נאור צ'יצ'יאן: אנחנו נלחמים על הלחם והחמאה

שלוש קבוצות הצטרפו העונה לליגת העל לנוער: הפועל עכו ומכבי הרצליה, שעלו מלאומית צפון, ובית”ר ירושלים, שזכתה באליפות של ליגה לאומית דרום בעונה החולפת, בתום עשרה מחזורים כל אחת מהקבוצות נמצאת בפוזיציה שונה לחלוטין.

בית"ר ירושלים היא ללא ספק הקבוצה המפתיעה ביותר, כשמוצאת את עצמה חולקת את ראשות הטבלה יחד עם הפועל ת"א. הפועל עכו נועלת את הטבלה, כשבמאזנה נקודה אחת בלבד והיא כבר עם מאמן שלישי על הקווים. מכבי הרצליה יצאה לפגרת השזרוע, כשהקבוצה מדורגת במקום ה-14 בטבלה ובמאזנה 10 נקודות, כשהיא מקדימה בשלוש נקודות את הפועל רמת השרון, שמדורגת במקום הלפני אחרון, שבמידה ועירוני קרית שמונה לא תסיים את העונה בשני המקומות האחרונים, יהיה זה המקום שמוביל למשחק המבחן על הישארות בליגה.

החבורה מהשרון ללא ספק מהווה את אחד מהסיפורים המעניינים של העונה, לאחר שחזרה לליגת העל אחרי 13 שנים, הקבוצה ספגה 25 שערים, שהם ממוצע של שניים וחצי שערים למשחק, וכבשה 11 שערים, בממוצע של 1.1 שערים למשחק. למרות זאת, הקבוצה מוצאת את עצמה במרחק רב מהמקום האחרון המוביל לירידת ליגה ובפער סביר מהמקום הלפני אחרון.

מכבי הרצליה נוער באימון (באדיבות המועדון)

לצד תבוסות שספגה החבורה של נאור צ’יצ’יאן במשחקים ביתיים, 5:0 במחזור הראשון מול הפועל ת"א ו-4:0 במחזור האחרון מול הפועל באר שבע, הצליחה הקבוצה לזכות בשלושה ניצחונות, 0:3 מרשים במשחק החוץ מול מ.ס אשדוד, 2:3 חשוב במשחק הביתי מול הפועל עכו ו-0:1 מפתיע במשחק החוץ מול קבוצת הצמרת של מכבי ת"א.

במאזנה גם תוצאת שוויון 2:2 במשחק הביתי מול מכבי נתניה, שהבקיעה 35 שערים העונה. סאניאן יעקובו, כבש שער שוויון דרמטי והשלים צמד במשחק זה. השחקן מדורג במקום השני בטבלת מלך שערי הליגה עם שמונה כיבושים מתוך 11 השערים שהבקיעה קבוצתו. על שלושת השערים הנוספים חתום חריג הגיל, עמית בן קיש.

כאמור, מי שמוביל את מכבי הרצליה מהקווים בעונה הזו הוא נאור צ'יצ'יאן, ששימש בעונה שעברה כעוזרו של אלעד בראון באימון הקבוצה הבוגרת, קודם לכן שימש כעוזרו של עומר פרץ באימון הפועל כפר סבא. צ'יציאן, בעונתו הראשונה בליגת העל לנוער, מסתייע בצוות רחב בראשותו של המנהל המקצועי, אמנון זוהר, ובעוזרי המאמן אור דואק ואון סוויסה, מאמן השוערים תום גורלי ונטורה, מאמן הכושר אורן מחנאי, מנהל הקבוצה אורן יניב והאנליסט אנטון דיגה.

נאור צ'יצ'יאן (אלכסנדר בוך)

בראיון מיוחד לאתר Vole נאור צ'יצ'יאן שיתף בסיכום הביניים מזווית מבטו: התייחס לספיגת השערים הגבוהה ומיעוט השערים שכבשה הקבוצה, הניצחון הגדול על מכבי ת"א והמטרות להמשך העונה.

נאור, לצד משחקים מצוינים בהם לקחתם נקודות, היו לכם גם משחקים פחות טובים. למרות שמיעטתם להבקיע והרביתם לספוג, אתם בסך הכל במיקום סביר בהתחשב בעובדה שאתם “עולה חדשה”. מה התובנות שלך מכל זה?

"אחד הדברים החשובים מבחינתי כרגע זה ליצור איזון מבחינת יכולת קבוצתית, פה נכנס העניין של האופי. הרבה משחקים מתחילת העונה לא נראינו טוב והפסדנו, תמיד חיפשתי איך אפשר לשפר ולמקסם, הייתי צריך להמציא את עצמי מחדש מספר פעמים, לעומת זאת היו משחקים שהשחקנים הגיעו מוכנים ונחושים, וגם הצלחנו להשיג את מבוקשנו. מותר להפסיד, אבל יש דרך.

כל עוד אנחנו בדרך שלנו, אני אהיה רגוע שאני יודע מה אקבל מהשחקנים שלי, שעובדים ממש קשה. אנחנו קבוצה חדשה, לוקח לנו קצת זמן להתחבר אני מקווה שכבר אחרי הפגרה יהיה לנו את הביטחון להמשיך ולהתקדם בטבלה. חשוב להישאר עם רגליים על הקרקע ולדעת שרק עם עבודה קשה נצליח".

השגתם שלושה ניצחונות, אחד מהם במשחק חוץ מול מכבי ת"א, שהדהים רבים. מה הביא לכם את הניצחון במשחק הזה?

"הגענו למשחק נגד מכבי ת״א אחרי ניצחון על הפועל עכו, שנתן לנו קצת אוויר. והצוות שלי ואני כבר אחרי המשחק בעכו התחלנו לחשוב מה עושים מול מכבי ת"א, שזו קבוצה מצוינת בכל פרמטר. שידרתי לשחקנים כל השבוע שאין לנו מה להפסיד, אבל יש לנו המון מה להרוויח אם נעשה משחק טוב. ירדנו לדקויות טקטיות וראינו הרבה וידיאו. אני שמח שזה השתלם בסוף. השחקנים שלי הראו אופי, נחישות וכישרון, ובאו על שכרם".

עד כה, אתם חתומים על הרכש המרשים ביותר מתוצרת חוץ מקרב קבוצות הליגה. איך הצלחתם לשים יד על סאניאן יעקובו?

"בעונות קודמות עבדתי כעוזר מאמן בקבוצות בוגרות. אחד הדברים שמבחינתי הוא חשוב זה לראות שחקנים זרים. תובנה שלקחתי מהעניין הזה: מה שאתה רואה בווידיאו, זה לא תמיד מה שמגיע לארץ. כשאמנון זוהר, המנהל מקצועי, שלח אליי את הווידיאו של סאניאן, כתבתי לו, שאם השחקן הזה יגיע בוודאות, אני רוצה אותו.

מיד אמנון קבע שיחה עם הסוכן שלו, שבאמת הבטיח ואמר שהבחירה שלנו טובה. עד היום אני מסתכל על ההודעה הזו ששלחתי לאמנון, מחייך לעצמי כי באמת הצלחנו להנחית פה זר ברמה גבוהה. הוא מצידו התאקלם מעולה בארץ, יש לו מהירות אדירה ויכולת כדרור מגבוהות שראיתי. כל הזמן רוצה ללמוד ושואל שאלות, לפעמים אני מגיע למגרש שעתיים לפני האימון ואני רואה אותו עושה אימון לבד, חשוב לו להצליח והוא יצליח. מכבי הרצליה בהחלט זכתה".

עד כה, רק שני שחקנים שלכם מצאו את הרשת. לא מדאיג אותך?

"נכון שסאניאן כרגע המוציא לפועל הראשי שלנו, בכלל הוא סגן מלך שערי הליגה, אבל יש שחקנים מסביב שמזינים אותו ואי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר להתעלם גם מהחיבור שלו עם עמית בן קיש הם משלימים אחד את השני וזה ניכר. היה חשוב לי עד היום לעצור את סחף הספיגות שלנו וכל עוד יש מי שמספק כרגע את את שערי הזכות שלנו אני רגוע אבל בהחלט, אבל זה משהו שאנחנו עובדים עליו באימונים".

ההגנה שלכם ספגה בממוצע שניים וחצי שערים במשחק. מה הסיבות לכך ומה עושים כדי לשנות את זה?

"ההגנה שלנו ספגה המון גולים מתחילת העונה, זו עובדה. המון שערים שספגנו הגיעו מטעויות אישיות של שחקנים. כפי שאמרתי קודם, היה חשוב לי לייצב את חוליית ההגנה שלנו. הצוות שלי ואני עובדים קשה מאוד בכדי לייצר עקרונות הגנה קבוצתיים, כדי לשפר באמת את משחק ההגנה הקבוצתי שלנו, אני לוקח על עצמי את האחריות, טעיתי לא פעם בבחירת המערך כשניסיתי לשחק פתוח והתקפי ושילמתי על זה. הגדולה היא ללמוד מטעויות ותמיד להשתפר. אני בטוח שהעבודה הקשה שלנו כמועדון תצליח ונגיע מוכנים לחלק השני של העונה".

מה המטרות שלכם להמשך העונה?

"המטרה שלי מתחילת העונה הייתה לנסות להיכנס לפלייאוף העליון. אני חושב שהרמה של רוב קבוצות הליגה שווה, להוציא 4-5 קבוצות. פתיחת העונה שלנו הייתה פחות טובה ועברנו למוד של הישרדות, כך שכרגע אני גם נשאר שם. המטרה היא לצבור כמה שיותר נקודות, כדי להישאר בחוף מבטחים. אם נצליח להיכנס לפלייאוף העליון זה יהיה הישג אדיר של השחקנים, אבל עדיין אנחנו נלחמים על הלחם והחמאה שלנו. אני בטוח שעם עבודה קשה נשיג את המטרה העיקרית שהיא הישארות בליגה".