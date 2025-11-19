יום רביעי, 19.11.2025 שעה 23:30
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
9423-4695ריטאס וילנה1
7379-3855לגיה ורשה2
7424-4145היידלברג3
7412-3705פרומיתאס4
 בית 2 
8329-3514שאלון1
7310-3434אלבה ברלין2
5344-3414נימבורק3
4351-2994סבאח באקו4
 בית 3 
8273-3454חובנטוד בדאלונה1
8435-4525שולה2
6341-3444הפועל חולון3
5450-3585בורסאספור4
 בית 4 
8293-3504טנריפה1
6337-3454טראפני שארק2
6333-3114טופאש בורסה3
4376-3334בני הרצליה4
 בית 5 
9409-4525גלאטסראיי1
8375-3905וירצבורג2
7429-4245טרייסטה3
6440-3875איגוקאה4
 בית 6 
8263-3264א.א.ק. אתונה1
6294-3094סולנוקי אולאי2
6299-2884לוויצה פטריוטי3
4333-2664ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
8278-3714מלאגה1
6324-3054קרדיצה2
6356-3284מרסין3
4383-3374אוסטנד4
 בית 8 
10362-4315גראן קנאריה1
8386-4085סובוטיקה ספרטק2
6399-4085לה מאן3
6466-3665בנפיקה ליסבון4

רבע 4, 05:57: בדאלונה - הפועל חולון 71:71

ליגת האלופות של פיב"א, מחזור 5: האורחת מתקשה מול האתלטיות של הספרדים, מנפורד ומקריי שומרים על המשחק צמוד. יאיר קרביץ עם סל מהחצי על הבאזר

|
אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)
אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)

ליגת האלופות של פיב”א נמשכת בשעה זו, כשהנציגה הישראלית שלנו, הפועל חולון, יוצאת למשחק חוץ קשה במיוחד נגד חובנטוד בדאלונה, שנמצאת במאזן מושלם עד כה. הקבוצה הישראלית מצידה, תנסה לחזור למסלול הניצחונות באירופה.

החניכים של דני פרנקו מגיעים למשחק ברוח חיובית, אחרי שהצליחו לגבור 85:87 דרמטי נגד הפועל באר שבע ביום שישי האחרון, במשחק בו נערך טקס מרגש לשורד השבי ואוהד הקבוצה, בר קופרשטיין. מהצד השני, באירופה הם בפורמה יורדת, כשנכנעו 94:92 לשולה במחזור הקודם, והם נמצאים במאזן 2:2.

המשחק הערב ייערך בדלתיים סגורות, אחרי ההחלטה שהתקבלה בין המועדונים ומשרד הפנים הספרדי, לנוכח הפגנות פרו פלסטיניות. הפועל חולון יודעת שמצפה להם התמודדות לא פשוטה גם על הפרקט, שכן הם מתמודדים נגד הקבוצה מהמקום הראשון בבית, וזאת שטרם הפסידה העונה במפעל.

במפגש הקודם בין הקבוצות ב-14 באוקטובר הפסידה חולוניה במשחק ה”ביתי” בהונגריה 81:65. ריקי רוביו הוותיק קלע 14 נקודות מהספסל עבור הספרדים, אדם האנגה הוסיף שבעה כדורים חוזרים, אצל הקבוצה של דני פרנקו  דריק וולטון בלט עם 14 נקודות משלו. 

רבע ראשון: 17:19 לטובת בדאלונה

חמישיית חובנטוד בדאלונה: ריקי רוביו, יאניק קראג, מיגל אלן, קמרון האנט, אנטה טומיץ’

חמישיית הפועל חולון: דריק וולטון, קסבייר מנפורד, חסאן מרטין, ליאור קררה, ג’ורדן מקריי

המארחת פתחה חזק עם 2:8 מהיר, טומיץ’ קלע פעמיים מהצבע, רוביו הוסיף חדירה, מקריי צימק וקראג סגר את הריצה. חולוניה החטיאה זריקות חופשיות, קררה ומנפורד עם שתי החטאות כל אחד פתחו את המשחק ברגל שמאל. נקודות של מקריי וזלמנסון שמרו את האורחת במשחק בדקות האלה.

יאיר קרביץ נכנס ומיד חדר לצבע ואיזן את התוצאה. שלשה של ווייבס וסל מהצבע של הקאנסון החזירו את היתרון לספרדים וגרמו לפרנקו לקחת פסק זמן ראשון הערב. שלשה של מנפורד, הראשונה הערב של האורחת, צימקה את התוצאה, וזלמנסון מהצבע קבע את תוצאת הרבע על 17:19 לבדאלונה.

רבע שני: 43:46 להפועל חולון

5 נקודות רצופות של המארחת הגדילו שוב את הפער ל-7, אבל מסירה יפה של זלמנסון לווית’רס העלתה את האורחת לראשונה ברבע על הלוח. עוד שלשה הפעם של אלן הביאה את הקבוצה הספרדית ליתרון השיא שלה עד כה. חולון מיד הגיבה עם 5 נקודות רצופות כולל דאנק אדיר של ברוקס. האנט השיב מיד במתפרצת.

מנפורד עם שלשה גדולה צימק את הפער, ובמאבק בצבע באותו מהלך אלן דחף את ברוקס וקיבל עבירה בלתי ספורטיבית, שלא נוצלה. בהתקפה הבאה מנפורד עם שלשה העלה את האורחת ליתרון הראשון שלה במשחק. קראג השיב מחוץ לקשת ושמר על הקבוצות צמודות לקראת סוף הרבע.

בסוף הרבע שתי הקבוצות הלכו לצבע אבל אף קבוצה לא הצליחה לשמור על היתרון מעבר להתקפה העוקבת, וולטון קלע בצבע מצד אחד, טומיץ’ השיב מהצד השני, האנגה דייק מהשלוש עבור הספרדים, מקריי השיב מיד עם סל ועבירה. זריקה משלושת רבע מגרש של קרביץ שנכנסה, ואושרה לאחר בדיקה במוניטור. קבעה את תוצאת המחצית על 44:46 לטובת הפועל חולון.

רבע שלישי: 61:67 לבדאלונה

המחצית השנייה נפתחה באישור השלשה של קרביץ, מיד לאחר מכן זלמנסון ו-וולטון הגדילו את ההפרש. הסנטר הישראלי הוסיף אסיסט לקררה, זהו האסיסט הרביעי הערב שלו. האנט עם חמש נקודות רצופות צימק שוב את ההפרש, וינאיק קראג העביר את ההפרש לראשונה בחצי השני למארחת.

הספרדים יצאו לריצת 6:18 לקראת סוף הרבע וחזרו ליתרון 7. ג’ורדן מקריי היה היחיד שקלע בזמן הריצה של המארחת, ומהרגע שירד לנוח לחולוניה לא היו פתרונות מול האתלטיות בהגנה, ומול ההגנה הצפופה בצד השני. בסופו של דבר שלשה על הבאזר של וולטון קבעה את תוצאת הרבע 61:67 לטובת בדאלונה.

רבע רביעי:

הרבע נפתח עם עבירה בלתי ספורטיבית נוספת של המארחת, שקרתה בסוף הרבע הקודם בסל של וולטון. 

