ליגה לאומית 25-26
2612-2912מכבי פ"ת1
2310-2012מכבי הרצליה2
2012-1612הפועל ראשל"צ3
2018-2012הפועל כפר שלם4
1917-2212מ.ס כפר קאסם5
1913-1412הפועל כפ"ס6
1816-1912הפועל ר"ג7
1615-1712מ.ס קריית ים8
1622-2112עירוני מודיעין9
1525-2412מכבי יפו10
1318-1812הפועל חדרה11
1315-1412הפועל עכו12
1119-912בני יהודה13
1119-912הפועל רעננה14
925-1112הפועל עפולה15
818-1112הפועל נוף הגליל16

דן עזריה סיכם את תנאיו במ.ס קרית ים

הקשר, שזכה בעבר עם בית"ר ירושלים בגביע המדינה, חוזר לליגה הלאומית אחרי שבע שנים. הוא פתח את העונה כשחקן חופשי אחרי ששיחק אשתקד בהפועל חדרה

|
דן עזריה בפעולה (חגי מיכאלי)
דן עזריה בפעולה (חגי מיכאלי)

רכש חדש למ.ס קרית ים: ל-ONE נודע כי הקשר, דן עזריה, סיכם את תנאיו במועדון וצפוי לחזק את הסגל של העולה החדשה לליגה הלאומית.

למעשה, עזריה חוזר לליגה הלאומית לאחר קרוב לשבע שנים, כשאת העונה הוא פתח כשחקן חופשי. בעברו רשם זכייה בגביע המדינה עם בית"ר ירושלים. בנוסף לכך, שיחק במדי הפועל תל אביב והפועל כפ"ס.

בעונה שעברה הוא שיחק בהפועל חדרה, כאשר לאחרונה הוא בחן הצעות מחו"ל, אך החליט לבסוף להישאר בישראל, כשכעת הוא ישחק תחת המאמן מאור סיסו.

קרית ים פתחה את העונה בצורה מצוינת, אך בהמשך נקלעה למשבר, כאשר במחזור האחרון היא הובסה 6:0 מול מכבי יפו. לאחרונה, צירפו במועדון את שחקן ההתקפה עמנואל אפה.

