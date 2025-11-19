בית"ר מציגה: מחנה סגור באילת ללא הפרעות

בבית"ר ירושלים מקיימים השבוע באילת מחנה אימונים סגור, במטרה להתמקד אך ורק בהכנות המקצועיות לקראת פתיחת העונה. הקבוצה הגיעה לעיר הדרומית ביום שני ותשהה שם עד יום שישי.

בעונה שעברה ערכה הקבוצה מחנה דומה באילת, שבמהלכו התקיימו הפנינג פתוח לאוהדים וארוחה במסעדה בעיר. במועדון הגיעו למסקנה שהאירועים הללו פגעו בריכוז השחקנים במהלך מחנה האימונים הקצר, ולכן השנה הוחלט לשנות גישה.

לפי התכנית הנוכחית, המחנה כולל אימון פתיחה ביום שני, ומיום שלישי עד חמישי ייערכו שני אימונים בכל יום. בפועל מדובר בשגרה סגורה של אימונים, שינה ואוכל, ללא אירועים נוספים או פעילויות שעלולות להסיח את דעת השחקנים.

ברק יצחקי (שחר גרוס)

מצב הפצועים

הבלם לוקה גדראני, המתאושש מחבלה ומתיחה של הרצועה הצידית, נראה טוב יותר, אך עדיין לא התאמן עם כדור. הוא מבצע ריצות, ובבית"ר מקווים שכבר הערב או ביום חמישי בבוקר יוכל להצטרף לאימוני הקבוצה. אם יתקדם כמצופה, ייתכן שיהיה כשיר להיכלל בסגל למשחק מול מכבי נתניה ואף לקבל כ־20–30 דקות משחק.

לעומת זאת, הקשר ירין לוי, שמחלים מקרע קטן ברצועה הפנימית, זקוק לשבוע נוסף לפחות של התאוששות. לכן, הוא אינו צפוי להיות כשיר למפגש מול מכבי נתניה.