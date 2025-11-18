לפני הקלאסיקו: ניצחונות למכבי ת"א ומטה אשר

חמשת משחקי המחזור החמישי של ליגת העל בכדורעף לגברים נערכו היום (שלישי) במקביל. מכבי תל אביב ומטה אשר רשמו ניצחונות 0:3 לקראת המפגש ביניהן ביום ראשון הקרוב. רחובות המשיכה את המגמה החיובית עם ניצחון חוץ שלישי העונה על אשדוד, שרושמת רק ניצחון אחד בחמישה משחקים. הוד השרון גברה על קריית אתא 1:3 והמעפיל ניצחה את כפר סבא באותה תוצאה.

הפועל גליל מטה אשר/עכו - הפועל אריות ירושלים 0:3 (11:25, 12:25, 13:25)

מטה אשר לא התקשתה הערב מול ירושלים שהגיעה אחרי הניצחון במוצאי שבת על מכבי אשדוד. כל שלוש המערכות התנהלו בשליטת המקומיים והם נראים מוכנים לקראת הקלאסיקו מול מכבי תל אביב ביום ראשון הקרוב.

הצטיינו במטה אשר: שטיפט עם 12 נקודות ו-וינקלמולר עם 11 נקודות.

הצטיין בירושלים: לוקיינטס עם 8 נקודות.

שחקני הפועל גליל מטה אשר/עכו חוגגים (באדיבות המועדון)

מכבי יעדים תל אביב - מ.ס עיילבון 0:3 (19:25, 20:25, 20:25)

מכבי תל אביב שחזרה השבוע לארץ אחרי העפלה לשלב הבא בגביע האתגר לאחר שעברה את פאמסה טרואל הספרדית בסיכום שני המשחקים, התמודדה הערב מול עיילבון שהפגינה יכולת טובה שלא הספיקה מול הדאבליסטית שגם היא נראית מוכנה לקראת הקלאסיקו בראשון הקרוב.

הצטיינו במכבי תל אביב: ביסט עם 18 נקודות והידלגו עם 14 נקודות.

הצטיינו בעיילבון: פיינרו עם 18 נקודות וסוארס עם 10 נקודות.

מכבי תל אביב נגד עיילבון (רינת ורדי)

הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר - הפועל כפר סבא 1:3 (25:27, 25:12, 25:27, 18:25)

משחק מרתק הערב במנשה, כאשר הקבוצה הביתית ניצחה בקושי את המערכה הראשונה, כפר סבא התעוררה וניצחה בקלות את השנייה, אבל המעפיל ניצחה את השלישית, גם פה בשובר שוויון. המערכה הרביעית כבר הייתה בשליטת המעפיל שניצחה אותה ואת המשחק כולו.

הצטיינו במעפיל: אוליביירה עם 14 ודוס סנטוס וזאהר עם 9 נקודות כל אחד.

הצטיינו בכפר סבא: אקווינו עם 20 נקודות ולופז עם 18 נקודות.

מאמן המעפיל עדי תדמור: "אני שמח שאחרי משחק לא טוב ולא יציב שלנו ואחרי מערכה שנייה חלשה מאוד שלנו הצלחנו לחזור למשחק לנצח, ולקחנו שלוש נקודות מאוד חשובות, אני מקווה שנשתפר במשחקים הבאים".

מכבי אשדוד - מכבי SVA רחובות 3:0 (28:26, 25:17, 25:22)

המערכה הראשונה הייתה צמודה מאוד והסתיימה רק בשובר שוויון, המערכה השנייה הייתה בשליטת רחובות שניצחה אותה יחסית בקלות, המערכה השלישית הייתה צמודה יותר אבל בסיומה רשמה רחובות ניצחון חוץ על אשדוד, ניצחון שלישי העונה. אשדוד עם פתיחת עונה פחות טובה ולה ניצחון אחד מחמישה משחקים.

הפועל עירוני קריית אתא – מכבי מוסינזון הוד השרון 3:1 (22:25, 25:15, 25:22, 25:19)

הוד השרון ניצחה הערב בקריית אתא דווקא לאחר שקריית אתא זכתה במערכה הראשונה, אבל מפה הוד השרון השתלטה על המשחק וניצחה את יתר שלוש המערכות בדרך לניצחון השלישי שלה העונה.

אלכס שפרנוביץ' מאמן הוד השרון: "אנחנו שמחים על הניצחון, היה משחק קשה - במערכה ראשונה היינו קצת שאננים ועשינו יותר מדי טעויות כאשר קריית אתא ששיחקו משחק מאוד סולידי לא עשו טעויות והפעילו עלינו לחץ - לכן היה משחק מאוד צמוד, אנחנו חייבים להשתפר ממשחק למשחק".