"לא נעצור עד שכל ההנהלה של הקבוצה תתחלף"

אחרי ההפסד בדרבי להפועל ת”א, אוהדי מכבי ת"א בכדורסל ממשיכים במחאה שלהם נגד הבעלים לנוכח הקיץ ופתיחת העונה. מטה המאבק שלהם, “נשארים במפה", תלה הלילה (בין שלישי לרביעי) שלטים מחוץ לבתיהם של שי רקנאטי, דני פדרמן והיו"ר שמעון מזרחי. נתן גרינוולד, חבר בארגון המחאה דיבר ב”שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

נתן, מה מקור השם נשארים במפה ומה מטרת המאבק ומה הצעדים הבאים?”זה על שם המשפט המפורסם של טל ברודי, אנחנו מרגישים שאנחנו מתרחקים מהמפה, החלטנו כמה אוהדי מכבי שכדי לחזור למפה צריך להחליף את כל ההנהלה. המחאה שלנו היא לא נגד פלג ספציפי. הלילה תלינו דגלים נגדם. אנחנו ארגון מסודר, יש לנו מחלקה תקשורתית ומשפטית. אנחנו פה כדי להחליף את ההנהלה”.

כמה זמן אתה אוהד מכבי תל אביב?

”הרבה זמן. כשהייתי בצבא ב-2011 השגתי שחרור מהצבא לטוס לחו”ל עם הקבוצה, גם ב-2014 הייתי בפיינל פור במילאנו. אני רק חלק מארגון מאוד גדול, אנחנו כמעט 700 חברים”.

שמעון מזרחי משוחח עם אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

אתה חושב שהשלטים ישפיעו וישנו?

”זה רק חלק מהסיפור, אנחנו מתכננים עוד פעולות, פנינו למשקיע פרטי כדי שירכוש את כל הקבוצה. אנחנו מתכננים מחאה ביום ראשון הקרוב במשחק נגד הפועל חולון, נהיה ב-18:30 מול שער 9. יש עוד הרבה צעדים שאנחנו מתכננים ויהיו עוד הרבה הפתעות, לא נעצור עד שכל ההנהלה תתחלף”.

דיברתם עם ההנהלה?

”אנחנו ויודעים שהם מודעים אלינו, אבל לא דיברנו איתם”.

מה הטענות שלכם אליהם?

”מכבי כבר לא תחרותית כמו פעם, אנחנו לא מנסים להתחרות בגדולות כמו שרקנאטי אמר, בסוף כששמעון מזרחי לקח את הקבוצה זאת הייתה המטרה ועשינו אותה, ואנחנו לאט לאט מורידים את הרף מפיינל פול, לפלייאוף, עד למחמאות אחרי הפסדים. אנחנו דורשים תקציב טוב והתנהלות מקצועית נכונה. גם קשר טוב בין ההנהלה לאוהדים”.

שי רקנאטי ודני פדרמן (רדאד ג'בארה)

מה התוכניות מעבר למחאה מול חולון?

”יש הפתעות, תחכו ותתעדכנו".

אתה חושב שהמחאה תשפיע בסוף?

”אני מאמין שכן, אבל גם אם לא, אני ועוד הרבה לא יכולים לשבת בצד ולראות את הקבוצה שלנו ככה”.

700 האנשים שלכם, את מי זה כולל?

”כל מי שמכבי חשובה לו, לא אכפת לנו איפה אתה יושב ואם אתה מנוי, כל אתה מכבי חשובה לך, אתה מוזמן להצטרף אלינו”.