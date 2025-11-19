יום רביעי, 19.11.2025 שעה 16:35
כדורסל עולמי  >> ליגת המכללות

משחק שיא לעופרי נווה במכללת אוראל רוברטס

הפורוורד הישראלי רשם הלילה 15 נקודות ושבעה ריבאודנים ב-64:84 של קבוצתו על האסקל. גם עומר חממה, יונתן לוי ורון ציפר ניצחו וסיפקו משחקים טובים

|
עופרי נווה עולה לסל (איגוד הכדורסל)
עופרי נווה עולה לסל (איגוד הכדורסל)

משחק שיא הלילה לעופרי נווה במדי אוראל רוברט. הפורוורד הישראלי רשם שיא עונתי של 15 נקודות (75% מהשדה) להן הוסיף שבעה ריבאונדים ב-23 דקות, והוביל את הקבוצה מטולסה לניצחון שלישי העונה. משחקים לא רעים גם לעומר חממה, יונתן לוי ורון ציפר.

בוגר מחלקת הנוער של מכבי ת״א שיחק הלילה את משחקו החמישי העונה במדי קבוצתו החדשה והוביל אותה לניצחון 64:84 על האסקל. כזכור, בעונה שעברה נווה החליט לא לשחק במדי ווסט וירג'יניה ולהיכנס ל-״רד שירט״, כלומר להתאמן עם הקבוצה, אך קריירת המכללות שלו תוקפא והוא יוכל לחזור העונה באותו סטטוס. הפורוורד הישראלי רושם עד כה ב-5 משחקים ממוצע של 12.2 נק', 5.2 ריב', 2.4 חט' ב-27.2 דק'.

ישראלים נוספים לקחו חלק בליל המשחקים האחרון, כשעומר חממה רשם 8 נקודות ו-4 ריבאונדים בניצחון של קנט סטייט על איסטרן קנטקי, יונתן לוי קלע 8 נקודות ב-79:90 של פפרדיין על ניו אורלינס ורון ציפר סיים עם 5 נקודות כשקבוצתו LSU יצאה עם ידה על העליונה מהמפגש מול אלקורן סטייט.

