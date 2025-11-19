"לא יכולתי לבקש מקום טוב יותר": מאייר בראיון

אחרי שלושה משחקים רגועים, עומר מאייר סוף סוף הראה את מלוא הכישרון שלו גם בארה"ב, כשהוא רשם את משחק השיא שלו במכללות עם 14 נקודות מול אקרון, להן הוסיף שישה אסיסטים וארבעה ריבאונדים. הגארד הישראלי התראיין לפודקאסט ‘Sleepers Media’ של חברו לקבוצה והכוכב הכי גדול בקולג’ים, בריידן סמית’, וסיפר על החלום להגיע ל-NBA, המאמן מאט פיינטר ואיך בגלל הגיע לפרדו.

תחילה נשאל מאייר על המאמן פיינטר, שנחשב לאגדה ומאמן את פרדו כבר 20 שנים: “יש בו הרבה דברים מיוחדים, אני מתאמן תחתיו רק ארבעה חודשים אבל אני יכול להמשיך ולדבר עליו הרבה. מה שאני הכי אוהב בו זה את תחושת הדחיפות והתחרותיות שלו, האווירה שהוא יוצר גורמת לנו להרגיש שלא משנה אם אנחנו באימון או ביום חופש, אנחנו עדיין מנסים להשתפר”.

הגארד הישראלי, כאמור, רשם שיא עונתי במכללות במשחק האחרון עם 14 נקודות: “זה הרבה בזכות אותה תחושת דחיפות שיש למאמן, אני לוקח איתי מהמשחק את היכולת להיכנס לעניינים בכל משחק מחדש, לא משנה מה היה קודם. הצלחנו לשלוט במשחק, אני הייתי אגרסיבי ועשיתי את התפקיד שלי בצורה טובה.

עומר מאייר במשחק הטוב ביותר שלו העונה

“לפעמים צריך לדעת לסמוך על האינסטינקטים שלך, אני עדיין לומד לעשות את זה”, הוסיף כוכב נבחרת העתודה. “אני צריך להיות מוכן לא לעשות דברים מיוחדים, כמו לא לגעת בטלפון שלי יום שלם כשיש משחק כדי שאהיה ‘נעול’, וגם כמובן לעבוד ולהתכונן לפני המשחק”.

מאייר סיפר כיצד שמע פעם ראשונה שפרדו מעוניינת לגייס אותו: “היה לי משחק יורוליג עם מכבי תל אביב בבלגרד, ויום אחד כשהתעוררתי אני ראיתי מישהו עם וי כחול באינסטגרם שהתחיל לעקוב אחרי, וזה היה פי ג’יי תומפסון. לא הכרתי אותו אז, אבל ראיתי שטרביון ווילייאמס (ששיחק בפרדו) עוקב אחריו, ואז בדרך לאוטובוס שאלתי אותו מי זה, והוא אמר לי שהוא עוזר המאמן של פרדו ושהוא דיבר איתו עלי אתמול בלילה. ישר החזרתי לו עוקב ודיברתי עם הסוכן שלי, והשאר היסטוריה.

עומר מאייר זורק (IMAGO)

"כשבריידן פנה אלי בוואטסאפ, ממש אחרי שהם הודחו מטורניר המכללות, הבנתי שהם רציניים לגבי. ביקרתי באובורן, דיוק ועוד כמה קולג’ים, אבל בסופו של דבר הרגשתי שפרדו זה המקום הכי מתאים עבורי, ולא יכולתי לבקש מקום טוב יותר. החלום זה להגיע ל-NBA, אז רציתי להגיע למקום שיעזור לי להשתפר הכי הרבה כשחקן, ולא בהכרח למקום שייתן לי הכי הרבה דקות משחק”.