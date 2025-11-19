כפי שנחשף ב-ONE: יוהאן אנזי חתם בבני סכנין

כפי שנחשף כאן ב-ONE: הקשר יוהאן אנזי חתם היום (רביעי) בבני סכנין ויחזק את החלק הקדמי של הקבוצה של שרון מימר להמשך העונה הנוכחית.

הקשר בן ה-30 נמנה בסגל של נבחרת מדגסקר, כשבעונה האחרונה שותף ב-20 משחקים בליגה הבכירה בבולגריה במדי הבאר. הרכש הטרי של הצפוניים שותף בשלושת משחקי הנבחרת האחרונים של מדינתו, שם כבש שער אחד ובישל אחד נוסף.

השחקן, בוגר מחלקת הנוער של שטרסבורג, שיחק בעיקר בליגות הנמוכות בגרמניה ובלגיה וכעת אמור להיכנס במקומו של דוראל אבונו, שלא עומד לזכות מימר בשל בעיות רפואיות.