יום רביעי, 19.11.2025 שעה 08:51
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

אחרי 3 שנים: בארסה תחזור לקאמפ נואו באלופות

דיווח: בהמשך להודעה על הקאמבק לאצטדיון האייקוני בליגה, אופ"א אישרה את השינוי בניגוד לתקנון. הבכורה המחודשת בצ'מפיונס: מול פרנקפורט ב-9/12

|
קאמפ נואו (IMAGO)
קאמפ נואו (IMAGO)

אחרי יותר משלוש שנים, ליגת האלופות חוזרת לקאמפ נואו. 9 בדצמבר יסמן את קץ הגלות של ברצלונה באצטדיון האולימפי במונז’ואיק, לאחר שאופ”א אישרה שהמפגש מול איינטרכט פרנקפורט יתקיים שוב בקאמפ נואו המשופץ, כך דווח ב’מונדו דפורטיבו’. זו סוף תקופה שנמשכה 1,140 ימים מאז ההפסד 3:0 לבאיירן מינכן באוקטובר 2022.

האפשרות לשוב לקאמפ נואו במהלך שלב הליגה של הצ’מפיונס נראתה תחילה בלתי אפשרית בשל סעיף ברור בתקנון: איסור על שינוי אצטדיון במהלך הליגה. עם זאת, ברצלונה הצליחה לשכנע את אופ"א שהנסיבות שונות: אין כאן ניסיון להרוויח יתרון באמצעות מעבר לאצטדיון גדול או חדש, אלא חזרה טבעית למגרש הביתי לאחר גלות שנכפתה בשל עבודות השיפוץ המקיפות.

היחסים הטובים בין נשיא בארסה, ז’ואן לאפורטה, לבין נשיא אופ"א, אלכסנדר צ’פרין, כבר נשאו פרי בעבר, כשהאישור לפתוח את העונה מחוץ לבית העניק למועדון זמן נוסף להתאים את האצטדיון אירועי הקיץ. כעת, עם קבלת רישיון האכלוס הראשוני בשלב 1B מהעירייה, שמאפשר לפתוח את יציע ה-Lateral (לאורך המגרש) כבר במשחק הקרוב מול אתלטיק בילבאו בליגה, בארסה קיבלה גם את החותמת האירופית החסרה.

בשבת: ברצלונה חוזרת לשחק בקאמפ נואו

אופ דרשה שני תנאים ברורים: שהיציע שרואים בשידור יהיה פתוח ושיוקצה 5% מהקיבולת לאוהדי הקבוצה היריבה. לאחר שקיבלה את התיעוד הנדרש מהמועדון, אישרה אופאת החזרה ההיסטורית, ואף תשלח נציגים למשחק הליגה מול דפורטיבו אלאבס ב-29 בנובמבר כדי לוודא שהכול מתנהל כשורה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
