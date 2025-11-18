יום רביעי, 19.11.2025 שעה 00:56
 בית 1 
153-166גרמניה1
128-66סלובקיה2
96-76צפון אירלנד3
013-16לוקסמבורג4
 בית 2 
142-146שווייץ1
115-66קוסובו2
48-36סלובניה3
212-46שבדיה4
 בית 3 
137-136סקוטלנד1
117-166דנמרק2
712-106יוון3
217-46בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
162-216ספרד1
1312-176טורקיה2
315-76גיאורגיה3
319-36בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
204-278הולנד1
177-148פולין2
1014-88פינלנד3
519-48מלטה4
315-68ליטא5
 בית 8 
194-228אוסטריה1
177-178בוסניה2
1310-198רומניה3
811-118קפריסין4
039-28סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
187-298בלגיה1
1611-218ווילס2
1310-138צפון מקדוניה3
813-98קזחסטן4
031-08ליכטנשטיין5
  
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
116-38אנדורה4
  
224-268קרואטיה1
168-188צ'כיה2
129-118איי פארו3
917-88מונטנגרו4
028-38גיברלטר5

ספרד ובלגיה העפילו למונדיאל, נותרו 9 מקומות

הלה רוחה והשדים השלימו את המשימה, גם סקוטלנד, אוסטריה ושווייץ שסגרו את שלב המוקדמות באירופה. כל העולות, הגרלת הבתים, הפלייאוף והמתמודדות בו

גביע העולם (רויטרס)
גביע העולם (רויטרס)

מעמדי ההכרעה של מוקדמות מונדיאל 2026 באירופה נמשכו הערב (שלישי), עם משחקי המחזור העשירי שנחתמו ותמונת החלוקה בין העולות האוטומטיות מפסגות הבתים לבין המדינות שנשלחו לפלייאוף מהמקום השני, התבהרה באופן סופי. זה הזמן לעשות פעם נוספת סדר לגבי מי כבר הבטיחו את מקומן בגביע העולם שיתחיל בקיץ הקרוב, מתי תיערך ההגרלה ומי יהיו בפלייאוף.

בבית 1, הבטיחה גרמניה את מקומה בין 48 הנבחרות שיטוסו לאמריקה בקיץ, אחרי שגברה במאבק ישיר על הפסגה על סלובקיה, שתפסה את המקום השני בבית ותלך למאבקי הפלייאוף שייערכו בחודש מרץ.

בבית 2, שווייץ הבטיחה מעשית את הפסגה עוד קודם לכן, אבל חתמה זאת כשהצליחה לנצח את קוסובו במאבק הישיר. הקוסוברים ינסו לעשות סנסציה ולהעפיל לראשונה בהיסטוריה לגביע העולם.

שחקני שווייץ מאושרים. את המקום במונדיאל הם הבטיחו (IMAGO)שחקני שווייץ מאושרים. את המקום במונדיאל הם הבטיחו (IMAGO)

בבית 3, דנמרק וסקוטלנד נפגשו למשחק על כל הקופה, בסיומו הסקנדינבים הפסידו בתוספת הזמן בסיום משחק מטורף וילכו לפלייאוף. הנבחרת מהממלכה, שהגיעה ערב המשחק מהמקום השני, תחגוג את ההעפלה בזכות שני שערים דרמטיים ששלחו אותה להתכונן לקראת הקיץ.

בבית 4, העניינים נסגרו סופית די מוקדם. צרפת הבטיחה עוד לפני המחזור האחרון את העלייה האוטומטית אל עבר גביע העולם, מהמקום הראשון בטבלה. אוקראינה ניצחה את איסלנד, פתחה עליה פער של שלוש נקודות בדרך למקום השני, כלומר היא תהיה בוודאות בשלב הפלייאוף.

בבית 5, ספרד הבטיחה עוד לפני משחק הסיום את מקומה כשטורקיה הייתה זקוקה לנס בדמות ניצחון בשבעה שערים על הלה רוחה, אבל כאמור הספרדים על אף שספגו ואיבדו נקודות לראשונה בקמפיין הבטיחו את ראשות הבית, ואת מקומם בטורניר הקיץ. הטורקים הולכים לפלייאוף.

שחקני ספרד. ילכו כל הדרך אל הדאבל? (IMAGO)שחקני ספרד. ילכו כל הדרך אל הדאבל? (IMAGO)

בבית 6, פורטוגל רקדה עם תשיעייה על ארמניה במחזור האחרון ללא כריסטיאנו רונאלדו, בדרך להבטחת המקום הראשון והכרטיס האוטומטי למונדיאל. במקום השני שמוביל לפלייאוף סיימה נבחרת אירלנד, שהדהימה עם 2:3 דרמטי על הונגריה בהתקפה האחרונה של המשחק האחרון של המוקדמות.

בבית 7, הולנד הצטרפה לרשימת העולות לטורניר הגדול של הקיץ, כשלא הסתבכה מול ליטא. נבחרת פולין תקווה לעשות דבר דומה מהפלייאוף, אחרי שהבטיחה את סגנות הבית.

בבית 8, אוסטריה עשתה את המוטל עליה במאבק הישיר מול בוסניה, מולה סיימה בתיקו. הפער בין השתיים טרם המחזור עמד על שתי נקודות, ונשמר גם בסיום, כשראלף רנגניק ושחקניו עשו את העבודה, כשהנבחרת מחבל הבלקן תתחרה בשלב הפלייאוף.

שחקני נבחרת נורבגיה חוגגים. יעשו צרות גם במונדיאל? (IMAGO)שחקני נבחרת נורבגיה חוגגים. יעשו צרות גם במונדיאל? (IMAGO)

בבית 9 הישראלי, נורבגיה כצפוי סיימה במקום הראשון והשיגה את הכרטיס האוטומטי למונדיאל. איטליה תנסה להימנע מאי העפלה בפעם השלישית ברציפות לגביע העולם, כשתתמודד בפלייאוף אחרי שתפסה את המקום השני בלבד.

בבית 10, בלגיה כמעט הסתבכה, כשהגיעה למחזור האחרון בפער של שתי נקודות בלבד מהמקום השני, אבל עשתה את העבודה מול נמושת הבית ליכטנשטיין ותפסה כרטיס נוסף למשחקים בקיץ. צפון מקדוניה נאבקה מול ווילס על המקום השני, כשהאחרונה הצליחה לנצח אותה ותפסה את הסגנות.

בבית 11, אנגליה עלתה ישירות מהמקום הראשון עוד לפני מחזור הסיום ותהיה כמובן חלק בלתי נפרד מגביע העולם. אל המקום השני הגיעה אלבניה, שתתמודד במסגרת הפלייאוף ותנסה גם היא להשיג את הכרטיס לטורניר הגדול כדי לא לצפות בו מהספה.

נבחרת אנגליה מאושרת. תצליח להשיג את הגביע לראשונה מ-1966? (IMAGO)נבחרת אנגליה מאושרת. תצליח להשיג את הגביע לראשונה מ-1966? (IMAGO)

בבית 12 האחרון, קרואטיה תסיים בפסגה מעל כולן, כלומר היא העפילה אוטומטית למונדיאל ללא צורך בפלייאוף. מי שסיימה במקום השני והדרך שלה לגביע העולם עוד מלאת אתגרים, היא נבחרת צ’כיה.

כל הנבחרות שכבר העפילו למונדיאל

מארחות: ארצות הברית, מקסיקו, קנדה.

אירופה: אנגליה, צרפת, קרואטיה, פורטוגל, נורבגיה, גרמניה, הולנד, ספרד, בלגיה, שווייץ, אוסטריה, סקוטלנד.

אסיה: איראן, אוזבקיסטן, דרום קוריאה, ירדן, יפן, אוסטרליה, קטר, ערב הסעודית.

אפריקה: מרוקו, מצרים, סנגל, דרום אפריקה, חוף השנהב, קאבו ורדה, אלג'יריה, טוניסיה, גאנה.

דרום אמריקה: ארגנטינה, אקוודור, ברזיל, קולומביה, אורוגוואי, פרגוואי.

אוקיאניה: ניו זילנד.

הנבחרות שהבטיחו את מקומן בפלייאוף ההעפלה באירופה

סלובקיה, קוסובו, דנמרק, אוקראינה, טורקיה, אירלנד, פולין, בוסניה, איטליה, ווילס, אלבניה, צ’כיה, צפון מקדוניה, שבדיה, צפון אירלנד ורומניה. ארבע האחרונות העפילו דרך ליגת האומות לפלייאוף, כשההגרלה תיערך כבר בחמישי הקרוב. המשחקים עצמם ייערכו ב-26 וב-31 במרץ 2026.

שחקני איטליה. יחמיצו בפעם השלישית ברצף את המונדיאל? (IMAGO)שחקני איטליה. יחמיצו בפעם השלישית ברצף את המונדיאל? (IMAGO)

מונדיאל 2026 יהיה הראשון בו ישתתפו 48 נבחרות, כאשר הטורניר יתפרס על פני שלוש מדינות – ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כ-39 נבחרות בסך הכל כבר הבטיחו את מקומן. ב-5 בדצמבר תיערך בארה”ב (בוושינגטון) ההגרלה, שבה יתגבש לראשונה לוח המשחקים של הטורניר הגדול שייערך בין ה-11 ביוני ל-19 ביולי. 

