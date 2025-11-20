"החלטתי שבנקודה הזאת אני הולך עם הרגש"

רובי לבקוביץ' נמצא במציאות אליה הוא לא רגיל. דווקא לאחר עונת העלייה מהליגה הלאומית עם הפועל ת"א, בה שימש כשוער הראשון במרבית העונה ושמר על מאזן שערי חובה חריג לטובה, הגיע הקיץ וההצעות שקיבל לא סיפקו אותו.

בגיל 37, בפעם השנייה בקריירה שלו בסה"כ, הוא היה צריך לפתוח את העונה לבד, ללא מסגרת קבוצתית ולחפש את ההצעה שתתאים לו. כשברזומה אליפות עם הפועל ב"ש, זכייה בגביע המדינה עם מכבי פ"ת ועוד זכייה בגביע ההונגרי, לבקוביץ' עדיין לא מוותר ומפגין סבלנות ובטוח שיש לו הרבה מה לתת.

כעת, בראיון מיוחד ל-ONE הוא מספר מדוע אינו מצא עדיין קבוצה, מה הוא חושב על העונה שלו אשתקד, הפרידה מהפועל ת"א וההצעה המיוחדת שקיבל ועל העתיד לבוא. וגם: האם הוא חושב על פרישה ומדוע ישנם כ"כ הרבה שחקנים חופשיים השנה.

רובי, מה אתה עושה בימים האלה?

"אני כרגע בונה את עצמי, כפי שעשיתי גם בשנתיים האחרונות כששיחקתי ומחכה להצעה שתתאים לי. לצערי יש הרבה שחקנים ללא קבוצה, משהו שהוא חריג מבחינה כמותית לעומת שנים עברו. זה לא פשוט לשמור על שגרה ספורטיבית כשאתה לא נמצא במסגרת קבוצתית, אבל אני חושב שזה אפילו יותר קשה לשחקנים צעירים שנמצאים ללא קבוצה. אני כבר יכול להרשות לעצמי להיות במקום הזה".

אתה זוכר עונה בקריירה שבה התחלת בבית?

"הייתה לי עונה אחת כזאת כשהייתי צעיר. הרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל הייתי עונה שלמה ללא קבוצה ובגלל זה אני מאוד גאה אל המקום אליו הגעתי אחרי שנה בה הייתי ללא כדורגל. זה היה בעונת 2013-2014, בטח לא בעשור האחרון".

איך מתמודדים עם זה?

"אני סוג של הבאתי את עצמי למצב הזה. זה לא שלא היו לי הצעות: היו לי אינספור הצעות, אבל הדברים לא התאימו לי ולקחתי עם עצמי החלטה שבנקודת הזמן הזאת הכסף פחות מעניין אותי ואני הולך למשהו שירגש אותי. משהו שייתן לי את הדרייב להביא את עצמי כמו שאני יודע ואם הצעה שכזו לא תגיע, לא אפול להצעות כלכליות גבוהות כמו שהיו לי. אני לא מזלזל באף הצעה ובשום קבוצה, פשוט אני רוצה שזה יתאים לי. ברוך השם היום אני במצב שאני יכול להגיד שאם זה לא עם הלב, אני לא לוקח את זה".

אילו הצעות היו?

"אני לא רוצה להיכנס לשמות של קבוצות, אבל בעיקר מהליגה הלאומית. מליגת העל לא היה משהו שהתבשל לכדי הצעה רצינית שבסופה אני יכול להגיד אם אני לוקח את זה או שלא. היו רק דיבורים ובימינו דיבורים זה לא משהו קונקרטי".

אז אנשים יגידו, אתה במירכאות אשם שאתה בלי קבוצה…

"אין פה עניין של אשמה. כמו שאמרתי מקודם: עשיתי הכול במודע ובהתחשבות במה שאני רוצה מעצמי, בגיל שלי, במצב בחיים שלי ובשקלול של הכול. הייתה לי הצעה גם מקפריסין אבל יש לי שלושה ילדים פה ואישה ואתה לוקח הכול בחשבון".

דיברת קודם על כמות חריגה של שחקנים חופשיים. מה קרה העונה?

"שחקנים שמגיעים לגילאים 34-37 עוד מילא, אבל יש גם המון שחקנים צעירים בגילאי 24-27 ששם זה בעיקר כואב לי וחורה לי. אני מאמין שאם זו כמות כזאת של שחקנים, אז סימן שלא רק השחקנים אשמים ויש פה גם עניין של דרישה, היצע וביקוש. גם העלייה בכמות הזרים פגעה פגיעה לא עתידית, אלא מיידית מהרגע שזה נסגר".

פרישה זה משהו שעל הפרק?

"אני עוד לא שם, אבל אני גם ריאלי. אנחנו בנובמבר ואם לא יגיע משהו שמתאים לי, אז אצטרך לעשות חשיבה מחדש. אני מתאמן, שומר על אורח חיים של מקצוען כדי שאם תהיה הצעה מתאימה, אהיה שם לגמרי".

מה הדד ליין?

"לא נתתי לעצמי דד ליין. אני עוד לא אומר לעצמי את המילה לפרוש בראש, אבל גם צריכים להיות ריאליים ולא לספר סיפורים. במצב בו אני נמצא בחודש נובמבר, גם לי יש חלק בו".

אי אפשר להגיד שעשית עונה לא טובה, משהו שמצדיק שלא ייקחו אותך…

"אני חושב שסיימתי את העונה שעברה בצורה פנטסטית. צריך לחלק את העונה הקודמת לשני חלקים: התקופה עם מסאי התחילה בצורה קצת מגמגמת. הוא עשה לא מעט ניסויי כלים והייתי חלק מאותם שחקנים שנפגעו מזה למרות שאני חושב שיכולתי לעזור לו וניסיתי. ברגע שאליניב הגיע הבאתי את רובי לבקוביץ' האמיתי, היציב, שמביא נקודות. אני חושב שהפועל ת"א דרסה את הליגה הלאומית, אין מילה אחרת לקרוא למה שעשינו".

"אני לא זוכר במדויק את המספרים ואת הרצף, אבל יש נתון אחד מאוד בולט: ספגנו שלושה או ארבעה שערים בסיבוב וזה משהו לא נורמלי. אנשים לא מבינים את מה שעשינו. אז בסדר, זו הליגה הלאומית ויש נטייה שזה יהיה מתחת לרדאר ושיגידו שזה מובן מאליו. אבל אלו היו נתונים כ"כ חריגים שהצלחנו לעשות וזו הייתה הצלחה אדירה. ככה שבאמת הייתה לי עונה טובה בסופו של דבר עם הרבה משחקים טובים, אבל זה עוד חלק בחיים שלי שנגמר וההצעות שרציתי שיזרמו אליי לא הגיעו, אז בשביל זה לא לקחתי אף הצעה".

מסתיימת העונה, מה אומרים לך בהפועל ת"א?

"היה לי חוזה לעוד עונה, אבל הייתה להם אופציה לפצות אותי בתמורה להתרת החוזה. הם מימשו את האופציה לפיצוי ורצו שאשתלב בצוות המקצועי ועוד כל מיני דברים שכרגע לא התאימו לי. מאוד כיבדנו האחד את השני ועשינו את הדברים בצורה מאוד יפה ומכבדת. כל אחד הלך לדרכו כרגע, השארנו דלת פתוחה כי זה מועדון שהוא באמת יקר לליבי ואני מאוד אוהב. היו לי במועדון הזה עונתו מרגשות והייתי קפטן בשנה האחרונה".

במילים אחרות הציעו לך לפרוש…

"כן, זה היה הכיוון של ההצעות שקיבלתי מהם לאחר סוף העונה".

ציפית להמשיך? הגיע לך?

"להרגשתי בוודאי שכן. הרגשתי שאני יכול לתרום להפועל ת"א גם בפן המקצועי וגם בפן המנהיגותי בחדר ההלבשה וכל מה שצריך. אבל זה בסדר, אני מאוד מכבד את אלה שחשבו אחרת. יש שם מקבלי החלטות וצריך לכבד את זה".

דיברת עם אליניב?

"אליניב (ברדה, המאמן) יותר נכון דיבר איתי ודיברתי גם עם עומר בוקסנבוים (המנהל המקצועי) ועם גיא פרימור (המנכ"ל) והם קיבלו את ההחלטה".

צורם? מבאס?

"זה מבאס קצת ברור, אי אפשר להגיד שלא. אתה צריך להיות כנה עם עצמך. אבל אלו החיים וזה הכדורגל: אני כבר לא ילד ויודע שלא הכול תכנית לפי בקשתך. צריך להתקדם ולהמשיך קדימה, אף פעם לא להסתכל אחורה. אני מאוד מרוצה ומסופק מהדברים שעשיתי בהפועל ת"א בשנים שהייתי שם".

איך אתה רואה את העונה שלהם עד כה?

"אני חושב שלהפועל ת"א יש קבוצה טובה, אבל היא לא מצליחה להביא את היכולת שלה באופן סדיר. זאת אומרת שיש להם איזה מין אפס אנד דאונס בין משחק למשחק וגם תוך כדי המשחק. זה האישיו היום בהפועל ת"א, אבל עדיין יש שם קבוצה טובה עם זרים טובים ועם נתח טוב של ישראלים. החלק הארי של הקבוצה הוא הישראלים, שחקני בית שבגיל הנכון. יש להפועל ת"א עתיד מצוין".

בישראל מספידים מהר שחקנים שנמצאים בגיל מתקדם?

"אני לא חושב. שוערים בליגה הישראלית יכולים להאריך קריירה יפה מאוד, פשוט כל שחקן הוא לגופו. אני לא קיבלתי את ההחלטות שלי ממקום שאני יושב בבית כי אין לי הצעות. אני לוקח אחריות על ההחלטות שלי ולא יכול לבוא ולהגיד דברים לא טובים או לא נכונים על הכדורגל הישראלי".

איזו הצעה תרגש אותך?

"לטעום שוב את ליגת העל או איזה קהל רגיל כמו שאני רגיל. באופן כללי אלו הגורמים שיבחרו לי לבחור בקבוצה. קפריסין? אני לא יכול לקחת עכשיו שלושה ילדים ולקחת חוזה לעונה אחת ואז לטרטר אותם בבתי הספר ובגנים".

יש טעויות בקריירה שאתה מתחרט עליהן?

"אני לא עושה עכשיו שיחת סיכום קריירה. יש מישהו שלא עושה טעויות?".

איפה אתה ראוי לשחק היום?

"אני לא אוהב לדבר על עצמי ואף פעם לא עשיתי את זה. מקבלי ההחלטות בכדורגל הישראלי שעמדת השוער אצלם פנויה, הם אלו שצריכים להחליט ולדבר ולא אני".

איך אתה רואה את השוער הישראלי היום?

"קודם כל המגמה היא חד משמעית מגמת שיפור. השינוי בדרישה כלפי השוערים, הגיע בכלל מהמאמן הישראלי: רוב הקבוצות דורשות את הבילד אפ והלחץ הגבוה וזה מצריך משוער אלמנטים שלא היו לפני חמש או שש שנים. אז זה גורם לו להיות יותר מעורב במגרש, להיות מיומן בעוד דברים ובאופן טבעי להעלות את הרמה שלו".

כמה זה תפקיד אכזרי?

"זה ראיון בפני עצמו. זה אחד התפקידים הכי קשים בכל ענף ספורט. אתה בסוף שומר הסף, אתה האחרון ואתה תמיד צריך לחטוף ביקורת. כל מהלך שלך הוא קובע במשחק. זה לא כמו לתת כמה פסים לא טובים או מסירות מפתח שלא נכנסות ממש לסטטיסטיקה. לשוער אין דבר כזה: מסירה אחת לא טובה היא מצב לגול אם לא 100% גול. זה תפקיד שדורש להיות כל הזמן כמעט ברמה של מושלם".

איפה תהיה בעוד כמה חודשים?

"קשה לדעת. אני מקווה שבמגרשים, איפה שאני מרגיש הכי טבעי והכי בבית. אבל כמו שאמרתי: לא בכל מחיר ולא בכל הצעה שתגיע".