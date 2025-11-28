הדרך של נבחרת ישראל לאליפות העולם ב-2027

נבחרת ישראל בכדורסל עומדת בפתח אתגר חדש, כשהיא תתארח בגרמניה למשחק מול הנבחרת המקומית במסגרת מוקדמות אליפות העולם, שתערך בקטר בקיץ 2027. לא הרבה יכתירו את קמפיין היורובאסקט האחרון כהצלחה, אך ניתן להגיד שהכחולים לבנים עשו את המוטל עליהם. באיגוד הכדורסל כבר הצהירו על המטרה הגדולה בה יהיה על בית הלחמי וחניכיו לעמוד: העפלה למונדובאסקט.

השיטה

למרות שבפיב”א אוהבים לסבך את הפורמט, כאן הכל יחסית פשוט: 32 הנבחרות שהעפילו לשלב המוקדמות (24 המשתתפות ביורובאסקט, ועוד 8 מהשלב המוקדם) מחולקות ל-8 בתים של ארבע קבוצות. כל נבחרת משחקת שני משחקים נגד שאר המשתתפות (בית וחוץ), כשלשלב הבא עולות שלושת הראשונות בכל בית.

בשלב המוקדמות השני כל בית מתאחד עם מקבילו כך שנוצרים לנו ארבעה בתים של שש, ומאזן הנקודות והסלים של כל נבחרת נשמר מהשלב המוקדם. גם כאן כל נבחרת משחקת שני משחקים מול שאר משתתפות הבית, כשלבסוף שלושת המדורגות הגבוהות ביותר יקבלו את הכרטיס הנכסף לגביע העולם בקטר.

רומן סורקין. הנבחרת תצטרך אותו במיטבו (FIBA)

מול מי ישראל תתמודד בדרך לשם? אז ככה, בשלב הבתים הראשון ישראל הוגרלה בבית ה’ עם גרמניה, קרואטיה וקפריסין, ובמידה ותעפיל לשלב השני היא תצטלב עם בית ו’ של לטביה, פולין, אוסטריה והולנד.

היריבות

גרמניה: לא צריך לכתוב הרבה על זוכת היורובאסקט מהקיץ האחרון ואלופת העולם המכהנת, שמגיעה לקמפיין הזה כפייבוריטית ברורה לסיים ראשונה ולעלות למונדובאסקט ללא בעיות. הגרמנים שופעים בשחקנים איכותיים שחלקם נחשבים לכמה מהאירופאים הטובים בעולם כמו פרנץ ואגנר ודניס שרודר.

פרנץ ואגנר ודניס שרודר (IMAGO)

פה לא נגמרת הרשימה שלה ובמדיה משחקים עוד מגוון כוכבים גדולים אחרים כמו אייזיק בונגה, דניאל תייס, אלאן אובסט, טריסטן דה סילבה ועוד אינספור שחקני יורוליג ויורוקאפ איכותיים. עם שמות כאלה, רזומה עשיר וההילה של אלופת העולם שעוטפת אותה, קשה להמר נגד החבורה של אלכס מומברו.

קרואטיה: קל לטעות ולסווג את נבחרת קרואטיה כחלשה ולא מסוכנת במיוחד, הרי שהיא בכלל לא העפילה ליורובאסקט האחרון, בו אנחנו הגענו עד שלב שמינית הגמר. אז לא, קרואטיה היא לא נבחרת חלשה לא משנה אם היא השתתפה באליפות או לא, כשמלבד ההיסטוריה העשירה והסגנון המזרחי אירופאי ההקשוח, אצל החבורה של טומיסלב מיאטוביץ’ יש מגוון רחב של שחקנים איכותיים שיאתגרו את בחורינו.

את הנבחרת מהבלקן מוביל מריו הזוניה כוכבה של ריאל מדריד, שנחשב לאחד השחקנים האיכותיים באירופה, כשלצידו שחקני NBA נהדרים כמו דאריו שאריץ’ איביקה זובאץ’ וקרלו מטקוביץ’, והמתאזרח מטורק טלקום ג’יילן סמית’. לזלזל בקרואטים יהיה טעות חמורה, והיא ללא ספק תאתגר את אריאל בית הלחמי ושחקניו.

מריו הזוניה. יוביל את הקרואטים (IMAGO)

קפריסין: אין ספק שהנבחרת מהאי השכן מגיעה בעמדת נחיתות, כשהיא יודעת שרק הפתעה גדולה תוכל לשים אותה במצב שבו היא יכולה להעפיל לאליפות העולם בקטר. המדינה, שאירחה את היורובאסקט האחרון קיבלה כרטיס חופשי לאליפות וסיימה אחרונה בבית שלה, כשהיא לא רושמת אפילו ניצחון אחד. הנבחרת מורכבת בעיקר משחקנים שמשחקים בליגה המקומית, שלא נחשבת כאחת מהאיכותיות באירופה.

מי שהוביל אותה בקיץ האחרון הוא דארל וויליס, כן, לא מדובר בשם קפריסאי נפוץ והוא המתאזרח של הקפריסאים. הפורוורד, לו עבר במונקו ואריס סלוניקי, היה השחקן הדומיננטי שלה, כשהוא מוביל את הנבחרת במדד היעילות, בנקודות, ריבאונדים, חסימות וחטיפות. אם לא תהיה הפתעה של ממש, קפריסין לא אמורה להוות איום של ממש על אף אחת מנבחרות הבית, והיא צפויה לסיים במקום האחרון ולא להמשיך לשלב הבא.

במידה ותעפיל לשלב הבא, ישראל צפויה לפגוש, כאמור, את אחת מבין לטביה, פולין אוסטריה והולנד. שתי הראשונות לא אמורות להיתקל בבעיות והן צפויות להגיע לשלב הבא. הפולנים, שמובלים על ידי אקס מכבי ת”א ג’ורדן לויד, ועל ידי מתיאש פוניטקה הותיק, הגיעו עד לשלב רבע הגמר ביורובאסקט האחרון שם הפסידו לפיינליסטית מטורקיה, ושבדרך לשם ניצחה גם את ישראל בשלב הבתים. לטביה, שאירחה את הטורניר, לא הצליחה להתקדם מעבר לשמינית הגמר אך יש לה סגל עמוס באיכות, שבראשו עומד אלוף ה-NBA קריסטפס פורזיגינס.

ג'ורדן לויד במשחק מול ישראל ביורובאסקט האחרון (FIBA)

החלונות

על אף השמות המאיימים שעלולים לעמוד בין נבחרתנו לבין הגעה לאליפות העולם, רוב החלונות בהם ישוחקו מפגשי המוקדמות, ישוחקו בזמן העונה הסדירה ב-NBA, מה שאומר שהכוכבים הגדולים מאמריקה לא יוכלו להשתתף ברוב הקמפיין. נכון, גם נבחרת ישראל תיפגע מכך ולא תוכל ליהנות משרותיהם של דני אבדיה, בן שרף ודני וולף, אך בהתחשב בכמות שחקני היורוליג, יורוקאפ ו-BCL שיש לבית הלחמי, אפשר לראות בכך בסוג של יתרון.

חלק מהנבחרות שצפויות להיאבק עם ישראל על העלייה כמו לטביה שתלויה קשות בפורזיגינס, או קרואטיה עם שאריץ' וזובאץ’, יאלצו להסתדר ללא כוכביהם, דבר שישאיר אותם עם שאר שחקני הסגל שלא בהכרח יוכלו לשמר את הרמה שהמוזכרים מציגים.

קריסטפס פורזינגיס. לטביה תלויה בו (IMAGO)

סך הכל, בכל קמפיין מוקדמות אליפות העולם יהיו 6 חלונות משחקים שיתפרסו לאורך השנתיים הקרובות, כשרק שניים מהם ישוחקו בקיץ, ובהם יוכלו לקחת חלק שחקני ה-NBA. להלן התאריכים המדויקים:

1 – 24/11-2/12/2025

2 – 23/2-3/3/2026

3 – 29/6-7/72026

4 – 24/8-1/1/2026

5 – 23/11-1/12/2026

6 – 22/2-2/4/2027