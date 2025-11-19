משפחתו של מאמן חיפה תקפה אוהד ברוממה

הדברים לא רגועים במכבי חיפה בכדורסל. הקבוצה עדיין לא ניצחה העונה בליגה הלאומית לאחר שבעה משחקים, כאשר אתמול (שלישי) הפסידה בביתה 85:70 למכבי פתח תקווה במשחק בו ההפרש הגיע כבר בשיאו ל-26 נקודות.

במחצית המשחק, במצב של 37:55 לפתח תקווה, התרחש אירוע חמור כאשר שניים מבניו של מאמן הקבוצה, בני כץ, וגיסו של המאמן עלו ליציע להתעמת עם אוהד הקבוצה, יסך ליפשיץ, שהחזיק שלט המוחה נגד המאמן והגיס אף תקף את ליפשיץ פיזית. האירוע צולם על ידי אחד האוהדים וליפשיץ שיתף את הסרטון בדף הפייסבוק שלו.

ליפשיץ, תושב חיפה, סיפר ל-ONE: “הבאתי שלט מחאה לגיטימי לחלוטין לאולם, בלי אלימות או גזענות, אלא קריאה למאמן להתפטר. כואב לי על מצב הקבוצה ואני חושב שהמאמן הוא הבעיה וזאת זכותי לחשוב כך. כבר לפני המשחק עצרה לידי ביתו של כץ עם הרכב ואיימה עלי. אמרתי לה: ‘לכי, לכי' והמשכתי ליציע.

"במחצית יצאתי לשאוף אוויר, כשבניו של כץ וגיסו התקרבו אליי במבט מאיים. נמלטתי חזרה ליציע והם באו אחריי והגיס נתן לי אגרוף ישר באוזן. אוהד לא צריך להיות מותקף באלימות, רק כי הוא מוחה על מצב הקבוצה".

בני כץ הגיב לאירועים ומסר: "קודם כל, אני מגנה כל אלימות, בספורט ובכלל. אני כבר 20 שנה במכבי חיפה וזה תמיד היה נר לרגליי. אני מבין את התסכול של האוהדים, כי הקבוצה במצב לא טוב ומוכן לקבל כל ביקורת, אבל אתמול נחצה קו אדום על ידי אוהד, שעבד שנים במועדון, כאיש משק. מהדקה הראשונה הוא פשוט הרס למועדון ולקהל הנפלא שלנו, שעודד לאורך כל המשחק.

משפחתו של מאמן מכבי חיפה תקפה אוהד

"לא ראיתי התנהגות כזאת שנים. אם זה היה נגדי בלבד, הייתי מקבל, אבל עוד קודם לכן, הוא זיהה בחנייה את הבת שלי והתקרב אליה באיום, תוך כדי שהוא משמיע מילים שלא נעים לי לחזור עליהן. במהלך המשחק אפילו ביקשתי מהאחראית אצלנו להעביר את הבת שלי מקום וגם אחרי שעברה, אותו אוהד לא הפסיק לעשות לה תנועות שחיטה ותנועות מגונות. למרות זאת לא הוציאו אותו מהאולם. אני מצטער על מה שקרה ומתנצל בפני האוהדים שלנו".

ליפשיץ אמר על טענות כץ: "אם הייתי מאיים על ביתו של כץ, הייתי נעצר לפני המשחק ולא נכנס לאולם. אני מתחנן שיבדקו את מצלמות האבטחה ויראו האם עשיתי תנועות שחיטה לעבר ביתו של כץ. אעשה לכם ספוילר: לא תמצאו כאלה".

ממכבי חיפה נמסר: "אירוע האלימות החמור שהתרחש במחצית טופל מיד על ידי צוות האבטחה. בהמשך התברר כי בני משפחתו של המאמן היו מעורבים באירוע. המועדון רואה את המקרה בחומרה רבה והחל בבירור מיידי בהתאם לדרישות החוק. אנו מתחייבים לעדכן את הציבור בהקדם האפשרי על כל צעד שננקוט".

מעבר לאירוע, מעמדו של כץ בחיפה היה מעורער גם כך לאור מצב הקבוצה ובעקבות ההפסד אתמול כץ ישלם את המחיר ויסיים את תפקידו במועדון, כשמיקי גורקה מועמד להחליפו.