2 דקות לדני וולף בגארבג' טיים, דטרויט לוהטת

לילה מרתק ב־NBA סיפק דרמות, ריצות מאוחרות והופעות אישיות מרשימות, לצד לא מעט אכזבות של קבוצות פצועות ומתקשות. דטרויט המשיכה להדהים עם רצף ניצחונות תוך שקייד קנינגהאם כיכב, סן אנטוניו התגברה על חסרונו של ויקטור וומבניאמה וניצחה את ממפיס, וברוקלין שוב קרסה, לצד דקות סמליות בלבד של דני וולף. גולדן סטייט נהנתה מערב גדול של סטף קרי וג’ימי באטלר, אך נפלה מול אורלנדו.

ברוקלין (12:2) - בוסטון (7:8) 113:99

ברוקלין קיוותה לבנות על הניצחון בוושינגטון, אבל הערב היא שוב נפלה, במשחק שבו דני וולף קיבל תפקיד שולי מאוד. הגבוה האמריקאי-ישראלי שותף לשתי דקות קצרות לחלוטין בזמן הגארבג' טיים, ולא הספיק לייצר שום נתון סטטיסטי. גם בן שרף לא היה זמינה לרוטציה, לאחר שנעדר בגלל פציעה בקרסול, מה שהשאיר את ברוקלין עם רוטציה קצרה עוד יותר.

במשך שלושה רבעים ברוקלין הייתה בעניינים, אבל ברגע האמת הסלטיקס פשוט חנקו את המשחק. ההגנה של בוסטון אפשרה לנטס סל שדה בודד במשך עשר דקות בפתיחת הרבע האחרון, בזמן שהקבוצה של ג'יילן בראון ושות' רצה 3:18 והכריעה את המשחק. בראון היה האחראי המרכזי עם 29 נקודות, בזמן שפייטון פריצ'רד המשיך את הכושר המצוין שלו עם 22 נקודות ו-10 ריבאונדים. דרק ווייט קבר שתי שלשות גדולות במאני-טיים בדרך ל-15 נקודות.

בראון (רויטרס)

אצל ברוקלין, מייקל פורטר ג'וניור המשיך את הרצף האישי המרשים שלו עם 25 נקודות, שביעי ברציפות מעל 20, אבל זה לא הספיק. דיארון שארפ הוסיף 16 נקודות ונואה קלאוני תרם 13. למרות הניסיון להישאר צמודים, ברוקלין התרסקה לקראת הסיום ונפלה למאזן 12:2 ו-7:0 בבית, בעוד דני וולף ממשיך להמתין להזדמנות אמיתית להוכיח את עצמו ברוטציה.

אורלנדו (7:8) - גולדן סטייט (7:9) 113:121

הווריירס קיבלו ערב ענק מהצמד סטפן קרי וג'ימי באטלר שקלעו יחד 67 נקודות, אך עדיין הפסידו למארחת שנראתה טובה ומאוזנת יותר בכל פרמטר קבוצתי. בעיות מוכרות חזרו שוב: שליטה מוחלטת של המג'יק בצבע עם 64 נקודות מול 46 בלבד של הווריירס, רפיון הגנתי של הגבוהים וקושי להתמודד עם הפיזיות של וונדל קרטר פרנץ וגנר וטיסטאן דה סילבה. גם 18 איבודי כדור שעלו ב־21 נקודות קלות לאורלנדו פגעו קשות בגולדן סטייט, והפכו דקות טובות של קרי ובאטלר לחסרות משמעות כשהקבוצה התקשתה אפילו להגיע לזריקות.

לצד הבעיות ההגנתיות והאיבודים, גולדן סטייט קרסה במאבק העומק מול אורלנדו. בעוד קרי ובאטלר סחבו את ההתקפה כמעט לבד, שחקני המשנה של הווריירס תרמו רק 46 נקודות ב־14 מ־39 מהשדה. מנגד, שישה שחקנים של אורלנדו סיימו עם ספרות כפולות ואנתוני בלאק התפוצץ מהספסל עם 21 נקודות. הדעיכה הגיעה גם ברגע הכי קריטי: קרי לא קלע במשך כמעט שתים עשרה דקות ברבע האחרון, ובזמן הזה המג'יק ברחו לדו ספרתי וסגרו עניין. ללא קומינגה ועם תרומה דלה מהספסל, כל עצירה של קרי פשוט שיתקה את גולדן סטייט בדרך לעוד הפסד מתסכל.

באטלר (רויטרס)

אטלנטה (6:9) - דטרויט (2:13) 120:112

דטרויט המשיכה את פתיחת העונה המסחררת שלה עם ניצחון על ההוקס, כשהיא רושמת את הרצף הארוך ביותר בליגה העונה והטוב ביותר של המועדון מאז עונת 2007/08. קייד קנינגהאם חזר מפציעה והוביל את הפיסטונס עם 25 נקודות ו־10 אסיסטים, והפך לשחקן הראשון בתולדות המועדון שמגיע לחמישה משחקים רצופים של לפחות 25 נקודות ו־10 אסיסטים. ג'יילן דורן הוסיף 24 נקודות ודאנקן רובינסון נתן תנופה מהירה עם 14 נקודות כבר בפתיחה.

אטלנטה, שהגיעה ללא כמה כוכבים פצועים, הצליחה לחזור מפיגור עמוק של 19 נקודות ואף לצמק לנקודה ברבע האחרון, אבל לא יותר מזה. ג'יילן ג'ונסון הוביל את ההוקס עם 25 נקודות ותרומה רחבה בכל הפרמטרים, ניקיל אלכסנדר ווקר הוסיף 24 ואונייקה אוקונגו תרם 21. למרות המאמץ, דאנדרסון דניאלס שקיבל את פרס השחקן המשתפר לפני המשחק, לא הצליח למנוע את עצירת רצף חמשת הניצחונות של אטלנטה.

שחקני דטרויט (רויטרס)

סן אנטוניו (4:10) - ממפיס (11:4) 101:111

הספרס גברו על הגריזליס במשחק שבו שתי הקבוצות התמודדו עם חיסורים משמעותיים. דיארון פוקס הוליך את הספרס עם 26 נקודות, והריסון בארנס הוסיף 23 כולל שבע נקודות רצופות במאני טיים שהכריעו את ההתמודדות. קיילדון ג'ונסון תרם 18 נקודות, והספרס רשמו ניצחון שני ברציפות וחמישי בשבעת משחקיהם האחרונים, למרות היעדרותם של ויקטור וומבניאמה, דילן הארפר וסטפון קאסל שנפצעו וייעדרו כשבועיים עד שלושה.

בארנס עם וומבניאמה (רויטרס)

ממפיס, ללא ג'ה מוראנט, נשענה על סדיק קאוורד עם 19 נקודות וג'ארן ג'קסון ג'וניור עם 18, אך לא הצליחה למנוע הפסד חמישי ברציפות. הגריזליס ניצלו את חסרונו של וומבניאמה כדי לשלוט בריבאונד ולהשיג יתרון 22 נקודות מול שתיים בנקודות מהזדמנות שנייה, אבל קרסו ברבע האחרון שבו סן אנטוניו ניצחה 14:25. פתיחה חלשה של הספרס, כולל פיגור מוקדם אחרי ריצת 8:0 וקליעה של 17 אחוז בלבד, לא מנעה מהם להפוך את המשחק ולסגור ערב חשוב לנוכח הסגל החסר.