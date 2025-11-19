יום רביעי, 19.11.2025 שעה 07:27
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%1470-154413דטרויט פיסטונס
73%1284-132811פילדלפיה 76'
69%1516-156513קליבלנד קאבלירס
64%1231-131311ניו יורק ניקס
62%1495-153113אטלנטה הוקס
58%1414-145612טורונטו ראפטורס
58%1453-148612מיאמי היט
55%1334-133711שיקגו בולס
54%1397-148713בוסטון סלטיקס
46%1501-151013אורלנדו מג'יק
46%1537-149113מילווקי באקס
33%1403-138912שארלוט הורנטס
17%1466-132612ברוקלין נטס
8%1600-141713אינדיאנה פייסרס
8%1537-135312וושינגטון וויזארדס
 מערב 
93%1495-169614אוקלהומה ת'אנדר
82%1252-138411דנבר נאגטס
80%1122-124710יוסטון רוקטס
75%1339-142612סן אנטוניו ספרס
67%1386-139312לוס אנג'לס לייקרס
58%1395-142812מינסוטה טימברוולבס
57%1594-163514גולדן סטייט ווריורס
54%1505-154513פיניקס סאנס
45%1353-135311יוטה ג'אז
45%1341-135511פורטלנד בלייזרס
31%1507-142313דאלאס מאבריקס
25%1485-137012סקרמנטו קינגס
23%1567-143713ממפיס גריזליס
17%1377-130512לוס אנג'לס קליפרס
17%1462-128812ניו אורלינס פליקנס

שיא כל הזמנים: לברון פתח את עונתו ה-23 ב-NBA

עבר את וינס קרטר: אחרי שהחמיץ את 14 משחקי הפתיחה, השחקן בן ה-40 עלה לשחק בקריפטו ארנה ורשם רצף שאין שני לו בהיסטוריה של הליגה הטובה בעולם

|
לברון ג'יימס (IMAGO)
לברון ג'יימס (IMAGO)

לברון ג'יימס המשיך הלילה להגדיר מחדש את גבולות האפשרי. הכוכב של לוס אנג'לס לייקרס עלה לפרקט בקריפטו ארנה ורשם את תחילת עונת ה־23 שלו בליגה, יותר מכל שחקן אחר בתולדות ה־NBA. עד המשחק הזה הוא חלק את הפסגה עם וינס קרטר, אך מהרגע שנזרקה הכדורית הראשונה נותר שם לבדו, בגיל 40 ועם רצף שיא נוסף בקריירה שאין שנייה לה.

עוד לפני שהספיק לגעת בכדור, הקהל של הלייקרס קיבל אותו במחיאות כפיים כשהכרוז הכריז על ההישג ההיסטורי. ג'יימס, בחולצה מספר 23 המזוהה איתו כל כך, השיב בקידה קצרה והמשיך למשחק שבו לוס אנג'לס פתחה בצורה לא יציבה ופיגרה עד 11 נקודות ברבע הראשון. דקות לאחר מכן הוא ירד לספסל כדי לנהל עומס, שכן בלייקרס מתכננים להחזיר אותו בהדרגה לקצב משחק מלא.

מדובר בחזרה מאוחרת במיוחד. לברון החמיץ את 14 משחקי הפתיחה של העונה בגלל בעיית סיאטיקה, פגיעה עצבית שמקרינה מהגב התחתון לרגל וגרמה לו להיעדר מאימוני הקבוצה מאז אוקטובר. המאמן ג'יי ג'יי רדיק הסביר כי מדובר בגירוי עצבי באזור המותן, בעיה שחייבה את הכוכב לטיפול ממושך.

כל התקופה הזאת ליוותה את ג'יימס בסימני שאלה על עתידו. שמועות הפרישה התרוצצו ללא הפסקה, אך ביוני הוא ניפץ אותן כשבחר להפעיל את האופציה בחוזהו עבור 52.6 מיליון דולר לעונה נוספת, שמינית במדי הלייקרס. ובעונה שעברה, גם כשהשווה את שיא 22 העונות, הוא הפגין מספרים של סופרסטאר לכל דבר עם ממוצעים של 24.4 נקודות, 7.8 ריבאונדים ו־8.2 אסיסטים ב־70 משחקים.

הילד מאקרון אוהיו, שנבחר במקום הראשון בדראפט 2003 ונחת בליגה בגיל 18 עם רעש שלא נשמע כמותו, ממשיך לייצר פרקים חדשים בסיפור שכבר מזמן הפך לאגדה. מעבר לשיאי אורך הקריירה, הוא הגיע לפתיחת העונה עם 42,184 נקודות בעונה הסדירה ויותר מ־50 אלף בכל המסגרות יחד. עכשיו הוא מתחיל את פרק מספר 23, ולא נראה שהוא מתכוון לעצור בקרוב.

