דיווח: גונסאלו גארסיה מעורר עניין בפרמייר ליג

חלוצה של ריאל מדריד, גונסאלו גארסיה, מסתמן כמטרה עבור קבוצות הפרמייר ליג בחלון ההעברות של ינואר, אם יסכימו הענקים הספרדים להשאיל אותו. החלוץ בן ה-21 עלה לכותרות בקיץ שעבר, כשזומן לסגל של צ’אבי אלונסו לאליפות העולם למועדונים, אחרי עונה מרשימה שבה כבש 25 שערים בקבוצת המילואים, נתון שהשווה את שיא המועדון.

באליפות העולם למועדונים הוא המשיך להרשים, כשהפעם הוא שיחק ב”ליגה של הגדולים” מול שלל כוכבי ענק. הספרדי סיים כמלך השערים עם ארבעה שערים ובישול אחד בשישה משחקים, מה שגרם לריאל מדריד להעניק לו חוזה חדש עד 2030.

0:0 פושר בין ריאל מדריד לראיו

מאז, גארסיה נשאר חלק קבוע בסגל של אלונסו והוא נחוש להוכיח את עצמו. עם זאת, בשל התחרות העזה בעמדות ההתקפה, הוא רשם 12 הופעות בלבד, כש-11 מהן כמחליף. מצב זה עורר עניין במועדונים כמו ברייטון ואסטון וילה, שבודקים את היתכנות השאלתו בינואר.

מהצד של הבלאנקוס, הרבה מזה תלוי במצבם הבריאותי של קיליאן אמבפה ורודריגו, ובבירת ספרד מתכוונים להעריך את המצב מחדש סמוך לפתיחת החלון. אם תיפתח הדלת להשאלה, מספר קבוצות אנגליות ינסו לצרף אותו, כשלידס וסנדרלנד כבר הביעו עניין בקיץ, אך הן לא לבד במרוץ, כשגם מועדונים נוספים לוטשים עיניים לעבר החלוץ הצעיר.

גונסאלו גארסיה (IMAGO)

על רקע הדיבורים הגוברים על עתידו, נשאל גונסאלו גארסיה על שאיפותיו, אך הוא נשאר נאמן לריאל מדריד: "האופציה היחידה שלי תמיד הייתה להישאר בריאל מדריד. עבורי זה חלום להיות חלק מהקבוצה הראשונה, ולעת עתה אני מאוד שמח ומרוצה מההחלטה שקיבלתי," אמר גארסיה ל’מארקה’.

"אנחנו מדברים על המועדון הטוב בעולם, והתחרות בו תמיד תהיה עזה, כי השחקנים הטובים בעולם נמצאים כאן. אבל בשבילי, אחרי כל כך הרבה שנים באקדמיה וכאוהד ריאל מדריד מאז שהייתי ילד, זה חלום אמיתי להיות חלק מהקבוצה הראשונה, ואני לא מתחרט על שום דבר". עם זאת, במועדון עשויים להאמין כי לצורך התפתחותו בטווח הקצר, עדיף לשחקן נבחרת ספרד הצעירה לקבל יותר דקות משחק קבועות ותחרותיות במקום אחר.