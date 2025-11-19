אחרי 3 שנים: בארסה תחזור לקאמפ נואו באלופות

אחרי יותר משלוש שנים, ליגת האלופות חוזרת לקאמפ נואו. 9 בדצמבר יסמן את קץ הגלות של ברצלונה באצטדיון האולימפי במונז’ואיק, לאחר שאופ”א אישרה שהמפגש מול איינטרכט פרנקפורט יתקיים שוב בקאמפ נואו המשופץ, כך דווח ב’מונדו דפורטיבו’. זו סוף תקופה שנמשכה 1,140 ימים מאז ההפסד 3:0 לבאיירן מינכן באוקטובר 2022.

האפשרות לשוב לקאמפ נואו במהלך שלב הליגה של הצ’מפיונס נראתה תחילה בלתי אפשרית בשל סעיף ברור בתקנון: איסור על שינוי אצטדיון במהלך הליגה. עם זאת, ברצלונה הצליחה לשכנע את אופ"א שהנסיבות שונות: אין כאן ניסיון להרוויח יתרון באמצעות מעבר לאצטדיון גדול או חדש, אלא חזרה טבעית למגרש הביתי לאחר גלות שנכפתה בשל עבודות השיפוץ המקיפות.

היחסים הטובים בין נשיא בארסה, ז’ואן לאפורטה, לבין נשיא אופ"א, אלכסנדר צ’פרין, כבר נשאו פרי בעבר, כשהאישור לפתוח את העונה מחוץ לבית העניק למועדון זמן נוסף להתאים את האצטדיון אירועי הקיץ. כעת, עם קבלת רישיון האכלוס הראשוני בשלב 1B מהעירייה, שמאפשר לפתוח את יציע ה-Lateral (לאורך המגרש) כבר במשחק הקרוב מול אתלטיק בילבאו בליגה, בארסה קיבלה גם את החותמת האירופית החסרה.

בשבת: ברצלונה חוזרת לשחק בקאמפ נואו

אופ"א דרשה שני תנאים ברורים: שהיציע שרואים בשידור יהיה פתוח ושיוקצה 5% מהקיבולת לאוהדי הקבוצה היריבה. לאחר שקיבלה את התיעוד הנדרש מהמועדון, אישרה אופ"א את החזרה ההיסטורית, ואף תשלח נציגים למשחק הליגה מול דפורטיבו אלאבס ב-29 בנובמבר כדי לוודא שהכול מתנהל כשורה.