר בליון קיבלנו דרבי צרפתי בין וילרבאן למונאקו, כאשר הקבוצה מהנסיכות סיימה בניצחון במעמד צד אחד כשחניכיו של ואסיליס ספנוליס מחצו את יריבתם שנמצאת במקום האחרון עם 52:84 חד וחלק.

המשחק החל צמוד בין שני הצדדים, כאשר המארחים לא נתנו תחילה ללבנים לברוח. ברבע השני האורחים התחילו לפתוח מבערים כשהיה זה מייק ג’יימס שהתחיל לככב ועזר לקבוצה מהנסיכות להיכנס לקצב. אל המחצית ירדו השחקנים בתוצאה 21:34 לזכות מונאקו.

המחצית השנייה הייתה גם היא לטובת האורחים, ג’רון בלוסומגיים החל להוריד ריבאונדים ולהיות דומיננטי אצל מונאקו ועזר לג’יימס להגדיל את הפער מהמארחים. הרבע האחרון היה גם הוא כולו צבוע בלבן והמשחק נגמר עם ניצחון מוחץ 52:84 למונאקו. בסך הכל, ג’יימס וניקולה מירוטיץ’ קלעו הכי הרבה למנצחת עם 12 נקודות כל אחד.

המנצחת עלתה לפחות באופן זמני אל המקום השביעי והשיגה את הניצחון השביעי שלה העונה, לצד חמישה הפסדים. מנגד, וילרבאן נועלת את הטבלה והמשיכה בעונה הנוראית שלה במפעל האירופי כשהיא עם שלושה ניצחונות בלבד ותשעה הפסדים.