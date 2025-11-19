יום רביעי, 19.11.2025 שעה 17:18
לאומית גברים סל 25-26
11489-5776מכבי אשדוד
11565-6137עירוני נהריה
11603-6037הפועל מגדל העמק
10481-5126הפועל אילת
10508-5296אליצור אשקלון
10616-6307אליצור יבנה
10503-5066מ.כ. עוטף דרום
9398-4465מכבי רחובות
9379-4266א.ס. רמה"ש
9486-4846מכבי פ"ת
9409-4066הפועל חיפה
8549-5036אליצור שומרון
8542-4946מכבי קריית גת
6524-4736מכבי חיפה
6572-4826מ.ס צפת
4368-3084מכבי מעלה אדומים

עידו קוז'יקרו ובני כץ סיימו את דרכם במכבי חיפה

אחרי פתיחה רעה מאוד בליגה לאומית עם אפס ניצחונות בשבעת מחזורי הפתיחה, הירוקים הודיעו על סיום דרכו גם של מאמן הקבוצה וגם של המנהל המקצועי

|
עידו קוז'יקרו במעמד החתימה (מכבי חיפה כרמל)
עידו קוז'יקרו במעמד החתימה (מכבי חיפה כרמל)

הדברים לא רגועים במכבי חיפה בכדורסל. הקבוצה עדיין לא ניצחה העונה בליגה הלאומית לאחר שבעה משחקים, כאשר אתמול (שלישי) הפסידה בביתה 85:70 למכבי פתח תקווה במשחק בו ההפרש הגיע כבר בשיאו ל-26 נקודות.

בעקבות כך, במועדון הודיעו רשמית היום: “לאחר פגישות שנערכו היום בין הנהלת המועדון למנהל המקצועי עידו קוז'יקרו ולמאמן הקבוצה בני כץ, הוחלט על סיום הדרך המשותפת. אנו מודים לעידו ובני על שנים רבות במועדון בתפקידיהם השונים. הודעה על מינוי מאמן חדש תפורסם בהמשך”.

כאמור, שבעה מחזורים התקיימו בליגה השנייה בטיבה בישראל, ומכבי חיפה הפסידה בכל השבעה. הירוקים הם המועדון היחיד בליגה הלאומית שלא הצליח לרשום אף ניצחון העונה, וכל מה שמפריד ביניהם ולמקום האחרון זה שמעלה אדומים שיחקה פחות משחקים, אך גם אם תפסיד בשני המשחקים היא תעקוף אותם.

