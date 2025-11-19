יום רביעי, 19.11.2025 שעה 09:40
"כל היום חשבתי על דיוגו, הוא מחייך מלמעלה"

רוברטסון התרגש אחרי ה-2:4 של סקוטלנד על דנמרק וההעפלה, ואמר בקול רועד על ז'וטה: "הייתי מרוסק. דיברנו כ"כ הרבה על החלום להגיע יחד למונדיאל"

|
אנדי רוברטסון (IMAGO)
אנדי רוברטסון (IMAGO)

נבחרת סקוטלנד הבטיחה אמש (שלישי) את מקומה במונדיאל הראשון שלה מאז 1998, אך מעבר להישג הספורטיבי, זה היה ערב רווי רגשות עבור הקפטן אנדי רוברטסון. המגן בן ה-31 שיוביל את הנבחרת בטורניר, התרגש במיוחד ודיבר בקול רועד בסיום ה-2:4 על דנמרק כשהקדיש את העלייה למונדיאל לחברו המנוח, דיוגו ז’וטה, שנהרג ביולי האחרון בתאונת דרכים יחד עם אחיו.

רוברטסון שהיה מקורב לז’וטה, סיפר כי המחשבות על הפורטוגלי ליוו אותו כבר משעות הבוקר. “אני יודע שבגיל שאני נמצא בו, זו אולי ההזדמנות האחרונה שלי להגיע למונדיאל”, אמר המגן, “לא הצלחתי להוציא את דיוגו מהראש. דיברנו כל כך הרבה על החלום להגיע יחד למונדיאל. הוא פספס את קטר בגלל פציעה, אני פספסתי כי סקוטלנד לא העפילה. כל היום חשבתי עליו. הייתי מרוסק. אבל אני יודע שהוא מחייך אליי מלמעלה”.

רוברטסון כבר הקדיש לז’וטה מכתב מרגש לאחר מותו ואמש שב להזכיר אותו: “הוא היה האדם הכי טוב שיש - אמיתי, מצחיק, מלא אהבה. תמיד היינו צוחקים שהוא בכלל אירי, ואני הייתי קורא לו ‘דיוגו מקז’וטה’”.

אנדי רוברטסון בראיון המרגש (IMAGO)אנדי רוברטסון בראיון המרגש (IMAGO)

רוברטסון גם אמר למראיינת קלי קייטס, בתו של כוכב העבר של ליברפול וסקוטלנד, קני דלגליש: “אנחנו במונדיאל, אני לא מאמין. אני לא יכול לחכות לחזור לליברפול ולשתות כוס יין אדום עם אבא שלך”.

רוברטסון הוסיף כי נאום המוטיבציה לפני המשחק היה מהעוצמתיים ששמע: “המאמן דיבר על כל רגעי השיא - סרביה, אוקראינה - ואז אמר: בואו נוסיף אחד חדש. היינו מרוגשים. זה אחד הלילות הגדולים בחיי”.

אנדי רוברטסון ודיוגו זאנדי רוברטסון ודיוגו ז'וטה (IMAGO)

סקוטלנד חוזרת סוף־סוף לבמה העולמית, אבל עבור הקפטן שלה, הדרך לשם טעונה הרבה יותר מכדורגל - היא מלווה בזיכרון של חבר אמיתי, שלעולם לא יעזוב אותו.

