החלום של הלוחם איתי נחמיאס ז"ל שנפל ב-7/10

סמ"ר איתי נחמיאס ז"ל, גיבור שיצא להילחם בשבעה באוקטובר בעוטף עזה ונפל בקרב, חלם לייצג את ישראל במרוץ השטח הקשוח בעולם – king of the hammers שבקליפורניה. כעת, משפחתו רוצה להגשים את החלום שלו, שהבאגי שיישא את דגל ישראל עליו ואת התמונה של איתי, יעמוד על קו הזינוק ב-6 בפברואר מול מיליוני צופים בכל העולם. לתרומה לחצו כאן. אימו, גלית נחמיאס, עלתה לדבר.

היה חלום לאיתי לייצג את ישראל במרוץ בשטח בקליפורניה, אתם רוצים להגשים לו חלום.

“כן, הוא היה ילד מאוד טכני, היה לו חלום, לאבא שלו יש מוסך, הוא בנה באגי מרכב שירד מהכביש, השאיפה הגדולה הייתה להתחרות במרוצים ולהגיע לקליפורניה”.

איך אתם מגשימים לו את החלום?

“אבא שלו הצטרף לנבחרת ישראלית שמתחרה בקליפורניה, הוא האחראי הטכני של הקבוצה, התחרות היא ב-6 בפברואר, מרוץ חשוב עם הרבה משתתפים מכל העולם, זו גולת הכותרת, החלום שלו”.

איך אפשר לסייע בנושא?

“אפשר לרשום ב-Give me back: ‘המסע של איתי’. אנחנו רוצים להריץ את הקבוצה עוד שלוש שנים ברציפות”.

מה את יכולה לספר על הנפילה של איתי?

”איתי היה לוחם ביחידה הרב ממדית, הוא היה בבית ב-7 באוקטובר, אחרי שהוא שמע את חדירת המחבלים הוא החליט שהוא עולה על מדים ומצטרף לכיתת הכוננות היישובית של ישע, חדרה למושב חוליית מחבלי נוחבה שעמדו קרוב לבית כנסת עם מתפללים, וכיתת הכוננות עמדה להם ונלחמה מולם. היה קרב עקוב מדם של 25 מחבלים מול חמישה גיבורים שלנו, ולצערנו חמישתם נפלו. אבל הם גרמו לנוחבות לאבידות כבדות והם נסוגו לאחור, כך שלא נותר מהם זכר בכלל. איתי היה גיבור, ואנחנו עושים הכל כדי להנציח אותו. מקווה שהבאגי יעמוד עם הפנים היפות של איתי ויצליח בגדול”.