מעל צרפת: ליגת העל מצטיינת בדקות לצעירים

מחקר חדש של CIES, שבחן את 50 ליגות הכדורגל הבכירות בעולם בשנת 2025, מציב את ליגת העל הישראלית במקום מכובד במיוחד: המקום ה־14 בעולם בפיתוח שחקנים צעירים מקומיים. לפי הנתונים, שחקנים ישראלים מתחת לגיל 21 קיבלו 8.1 אחוזים מדקות המשחק בליגה העונה, נתון שמציב את ישראל מעל מפעלים בעלי שם ומסורת כמו הליגה הארגנטינאית והליגה הצרפתית.

בסך הכל שותפו בליגת העל 77 שחקנים מקומיים מתחת לגיל 21, ששיחקו יחד 42,206 דקות. בממוצע, כל מועדון העניק ל-5.1 שחקנים צעירים להזדמנות משמעותית במהלך העונה. הנתונים הללו הופכים את ישראל לאחת הליגות הידידותיות ביותר לשחקנים צעירים בעולם, וממקמים אותה גבוה בהרבה משורה של ליגות בכירות שאמורות, לכאורה, לספק קרקע פורייה לדור הבא.

אחת ההפתעות הגדולות במחקר היא מקומה של הליגה הארגנטינאית הנחשבת, שנמצאת מתחת לישראל בדירוג זה. עוד יותר מפתיע הוא מצבה של הליגה הצרפתית, שמדורגת רק במקום ה־17 עם נתון של 7.8 אחוזים, נמוך מהליגה הישראלית על אף המוניטין הרב של האקדמיות בצרפת.

ירין לוי (עמרי שטיין)

בחלק התחתון של הדירוג נמצאת הליגה הפורטוגלית, שבמפתיע דורגה אחרונה בין 50 הליגות עם 3.8 אחוזים בלבד מדקות המשחק שמוקדשות לשחקנים מקומיים עד גיל 21. גם הליגה הספרדית רחוקה מהצמרת: היא השלישית מהסוף, נתון שנוגד את הדימוי של ספרד כמעצמה שמפתחת שחקנים צעירים בקביעות. ה-MLS האמריקאית מדורגת נמוך במיוחד גם היא, במקום השביעי מהסוף.

בצמרת הדירוג, אוסטרליה מובילה את הרשימה עם נתון מרשים של 17.7 אחוזים מהדקות לשחקנים מקומיים מתחת לגיל 21. מיד אחריה מדורגות סרביה עם 15.8 אחוזים ודנמרק עם 11.7 אחוזים, שתי ליגות שממשיכות להצדיק את המוניטין שלהן ככאלו שמגדלות את שחקני העתיד של אירופה.

המחקר של CIES ממשיך לעקוב גם אחרי הכמות הכוללת של שחקנים מתחת לגיל 21 בכל מדינה ומספר הדקות שהם צברו. אף שישראל מצטיינת באחוזי הדקות, המדינות הגדולות מובילות בכמות: ארגנטינה ניצבת בראש עם 213 שחקנים צעירים שצברו יחד 112,455 דקות. אחריה קולומביה וברזיל, בעוד צרפת מדורגת במקום הרביעי מבחינת היקף השימוש בשחקנים צעירים.

דו”ח זה מדגיש לא רק את התפתחות הכדורגל הישראלי, אלא גם את הפערים הגדולים בין מסגרות שנחשבות ליצרניות כישרונות לבין המציאות בשטח. ליגת העל מספקת במה אמיתית לדור הצעיר, וביחס עולמי, הרבה יותר מכמה מהליגות הגדולות והמוכרות ביותר.