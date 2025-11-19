יום ראשון, 23.11.2025 שעה 12:58
ליגת ווינר סל 25-26
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
11520-5716מכבי ת"א
10555-5387עירוני נס ציונה
9407-4235הפועל חולון
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
8367-3985הפועל ירושלים
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה
7493-4935בני הרצליה

איטודיס: לא מגדיר אותנו כמוליכים ביורוליג

מאמן הפועל תל אביב לפני המשחק מול מילאנו היום ב-21:30: "נדבר עם מי שצריך לגבי חזרת המשחקים לישראל. היכולת מבטיחה". סנדי כהן עזב באופן רשמי

|
דימיטריס איטודיס באימון (שחר גרוס)
דימיטריס איטודיס באימון (שחר גרוס)

אחרי ניצחון גדול של 80:85 בדרבי על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב עם הפנים קדימה וכבר מחר (חמישי, 21:30) היא תתארח באיטליה אצל מילאנו במטרה אחת: לשמור מחזור נוסף על המקום הראשון ביורוליג ובעיקר לשוב למסלול הניצחונות במפעל הבכיר באירופה.

האדומים קיימו את האימון המסכם שלהם לשם שינוי דווקא בישראל, במידטאון בתל אביב, לפניו דימיטריס איטודיס שיתף: “אם לא תהיה לנו מנטליות טובה זה יהיה בעייתי, הוכחנו שיש לנו מנטליות טובה, זו העבודה שלנו. השחקנים קיבלו יום חופש אחרי שזה לא קרה בקדם העונה, ניתחנו את המשחק מול מילאנו, שהיא יריבה מסוכנת”.

איטודיס: "הוכחנו שיש לנו מנטליות טובה"

המאמן הוסיף: “זה משחק חשוב מאוד עבורנו ועוד אתגר. החלק הקשה זה שביורוליג תמיד יש דרישות גבוהות, אבל לכן יצרנו מה שיצרנו עם שחקנים מנוסים. אפילו לא סיימנו את הסיבוב הראשון ביורוליג, לא מגדיר אותנו כמוליכים. אבל מה שאנחנו מראים על הפרקט מבטיח. נראה לאן זה יוביל, אבל אנחנו מקבלים את האתגר”. 

ואסיליה מיציץ' באימון (שחר גרוס)

איטודיס התייחס למשחקים הקרובים: “בואו נגיע כשאנחנו בריאים ונדבר, ההפסקה היא חשובה, אבל יש גם שחקנים שמחויבים לנבחרות. מילאנו יודעת טוב מה השתנה שם, יש להם ארבעה ניצחונות רצופים, ושחקנים שיכולים להביא ניצחונות בסגנונות שונים”. 

ים מדר באימון (שחר גרוס)
אנטוניו בלייקני באימון (שחר גרוס)
שחקני הפועל ת"א באימון (שחר גרוס)
בר טימור באימון (שחר גרוס)
קולין מלקולם באימון (שחר גרוס)
אלייז'ה בראיינט באימון (שחר גרוס)
וסיליה מיציץ' באימון (שחר גרוס)

היווני סיכם: “יש למילאנו יוצרים יצירתיים, שחקנים גדולים ויצירתיים, אנחנו מוכנים לכל אחד מהם. בדרבי הייתה אווירה נהדרת, האוהדים היו נהדרים. זו הייתה חגיגת כדורסל. אנחנו מקווים שהמשחקים יחזרו לישראל, נדבר עם מי שצריך”.

בנושא אחר, במועדון הודיעו באופן רשמי על פרידה מסנדי כהן. השחקן הגיע בקיץ על חוזה זמני שהוארך בחודש, אך כאמור החוזה לא יוארך שוב וכעת הוא סיים את דרכו במועדון. כהן לא שיחק ביורוליג וזכה לדקות מעטות מאוד בליגה ובגביע ווינר.

