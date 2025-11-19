כעת: חיפה, סכנין, הפועל ת"א ונתניה בבית הדין

ליגת העל אומנם עוד נמצאת בפגרה, אך בית הדין של ההתאחדות לכדורגל פועל ובשעה זו עומדות לדין ארבע קבוצות מהליגה – מכבי חיפה, הפועל תל אביב, מכבי נתניה ובני סכנין.

הירוקים עומדים לדין בגין התפרעות אוהדים, התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים והתפרצות לשדה המשחק. האדומים עומדים לדין בגין התפרעות אוהדים וקריאות גזעניות ו/או פוגעניות מהמשחק בגמר גביע הטוטו נגד בית״”ר ירושלים. בדו”ח השיפוט של המשחק נכתב: “בזמן הטקס לפני פתיחת המשחק נדלקו אבוקות מצד קהל הפועל תל אביב ולדברי המשקיף נפלה אחת ברחבת ה-16 בסמוך לתיבת החמש. האבוקות נדלקו ביציע צפוני אשר אכלס את אוהדי קבוצת הפועל תל אביב”.

היהלומים עומדים לדין בעקבות התפרעות אוהדים וקריאות גזעניות ו/או פוגעניות, זכר למשחק מול בני ריינה, כשבדו”ח המשקיף של המשחק נכתב: “במהלך טקס “יחד למען הקהילה” נשמעו קריאות רמות מהיציע המערבי, שאוכלס על ידי אוהדי מכבי נתניה, ‘תנו לצה”ל לנצח, לז**ן את הערבים’”.

מהלך הדיון – בני סכנין:

בני סכנין עומדת לדין משמעתי בגין התפרעות אוהדים ועבירה על חוקת תקנוני הוראה של ההתאחדות.

הדיין, עו”ד גיורא לנדאו: “אנחנו כאן בעקבות אירועי המשחק של בני סכנין נגד מכבי חיפה בדוחא, וכך נכתב בדו”ח המשקיף: ‘עיכוב שתי דקות בתחילת המשחק, חמישים זיקוקים מיציעי חיפה, אבוקות מיציע אוהדי סכנין, עיכוב בעליה למחצית השנייה, אירועי של עלי מוחמד ואוהדי סכנין כשהשחקן ספג קללות והתעמת עם האוהדים, כך ששחקני קבוצתו נאלצו להוריד אותו לחדר ההלבשה’”.

לנדאו: “בנוסף לכך, נכתב בדו”ח שהיו הפרעות סדר של אוהדי מכבי חיפה לאחר המשחק כאשר הם תקפו עסקים מקומיים באזור ועשו מהומה”.

המשקיף, יואב שטראוס: ”הדו”ח מקיף ומציין את כלל האירועים שראיתי, פירטתי את מה שראיתי בדו”ח ומה שלא ראיתי, ציינתי שלא ראיתי וציינתי את מי שתיאר לי את אותם האירועים”.

נציג בני סכנין, מוחמד אבו יונס: “בנוגע לאלמנטים שנוגעים לנו, אני אדבר על הסעיף בו נשמעו מעט שריקות מצד אוהדי סכנין בטקס פתיחה, זה שקר וכזב, לא היה ולא נברא. עשינו את הטקס והתכוננו עם הקהל לטקס הזה, עשינו שיחות עם האוהדים לגבי הטקס וגם כששאלנו אותם הם טוענים שלא היה ולא נברא”.

מוחמד אבו יונס בדיון (פרטי)

לנדאו: “אין סעיף בכתב האישום שמייחס לכם עבירה בקשר לשריקות, יש התפרעות שזה בקשר ליריקות ולעימות של אוהדי סכנין עם עלי מוחמד, ויש הפרה של תקנון ההתאחדות בעיכוב של העלייה למחצית השנייה, עיכוב שנבע בגלל עלייה מאוחרת של סכנין”.

אבו יונס: “אני לא עורך דין ובקושי סיימתי כיתה ב’, אבל כבן אדם שהיה במגרש וחווה את האירוע, אני יכול להגיד שזה שקר מה שכתוב בדו”ח המשקיף, ויש לי פה סרטון שמראה שלא היה שריקות בזמן טקס הפתיחה. השדרים של המשחק יושבים במקום הכי טוב מעל המגרש ויכולים לראות את כל מה שקורה הכי טוב, ועדיין לא שמעו שריקות כאלה. גם כתוב פה שנשמעו קצת שריקות, מה זה קצת? זה או שהיה או שלא, ואני אומר לך שלא היה.

“לגבי הסעיף השל הזיקוקים, זה לא זיקוק, זה נרות זוהרים שפשוט עושים אור, זה לא מזיק ולא זורקים את זה. זה לא אבוקות אני אומר לך, מה המשקיף מבין בחזיזים ואבוקות? זה נרות שמדליקים, אין לזה רעש ואין לזה סכנה, זה מותר כי זה לא אותו דבר כמו חזיזים ואבוקות, אין לזה שום אפקט ואנשים מחזיקים את זה עד שנכבה, מבלי שזה מסכן אותם.

“לגבי הסעיף החמישי של העימות עם עלי מוחמד, השחקן היה עצבני מהתוצאה, האשימו אותו בגול הראשון וכעסו עליו, וכשהוא היה עצבני, וילדים מהיציע מעודדים את הקבוצה, אז הוא ירק על האוהדים וקפץ על הגדר, אז אני לא מבין איפה אנחנו אשמים פה. למה אני צריך להיות פה? הקהל התנהג למופת וכיבדנו. אוהדי חיפה עשו בלגן מחוץ למגרש אבל זה לא עניין שלי, וכל מה שנכתב פה בדו”ח זה כדי לעשות איזון בעונשים בין הקבוצות, חיפה התפרעו ואנחנו נענשים.

עלי מוחמד מתעמת עם אוהדי סכנין (פרטי)

“גם במשחק נגד מכבי תל אביב זה קרה עם אוהדי האורחת, הורסים ועושים בלגן ואז מאשימים אותי, מה אני אשם? הקהל שלנו התנהג למופת ולא נגרר למה שעשו אוהדי הקבוצה האורחת. אני מתכונן לדברים האלה עם הקהל לפני משחק ומוודא שדברים כאלה לא יקרו, ואז עדיין כותבים את הדברים האלה בדו”ח עלינו, למה? כי זה סקסי לכתוב את זה על סכנין? יש הבדל בין קריאות בוז של קהל לבין מה שהיה במשחק, אז מה רק המשקיף ראה את זה?”

לנדאו: “כשנאמר בדו”ח שהיו קצת שריקות, זה אומר שחלק שרקו בוז, וזה אני לא בודק כמות אלה בודק אם זה קרה או לא”.

אבו יונס: “יש הבדל בין כמה ילדים שלא מבינים מה נאמר בכלל ומציגים את דעתם, לבין קריאות וחוסר כבוד של קהל שלם. אנחנו בתקופה לא קלה כקבוצה מהמגזר, ואנחנו מנסים לאזן ולכבד, וזה לא קורה מהצד השני. יציע שלם קורא במשחקים ‘מוות לערבים’ והמשקיף לא שומע את זה, ואני לא מדבר על זה כי אני מנסה להתעלם מהעניין, אבל במשחקים שלנו המשקיף מסתכל על כל ילד קטן שעושה משהו וכותב על זה משהו. אני שמח שהקהל שלנו לא נגרר אחרי ההתנהגות של אוהדי מכבי חיפה, ולא התעמת עם האוהדים גם כשעשו בלגן מחוץ לאצטדיון. לא היה חזיזים, לא היו שריקות בוז, ולנסות לבנות תיק משום דבר זה חבל”.

שטראוס: “זה היה אבוקות שפשוט לא עושות רעש, אבוקות שמעלות עשן, אני לא אכנס לויכוח אם זה אבוקות או לא, אלה אבוקות מבחינתי”.