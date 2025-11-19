ריאל: אדר מיליטאו חזר מפגרת הנבחרות פצוע

ריאל מדריד אישרה היום (רביעי) ששחקנה הברזילאי, אדר מיליטאו, שב מפגרת הנבחרות האחרונה עם פציעת שריר ברגלו הימנית. הבלם פתח בהרכב במשחק הידידות של נבחרתו נגד תוניסיה שנערך בצרפת והוחלף בדקה ה-60, בעקבות כאבים.

הבלאנקוס פרסמו עדכון ברשתות החברתיות ובו כתבו: “בבדיקות שבוצעו היום לשחקננו, אדר מיליטאו, על ידי הצוות הרפואי של ריאל מדריד, אובחן השחקן עם פגיעה בשריר שברגלו הימנית, החלמתו תהיה במעקב”.

לפי המארקה, הבלם צפוי להיעדר כשבועיים. הוא צפוי להחמיץ את שני משחקי החוץ הקרובים בליגה, נגד אלצ’ה וג’ירונה, ואת המחזור החמישי בליגת האלופות נגד אולימפיאקוס ביוון. המטרה של הבלאנקוס תהיה להכשיר את הברזילאי למשחק הליגה מול אתלטיק בילבאו ב-3 בדצמבר בסן מאמס.

אדר מיליטאו (IMAGO)

מיליטאו, פתח העונה ב-10 מ-12 המשחקים של ריאל בליגה, ובשלושה מארבעת משחקי הקבוצה בליגת האלופות, בכולם השלים 90 דקות. הבלם כבש שער אחד והוסיף בישול לג’וד בלינגהאם בשער הניצחון בקלאסיקו בחודש שעבר.