יום רביעי, 19.11.2025 שעה 10:50
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
11489-5776מכבי אשדוד
11565-6137עירוני נהריה
11603-6037הפועל מגדל העמק
10481-5126הפועל אילת
10508-5296אליצור אשקלון
10616-6307אליצור יבנה
10503-5066מ.כ. עוטף דרום
9398-4465מכבי רחובות
9379-4266א.ס. רמה"ש
9486-4846מכבי פ"ת
9409-4066הפועל חיפה
8549-5036אליצור שומרון
8542-4946מכבי קריית גת
6524-4736מכבי חיפה
6572-4826מ.ס צפת
4368-3084מכבי מעלה אדומים

דרמה במגדל העמק: בורק נטש באמצע המשחק

הגארד כעס על מיעוט הדקות בהפסד אמש 87:79 לקריית גת ועזב בזמן ההתנהלות של ההתמודדות בבית. ל-ONE נמסר כי השחקן צפוי להיות משוחרר ללא תמורה

|
כדור כדורסל (IMAGO)
כדור כדורסל (IMAGO)

הפועל מגדל העמק הפסידה אתמול (שלישי) בביתה 87:79 למכבי קריית גת. את המשחק סיימה המארחת עם זר אחד, לאחר שבמהלך הרבע השלישי התחוללה דרמה, כשדישון בורק, הגארד הזר של הקבוצה, נטש את הפרקט, פינה את הארונית בחדר ההלבשה ונסע לביתו, כמחאה על מיעוט דקות המשחק שלו אתמול. 

בורק בילה בספסל דקות ארוכות במהלך הרבע השני ולאחר ההפסקה עזב בכעס את שדה המשחק וכאמור את האולם בכלל. במגדל העמק רותחים על השחקן, שיעמוד היום לוועדת משמעת. 

גורם בהנהלה אמר ל-ONE שהקבוצה ממש לא תעבור על האירוע לסדר היום והשחקן לא יישאר בקבוצה, שצפויה לשחרר אותו ללא פיצוי כספי. בינתיים מגדל העמק תתכונן למשחק מול עירוני נהריה ביום שלישי הקרוב.

לאחר העזיבה של בורק, מגדל העמק סיימה את המשחק, אותו כאמור הפסידה, עם זר אחד בלבד, ג'ונתן פיירל, שגם הוא לא כשיר במאה אחוזים ומשחק עם פציעה ברגלו.

