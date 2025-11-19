יום רביעי, 19.11.2025 שעה 19:04
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"ההחלטה להישאר נכונה, לא צריך לצאת מוקדם"

מוחמד, אביו של סייד אבו פרחי, ב"שיחת היום": "קודם כל שיוכיח את עצמו בהרכב של מכבי ת"א, הוא במקום הכי טוב במדינה". וגם: ברק יצחקי והיעד הבא

|
סיד אבו פרחי (רדאד ג'בארה)
סיד אבו פרחי (רדאד ג'בארה)

אחרי שהיה מושאל בעונה שעברה לבני ריינה, סייד אבו פרחי הפך העונה לחלק מהרוטציה של מכבי תל אביב. מוחמד אבו פרחי, אביו של החלוץ, שהיה שותף אתמול (שלישי) ל-1:3 הגדול של הנבחרת הצעירה של ישראל על הולנד, עלה לדבר ב”שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך התחושות אחרי המשחק המצוין של סייד?
”אני מבסוט מאוד, לנצח את הולנד, זה מאוד מרגש שהילד משחק בנבחרת ישראל”.

אנחנו רואים את סייד בנבחרת משחק במספר תפקידים, בעיקר בקו ימין ועושה את זה בצורה מאוד מרשימה, למרות שגדל כקשר וחלוץ. איך אתה רואה את המסלול שלו מבחינת תפקידים?
”בגיל שלו זה לא רע שיהיה לו כמה תפקידים, זה יעזור לו לעתיד. הוא משחק מאוד טוב גם כמגן התקפי בשני הצדדים, במיוחד בנבחרת, הוא משחק לא משנה מה, העיקר שיתרום”.

לפני 4 שנים, שמכבי תל אביב העלתה את אוסקר גלוך לקבוצה הבוגרת, שאלתי את ברק יצחקי מי יהיה הבא בתור, הוא אמר לי שיש בנערים את סייד אבו פרחי ואתם לא תאמינו שתראו אותו משחק’. הוא סומן מגיל קטן כדבר הבא במכבי וראינו אותו משתלב. איך אתה רואה את ההתקדמות שלו?
”יצחקי תמיד אהב אותו ועזר לו. השאלה האם יצחקי יצליח לקחת אותו לבית”ר ירושלים. אני מאוד אוהב את מכבי תל אביב, היה בינינו הסכם שממכבי הוא יעבור רק לחו”ל, אבל אם הוא יעבור לקבוצה מהארץ אני מוכן רק לבית”ר ירושלים. הבחירה וההחלטה להישאר הייתה מאוד נכונה, אחרי שישבנו עם בן מנספורד הוא אמר שסייד צריך להילחם על המקום שלו, ואם הוא יהיה טוב יהיו לו דקות. אמרתי לבן שלי שאם הוא רוצה להגיע לאירופה הוא צריך לדעת להילחם על המקום שלו. הוא במקום הכי טוב במדינה. הוא קיבל כמה הזדמנויות ויש לו עוד הרבה הזדמנויות העונה להתקדם”.

מה היעד שהייתם רוצים להגיע אליו בחו”ל ותוך כמה שנים?
”קודם הוא יוכיח את עצמו בהרכב של מכבי תל אביב שנה או שנתיים, ואז הוא יתקדם. יש זמן והכל בסדר, לא צריך ללכת מוקדם. אני למדתי בגרמניה אז אולי לשם, אבל אני מאוד אוהב את הקצב באנגליה, ואני חושב שסייד עם המהירות והפיזיות שלו יכול להתאים שם”.

