איטודיס: לא מגדיר אותנו כמוליכים ביורוליג

אחרי ניצחון גדול של 80:85 בדרבי על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב עם הפנים קדימה וכבר מחר (חמישי, 21:30) היא תתארח באיטליה אצל מילאנו במטרה אחת: לשמור מחזור נוסף על המקום הראשון ביורוליג ובעיקר לשוב למסלול הניצחונות במפעל הבכיר באירופה.

האדומים קיימו את האימון המסכם שלהם לשם שינוי דווקא בישראל, במידטאון בתל אביב, לפניו דימיטריס איטודיס שיתף: “אם לא תהיה לנו מנטליות טובה זה יהיה בעייתי, הוכחנו שיש לנו מנטליות טובה, זו העבודה שלנו. השחקנים קיבלו יום חופש אחרי שזה לא קרה בקדם העונה, ניתחנו את המשחק מול מילאנו, שהיא יריבה מסוכנת”.

איטודיס: "הוכחנו שיש לנו מנטליות טובה"

המאמן הוסיף: “זה משחק חשוב מאוד עבורנו ועוד אתגר. החלק הקשה זה שביורוליג תמיד יש דרישות גבוהות, אבל לכן יצרנו מה שיצרנו עם שחקנים מנוסים. אפילו לא סיימנו את הסיבוב הראשון ביורוליג, לא מגדיר אותנו כמוליכים. אבל מה שאנחנו מראים על הפרקט מבטיח. נראה לאן זה יוביל, אבל אנחנו מקבלים את האתגר”.

ואסיליה מיציץ' באימון (שחר גרוס)

איטודיס התייחס למשחקים הקרובים: “בואו נגיע כשאנחנו בריאים ונדבר, ההפסקה היא חשובה, אבל יש גם שחקנים שמחויבים לנבחרות. מילאנו יודעת טוב מה השתנה שם, יש להם ארבעה ניצחונות רצופים, ושחקנים שיכולים להביא ניצחונות בסגנונות שונים”.

ים מדר באימון (שחר גרוס)

אנטוניו בלייקני באימון (שחר גרוס)

שחקני הפועל ת"א באימון (שחר גרוס)

בר טימור באימון (שחר גרוס)

קולין מלקולם באימון (שחר גרוס)

אלייז'ה בראיינט באימון (שחר גרוס)

וסיליה מיציץ' באימון (שחר גרוס)

היווני סיכם: “יש למילאנו יוצרים יצירתיים, שחקנים גדולים ויצירתיים, אנחנו מוכנים לכל אחד מהם. בדרבי הייתה אווירה נהדרת, האוהדים היו נהדרים. זו הייתה חגיגת כדורסל. אנחנו מקווים שהמשחקים יחזרו לישראל, נדבר עם מי שצריך”.

בנושא אחר, במועדון הודיעו באופן רשמי על פרידה מסנדי כהן. השחקן הגיע בקיץ על חוזה זמני שהוארך בחודש, אך כאמור החוזה לא יוארך שוב וכעת הוא סיים את דרכו במועדון. כהן לא שיחק ביורוליג וזכה לדקות מעטות מאוד בליגה ובגביע ווינר.