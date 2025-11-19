יום רביעי, 19.11.2025 שעה 13:51
כדורגל עולמי  >> מוק' יורו עד גיל 21
מוק' יורו עד גיל 21 25-26
67-65ישראל1
30-31נורבגיה2
11-11סלובניה3
10-01בוסניה4
15-32הולנד5

"תהפכו את המשחק לכזה שתזכרו עוד 20 שנה"

צפו במאמן הנבחרת הצעירה גיא לוזון מדרבן את חניכיו לפני ה-1:3 המפתיע על הולנד: "תזכרו לנצח את המשחק הזה, אבל בשביל זה צריכים לעשות הכל מהכל"

|
לוזון לפני המשחק (צילום מסך)
לוזון לפני המשחק (צילום מסך)

הנבחרת הצעירה של ישראל ניצחה 1:3 את הולנד אחרי מהפך אדיר במוקדמות אליפות אירופה. בהתאחדות לכדורגל פרסמו קטע קצר עם המאמן גיא לוזון מחדר ההלבשה, ובו דרבן את שחקניו והטריף אותם לפני שלוש הנקודות המפתיעות נגד ההולנדים.

לוזון אמר: “אתם משחקים כדורגל 10, 12, 15 שנה ולא זוכרים הרבה מהמשחקים ששיחקתם בהם. תהפכו את המשחק הזה למשהו שתזכרו אותו עוד 20 שנה, שבאנו לפה נגד הולנד, נגד כל הסיכויים, ועשינו את זה. תזכרו לנצח את המשחק הזה, אבל בשביל שתזכרו אותו לנצח, צריך לעשות הכל מהכל, כולם כולל כולם להתעלות ולאכול אותם על הדשא”.

גיא לוזון ותאי עבד נואמים בחדר הלבשה

תאי עבד הוסיף: “אני מרגיש את הטירוף שלכם, תנצלו את הטירוף הזה לרעב על המגרש, בכל מאבק וכל דבר אנחנו ביחד היום. יש לנו סמל לייצג ומדינה לייצג, תהנו מהמשחק הזה”.

