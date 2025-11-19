יום רביעי, 19.11.2025 שעה 18:34
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

ריאל: אדר מיליטאו חזר מפגרת הנבחרות פצוע

בלם הבלאנקוס שב ממשחק הידידות של ברזיל נגד תוניסיה עם פגיעת שריר ברגלו הימנית, ייעדר לשבועיים. צפוי להחמיץ את אלצ'ה, אולימפיאקוס וג'ירונה

|
אדר מיליטאו (IMAGO)
אדר מיליטאו (IMAGO)

ריאל מדריד אישרה היום (רביעי) ששחקנה הברזילאי, אדר מיליטאו, שב מפגרת הנבחרות האחרונה עם פציעת שריר ברגלו הימנית. הבלם פתח בהרכב במשחק הידידות של נבחרתו נגד תוניסיה שנערך בצרפת והוחלף בדקה ה-60, בעקבות כאבים.

הבלאנקוס פרסמו עדכון ברשתות החברתיות ובו כתבו: “בבדיקות שבוצעו היום לשחקננו, אדר מיליטאו, על ידי הצוות הרפואי של ריאל מדריד, אובחן השחקן עם פגיעה בשריר שברגלו הימנית, החלמתו תהיה במעקב”.

לפי המארקה, הבלם צפוי להיעדר כשבועיים. הוא צפוי להחמיץ את שני משחקי החוץ הקרובים בליגה, נגד אלצ’ה וג’ירונה, ואת המחזור החמישי בליגת האלופות נגד אולימפיאקוס ביוון. המטרה של הבלאנקוס תהיה להכשיר את הברזילאי למשחק הליגה מול אתלטיק בילבאו ב-3 בדצמבר בסן מאמס.

אדר מיליטאו (IMAGO)אדר מיליטאו (IMAGO)

מיליטאו, פתח העונה ב-10 מ-12 המשחקים של ריאל בליגה, ובשלושה מארבעת משחקי הקבוצה בליגת האלופות, בכולם השלים 90 דקות. הבלם כבש שער אחד והוסיף בישול לג’וד בלינגהאם בשער הניצחון בקלאסיקו בחודש שעבר.

