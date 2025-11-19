הפועל שוברת שיאים: הפערים בתקציבי ליגת העל

לאחר שעירוני נס ציונה הודיעה השבוע על הגעתו של הבעלים האמריקאי לב מזור, שסימן עלייה צפויה בתקציב הקבוצה, זהו רגע מצוין לעשות סדר בתקציבי ליגת העל ולהבין עד כמה הפערים גדולים בין המועדונים. הנתונים המלאים מראים תמונת מצב דרמטית: הפועל תל אביב נמצאת בפסגה עם תקציב עצום של 164 מיליון שקלים, הרבה מעל כל שאר הליגה, פער תקציבי שמייצר מציאות תחרותית כמעט אחרת. אגב, תקציב המינימום הוא כ-8 מיליון שקלים.

הפועל ת"א מול הליגה, פער תקציבי חסר תקדים

תקציבה של הפועל ת"א גדול ב־74 מיליון מזה של מכבי ת"א.

בהשוואה לתקציב הממוצע של קבוצות הליגה התחתונה (8–10.5 מיליון), הפועל ת"א משקיעה יותר במעל 150 מיליון.

מכבי ת"א מול הפועל ירושלים

תקציבה של מכבי ת"א גבוה בכ־30-35 מיליון משל הפועל ירושלים.

שחקני מכבי תל אביב והפועל ירושלים (רדאד ג'בארה)

הפועל ירושלים מול קבוצות מרכז הטבלה

הפועל ירושלים מוציאה קרוב ל-45 מיליון יותר מהפועל העמק וחולון.

לעומת נס ציונה (12.5 מיליון), הפער עומד על כמעט 50 מיליון.

הקבוצות הקטנות: מרוויחות מעט, מתחרות הרבה

הפער בין התקציב הנמוך בליגה (8 מיליון) לבין תקציב מכבי ת"א (90 מיליון) עומד על כ-82 מיליון. מול הפועל ת"א, פער זה מזנק ליותר מ-156 מיליון.

נס ציונה – האם הבעלים החדש ישנה את התמונה?

העלייה הצפויה של תקציב נס ציונה לכ־14 מיליון ש"ח תצמצם מעט את הפער מול מרכז הטבלה, אך עדיין תשאיר אותה הרחק מאחורי המועדונים הגדולים: עדיין כ־74 פחות ממכבי ת"א, וכ־150 מיליון פחות מהפועל ת"א.

שחקני עירוני נס ציונה 2025/26 (חגי מיכאלי)

להלן התקציבים:

1: הפועל ת"א – 164 מיליון ש"ח

2: מכבי ת"א – 90 מיליון ש"ח

3: הפועל ירושלים – 55–60 מיליון ש"ח

4: הפועל העמק – 16.5 מיליון ש"ח

5: הפועל חולון – 16–17 מיליון ש"ח

6: עירוני נס ציונה – 12.5 מיליון ש"ח, צפוי לעלות לכ־14 מיליון עם הגעת הבעלים החדש)

7: מכבי ראשון לציון – 10.5 מיליון ש"ח, לא כולל החזר ממס הכנסה

8: בני הרצליה – 10.5 מיליון ש"ח

9: מכבי ר"ג – 9.5 מיליון ש"ח ועוד 0.5 מיליון החזר חוב אירופה

10: הפועל ב"ש – 9 מיליון ש"ח

11: אליצור נתניה – 9 מיליון ש"ח

12: גליל עליון – 8 מיליון ש"ח

13: קריית אתא – 8 מיליון ש"ח

14: מכבי רעננה – 8 מיליון ש"ח