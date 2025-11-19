יום רביעי, 19.11.2025 שעה 21:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

בדקה ה-90: 1:2 להפועל ת"א על עפולה בהכנה

האדומים שיחקו ללא כל הנציגים בנבחרות מול הצפוניים ונקלעו לפיגור בדקה ה-20, אך ליידנר עלה מהספסל, בישל לישי ברוש ואז בישל שוב לצ'יקו בתוספת

|
שחקני הפועל תל אביב (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל תל אביב (חג'אג' רחאל)

פגרת הנבחרות תמה והקבוצות ברחבי אירופה מתחילות להגביר קצב לקראת החזרה לליגות, כאשר בינתיים בישראל אמנם יש פגרת שזרוע והמשחקים טרם חוזרים, אך גם כאן המועדונים מרימים הילוך. בהמשך לכך, הפועל ת”א ערכה משחק אימון היום (רביעי) בו ניצחה 1:2 את הפועל עפולה.

הקבוצה של אליניב ברדה שיחקה ללא סתיו טוריאל שייצג את נבחרת ישראל בפגרה, ללא אנדריאן קרייב שהיה עם בולגריה, וכמו גם רן בנימין, דניאל דאפה ורועי אלקוקין ששיחקו עם הנבחרת הצעירה. לעומתם, מי שכן שיחק והחל לחזור לעצמו מהפציעה הוא מור בוסקילה, ששותף במחצית השנייה.

ברדה פתח עם שגיא פנחס, שחר פיבן, טל ארצ’ל, זיו מורגן, יזן נסאר, אל ים קנצפולסקי, עידן קפלנר, אורי מאיר, ארי כהן, בן זייד ועומרי אלטמן במחצית הראשונה, כאשר בחצי השני שיחקו אסף צור, עידו אהרון, פרננד מאיימבו, צ’יקו, דורון ליידנר, לוקאס פלקאו, טזבו מלסה, רוי קורין, מור בוסקילה ועומרי לוי.

עוד שחקנים ששיחקו הם ינאל באזדוג שהחליף את צור, ואופק צ’יפרוט שנכנס במקומו של רוי קורין. בכל מקרה, בדקה ה-20 שניר טליאס נתן 0:1 להפועל עפולה וזו גם הייתה תוצאת המחצית, בחצי השני ליידנר כיבש עם בישול בדקה ה-60 לישי ברוש ועוד בישול בדקה ה-90 לשער הניצחון, אותו כבש צ’יקו.

הפועל תל אביב תשוב מהפגרה ב-29.11 למשחק באצטדיון בלומפילד מול בני סכנין בשעה 17:30. נזכיר, האדומים לא ניצחו במשחק האחרון עם 0:0 נגד הפועל ירושלים, והם במקום החמישי עם חמישה ניצחונות, שתי תוצאות תיקו, שלושה הפסדים ו-15 נקודות בסך הכל ב-10 מחזורים.

