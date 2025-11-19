יום רביעי, 19.11.2025 שעה 10:50
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

לקראת חידוש האימונים: הזרים של ב"ש חוזרים

הדרומיים יגבירו את ההכנות לקראת המשחק נגד הפועל חיפה, כשוונטורה ולופס כבר נחתו בארץ, קאנגווה יצטרף בשבוע הבא. וגם: משחק האימון שמתוכנן למחר

|
לופס ושחקני הפועל ב
לופס ושחקני הפועל ב"ש חוגגים (מרטין גוטדאמק)

בהפועל באר שבע יגבירו מחר (חמישי) את קצב ההכנות לקראת המשחק נגד הפועל חיפה, שיערך בשבת הבאה בצהריים. חניכיו של רן קוז'וק יחזרו הבוקר מהחופש לאימונים, כשהשחקנים הזרים יחלו לשוב לישראל מאמש ועד ליום שלישי. 

לוקאס ונטורה והלדר לופס נחתו אמש בישראל, ג'יבריל דיופ ינחת ביום ראשון הקרוב וקינגס קאנגווה קיבל אישור לחזור ביום שלישי הבא. שחקני הנבחרת אמורים להצטרף בתחילת השבוע לאימונים. 

הבלם שהיה פצוע בשבועות האחרונים, מתן בלטקסה, אמור לחזור להתאמן ביום ראשון וצפוי להיות כשיר למשחק נגד הפועל חיפה. מחר הקבוצה תקיים משחק אימון נגד מוליכת ליגה א’, מכבי קריית גת ובתחילת השבוע משחק אימון נגד מ.ס אשדוד. 

מתן בלטקסה. יחזור להתאמן (ראובן שוורץ)מתן בלטקסה. יחזור להתאמן (ראובן שוורץ)

כזכור, לפני היציאה לפגרה, סגנית האלופה התקשתה בביתה והוציאה נקודה דרמטית במיוחד נגד מ.ס אשדוד, כשכבר עמדה להפסיד בתוספת הזמן, אך שער של הלדר לופס בדקה ה-95 הציל את החבורה של קוז’וק. כך או כך, האדומים מבאר שבע נשארו בפסגת הליגה במרחק 2 נקודות ממכבי תל אביב, לאחר שזו ספגה תבוסה קשה מבית”ר ירושלים. 

