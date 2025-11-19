יום רביעי, 19.11.2025 שעה 15:11
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
11520-5716מכבי ת"א
11457-4986הפועל העמק
10374-4485הפועל ת"א
10552-5816עירוני קריית אתא
9407-4235הפועל חולון
8367-3985הפועל ירושלים
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
8478-4536עירוני נס ציונה
8498-4666מכבי רעננה
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
7493-4935בני הרצליה
7523-4856אליצור נתניה
7528-4876מכבי ראשל"צ

"לא נעצור עד שכל ההנהלה של הקבוצה תתחלף"

נתן גרינוולד, חבר ארגון המחאה של אוהדי מכבי ת"א בכדורסל ב"שיחת היום": "אנחנו כמעט 700 בארגון, לא יכולים לשבת בצד ולראות את הקבוצה שלנו ככה"

|
השלט שתלו אוהדי מכבי תל אביב (נשארים במפה)
השלט שתלו אוהדי מכבי תל אביב (נשארים במפה)

אחרי ההפסד בדרבי להפועל ת”א, אוהדי מכבי ת"א בכדורסל ממשיכים במחאה שלהם נגד הבעלים לנוכח הקיץ ופתיחת העונה. מטה המאבק שלהם, “נשארים במפה", תלה הלילה (בין שלישי לרביעי) שלטים מחוץ לבתיהם של שי רקנאטי, דני פדרמן והיו"ר שמעון מזרחי. נתן גרינוולד, חבר בארגון המחאה דיבר ב”שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

נתן, מה מקור השם נשארים במפה ומה מטרת המאבק ומה הצעדים הבאים?”זה על שם המשפט המפורסם של טל ברודי, אנחנו מרגישים שאנחנו מתרחקים מהמפה, החלטנו כמה אוהדי מכבי שכדי לחזור למפה צריך להחליף את כל ההנהלה. המחאה שלנו היא לא נגד פלג ספציפי. הלילה תלינו דגלים נגדם. אנחנו ארגון מסודר, יש לנו מחלקה תקשורתית ומשפטית. אנחנו פה כדי להחליף את ההנהלה”.

כמה זמן אתה אוהד מכבי תל אביב?
”הרבה זמן. כשהייתי בצבא ב-2011 השגתי שחרור מהצבא לטוס לחו”ל עם הקבוצה, גם ב-2014 הייתי בפיינל פור במילאנו. אני רק חלק מארגון מאוד גדול, אנחנו כמעט 700 חברים”.

שמעון מזרחי משוחח עם אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)שמעון מזרחי משוחח עם אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

אתה חושב שהשלטים ישפיעו וישנו?
”זה רק חלק מהסיפור, אנחנו מתכננים עוד פעולות, פנינו למשקיע פרטי כדי שירכוש את כל הקבוצה. אנחנו מתכננים מחאה ביום ראשון הקרוב במשחק נגד הפועל חולון, נהיה ב-18:30 מול שער 9. יש עוד הרבה צעדים שאנחנו מתכננים ויהיו עוד הרבה הפתעות, לא נעצור עד שכל ההנהלה תתחלף”.

דיברתם עם ההנהלה?
”אנחנו ויודעים שהם מודעים אלינו, אבל לא דיברנו איתם”.

מה הטענות שלכם אליהם?
”מכבי כבר לא תחרותית כמו פעם, אנחנו לא מנסים להתחרות בגדולות כמו שרקנאטי אמר, בסוף כששמעון מזרחי לקח את הקבוצה זאת הייתה המטרה ועשינו אותה, ואנחנו לאט לאט מורידים את הרף מפיינל פול, לפלייאוף, עד למחמאות אחרי הפסדים. אנחנו דורשים תקציב טוב והתנהלות מקצועית נכונה. גם קשר טוב בין ההנהלה לאוהדים”.

שי רקנאטי ודני פדרמן (רדאד גשי רקנאטי ודני פדרמן (רדאד ג'בארה)

מה התוכניות מעבר למחאה מול חולון?
”יש הפתעות, תחכו ותתעדכנו".

אתה חושב שהמחאה תשפיע בסוף?
”אני מאמין שכן, אבל גם אם לא, אני ועוד הרבה לא יכולים לשבת בצד ולראות את הקבוצה שלנו ככה”.

700 האנשים שלכם, את מי זה כולל?
”כל מי שמכבי חשובה לו, לא אכפת לנו איפה אתה יושב ואם אתה מנוי, כל אתה מכבי חשובה לך, אתה מוזמן להצטרף אלינו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסהנגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"ל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */