ברזיל נפרדה ב-1:1 עם תוניסיה במשחק ידידות

פגרת הנבחרות ממשיכה גם ברחבי העולם, כשהערב (שלישי) נבחרת ברזיל איחרה את תוניסיה למשחק ידידות. הברזילאים היו טובים יותר לאורך המשחק, אך לא הצליחו לנצח והתמודדות הסתיימה ב-1:1.

בדקה ה-23, תוניסיה עלתה על לוח התוצאות עם שער יתרון מפתיע מרגליו של חאזם מאטסורי. רגע לפני הירידה להפסקה, אסטבאו דייק מהנקודה הלבנה ואיזן.

בדקה ה-78 הסלסאו קיבלו פנדל נוסף, הפעם היה זה לוקאס פאקטה שניגש לבעוט, אך הקשר החטיא והמשחק הסתיים בשוויון. הבשורה הגורלית מהמשחק מגיעה מכיוונו של אדר מיליטאו. בלמה של ריאל מדריד נפצע והוחלף בדקה ה-60. כזכור, גם בלמה של ארסנל, גבריאל, נפצע בפגרת הנבחרות, כשהוא צפוי להעדר כחודשיים מהמגרשים.