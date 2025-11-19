"תהפכו את המשחק לכזה שתזכרו עוד 20 שנה"

הנבחרת הצעירה של ישראל ניצחה 1:3 את הולנד אחרי מהפך אדיר במוקדמות אליפות אירופה. בהתאחדות לכדורגל פרסמו קטע קצר עם המאמן גיא לוזון מחדר ההלבשה, ובו דרבן את שחקניו והטריף אותם לפני שלוש הנקודות המפתיעות נגד ההולנדים.

לוזון אמר: “אתם משחקים כדורגל 10, 12, 15 שנה ולא זוכרים הרבה מהמשחקים ששיחקתם בהם. תהפכו את המשחק הזה למשהו שתזכרו אותו עוד 20 שנה, שבאנו לפה נגד הולנד, נגד כל הסיכויים, ועשינו את זה. תזכרו לנצח את המשחק הזה, אבל בשביל שתזכרו אותו לנצח, צריך לעשות הכל מהכל, כולם כולל כולם להתעלות ולאכול אותם על הדשא”.

גיא לוזון ותאי עבד נואמים בחדר הלבשה

תאי עבד הוסיף: “אני מרגיש את הטירוף שלכם, תנצלו את הטירוף הזה לרעב על המגרש, בכל מאבק וכל דבר אנחנו ביחד היום. יש לנו סמל לייצג ומדינה לייצג, תהנו מהמשחק הזה”.