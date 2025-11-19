עידו קוז'יקרו ובני כץ סיימו את דרכם במכבי חיפה

הדברים לא רגועים במכבי חיפה בכדורסל. הקבוצה עדיין לא ניצחה העונה בליגה הלאומית לאחר שבעה משחקים, כאשר אתמול (שלישי) הפסידה בביתה 85:70 למכבי פתח תקווה במשחק בו ההפרש הגיע כבר בשיאו ל-26 נקודות.

בעקבות כך, במועדון הודיעו רשמית היום: “לאחר פגישות שנערכו היום בין הנהלת המועדון למנהל המקצועי עידו קוז'יקרו ולמאמן הקבוצה בני כץ, הוחלט על סיום הדרך המשותפת. אנו מודים לעידו ובני על שנים רבות במועדון בתפקידיהם השונים. הודעה על מינוי מאמן חדש תפורסם בהמשך”.

כאמור, שבעה מחזורים התקיימו בליגה השנייה בטיבה בישראל, ומכבי חיפה הפסידה בכל השבעה. הירוקים הם המועדון היחיד בליגה הלאומית שלא הצליח לרשום אף ניצחון העונה, וכל מה שמפריד ביניהם ולמקום האחרון זה שמעלה אדומים שיחקה פחות משחקים, אך גם אם תפסיד בשני המשחקים היא תעקוף אותם.