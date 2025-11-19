לקראת חידוש האימונים: הזרים של ב"ש חוזרים

בהפועל באר שבע יגבירו מחר (חמישי) את קצב ההכנות לקראת המשחק נגד הפועל חיפה, שיערך בשבת הבאה בצהריים. חניכיו של רן קוז'וק יחזרו הבוקר מהחופש לאימונים, כשהשחקנים הזרים יחלו לשוב לישראל מאמש ועד ליום שלישי.

לוקאס ונטורה והלדר לופס נחתו אמש בישראל, ג'יבריל דיופ ינחת ביום ראשון הקרוב וקינגס קאנגווה קיבל אישור לחזור ביום שלישי הבא. שחקני הנבחרת אמורים להצטרף בתחילת השבוע לאימונים.

הבלם שהיה פצוע בשבועות האחרונים, מתן בלטקסה, אמור לחזור להתאמן ביום ראשון וצפוי להיות כשיר למשחק נגד הפועל חיפה. מחר הקבוצה תקיים משחק אימון נגד מוליכת ליגה א’, מכבי קריית גת ובתחילת השבוע משחק אימון נגד מ.ס אשדוד.

מתן בלטקסה. יחזור להתאמן (ראובן שוורץ)

כזכור, לפני היציאה לפגרה, סגנית האלופה התקשתה בביתה והוציאה נקודה דרמטית במיוחד נגד מ.ס אשדוד, כשכבר עמדה להפסיד בתוספת הזמן, אך שער של הלדר לופס בדקה ה-95 הציל את החבורה של קוז’וק. כך או כך, האדומים מבאר שבע נשארו בפסגת הליגה במרחק 2 נקודות ממכבי תל אביב, לאחר שזו ספגה תבוסה קשה מבית”ר ירושלים.