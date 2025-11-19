19 נקודות לדני אבדיה בהפסד פורטלנד לפיניקס

פורטלנד ספגה הבוקר (רביעי) את הפסדה החמישי בששת המשחקים האחרונים, כשנכנעה 127:110 בבית לפיניקס וירדה למאזן 8:6. דני אבדיה סיים את ההתמודדות עם 19 נקודות (7 מ-17 מהשדה), חמישה ריבאונדים וחמישה אסיסטים ב-29 דקות במשחק שבו קבוצתו קרסה ברבע השלישי.

בפתיחה זה עוד היה צמוד והסאנס ירדו להפסקה ביתרון של שלוש נקודות בלבד, אבל הטרייל בלייזרס לא הופיעו לרבע השלישי והפסידו בו 36:21 בדרך לרבע אחרון של גארבג' טיים שלא נעשה בו ניסיון קאמבק אמיתי. שיידון שארפ הצטיין בצד המפסיד עם 29 נקודות, דווין בוקר קלע 19 אצל המנצחת.

הסאנס ירדו לפרקט עם כוונה ברורה לשחק בקצב מהיר, וגם הצליחו לעשות זאת למרות היעדר רכז טבעי. דילון ברוקס ודוויין בוקר הובילו את ההתקפה בדקות הראשונות, אך חוסר בניהול משחק אמיתי הורגש לא מעט. נקודות מהזדמנות שנייה אפשרו לפורטלנד לחזור לעניינים אחרי ריצה טובה של פיניקס בסיום המחצית הראשונה. למרות זאת, פיניקס שמרה על יתרון 61:64 בהפסקה, כשהבוקר מוביל עם 13 נקודות ורויס אוניל מציג יכולת קליעה מוקדמת מרשימה.

דילון ברוקס מול אבדיה (רויטרס)

המחצית השנייה התחילה בצורה החלומית ביותר עבור הסאנס עם ריצה של 0:12. פיניקס בנתה על זריקות חכמות מחצי מרחק ועל הגנה אגרסיבית שכללה 12 חטיפות כבר בתחילת המחצית. מארק ויליאמס, שבלט במחצית הראשונה, המשיך לקבוע את הטון גם בשנייה עם חדירות והתקפות טובות על הטבעת כשהיה בשטח פתוח. רבע שלישי חד צדדי לחלוטין הסתיים ב־21:36 לפיניקס ויצר יתרון נוח להמשך.

ברבע הרביעי פיניקס לא הורידה רגל מהגז, ובוקר השתלט על המשחק והוביל את הסאנס לניצחון חשוב. הוספתו של ג'רמי גרנט לרשימת הפצועים המסתעפת של פורטלנד (שכבר כוללת את ג'רו הולידיי, מאטיס תייבול, סקוט הנדרסון, וסלי קלארק ודמיאן לילארד) השאירה את הקבוצה דלה במיוחד בעומק, והסאנס ניצלו זאת היטב.

הבלייזרס קלעו 10 מ-41 לשלוש, 24 אחוז בלבד, רחוק מאוד מהדרוש כדי לנצח קבוצה ברמה הזו. כמו כן, במודה סנטר כולם שמו לב הערב ליאנג הנסן. הרוקי האהוב של פורטלנד, שהגיע אחרי תקופה מוצלחת בקבוצת הפיתוח של המועדון, קיבל דקות והחזיר עם 9 נקודות ב־4 מ־7 מהשדה, 5 ריבאונדים, 3 אסיסטים וחסימה.