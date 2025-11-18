יום רביעי, 19.11.2025 שעה 00:57
כדורגל עולמי  >> ידידות

ברזיל נפרדה ב-1:1 עם תוניסיה במשחק ידידות

הסלסאו נקלעו לפיגור מפתיע בדקה ה-23 משער של חאזם מאסטורי, אך אסטבאו איזן בפנדל. פאקטה החטיא מהנקודה הלבנה. מיליטאו נפצע והוחלף בדקה ה-60

|
אדר מיליטאו (רויטרס)
אדר מיליטאו (רויטרס)

פגרת הנבחרות ממשיכה גם ברחבי העולם, כשהערב (שלישי) נבחרת ברזיל איחרה את תוניסיה למשחק ידידות. הברזילאים היו טובים יותר לאורך המשחק, אך לא הצליחו לנצח והתמודדות הסתיימה ב-1:1.

בדקה ה-23, תוניסיה עלתה על לוח התוצאות עם שער יתרון מפתיע מרגליו של חאזם מאטסורי. רגע לפני הירידה להפסקה, אסטבאו דייק מהנקודה הלבנה ואיזן.

בדקה ה-78 הסלסאו קיבלו פנדל נוסף, הפעם היה זה לוקאס פאקטה שניגש לבעוט, אך הקשר החטיא והמשחק הסתיים בשוויון. הבשורה הגורלית מהמשחק מגיעה מכיוונו של אדר מיליטאו. בלמה של ריאל מדריד נפצע והוחלף בדקה ה-60. כזכור, גם בלמה של ארסנל, גבריאל, נפצע בפגרת הנבחרות, כשהוא צפוי להעדר כחודשיים מהמגרשים.

