"צומת גורלי לפיפ"א": הבלגן החדש שיצר טראמפ

הישיבה האחרונה לקראת מונדיאל 2026, שנערכה בבית הלבן עם דונלד טראמפ וג׳אני אינפנטינו כגורמים הבכירים של ממשלת ארצות הברית ופיפ״א, השאירה שוב את הרושם שכמה מהמדינות המארחות שאושרו לטורניר, שיתחיל בעוד שבעה חודשים בלבד, עדיין נמצאות בסכנה. בפרט אלו שמנוהלות על ידי הדמוקרטים, באתגר ישיר מצד טראמפ שעלול להכניס את פיפ״א לבעיה רצינית.

בשלב מסוים במהלך הפגישה בין כל הגורמים, שבה השתתפו גם שר החוץ מרקו רוביו ושרת ביטחון המולדת קריסטי נואם, נשאל טראמפ לגבי ראשת העיר הסוציאליסטית החדשה של סיאטל, קייטי וילסון, והוא השיב, “אם נראה שעלולה להיות בעיה, אבקש מג׳אני אינפנטינו להעביר את המשחק לעיר אחרת”.

הוא המשיך, “אז אם נראה שיש בעיות בסיאטל, שם יש להם ראשת עיר ליברלית קומוניסטית מאוד… נגיד, ג׳אני, אני יכול להגיד שנעביר את המשחק. אני לא חושב שתהיה הבעיה הזו. אבל נעביר את האירוע למקום שבו יקבלו אותו היטב והוא יהיה בטוח”.

ג'אני אינפנטינו ודונלד טראמפ במונדיאל המועדונים (IMAGO)

אינפנטינו, שנלכד בין הפטיש לסדן, הגיב, “כן, אני מאמין שהביטחון הוא העדיפות מספר אחת להצלחת מונדיאל”. ההצהרה הזו זורעת מחדש ספקות לגבי עתידן של ערים מארחות שנמצאות בשליטת הדמוקרטים, שספגו ביקורת קשה מטראמפ בתקופה האחרונה.

לפני קצת יותר מחודש, נשיא קונקקא”ף וסגן נשיא פיפ״א ויקטור מונטליאני דווקא ניסה להרגיע, באירוע שנערך בלונדון. “זה טורניר של פיפ״א, ופיפ״א מקבלת את ההחלטות. עם כל הכבוד למנהיגי העולם הנוכחיים, הכדורגל גדול מהם ויחיה יותר מהממשלות שלהם, מהמשטרים שלהם ומהסיסמאות שלהם”.

טראמפ ואינפנטינו (IMAGO)

אולם עמדתו של אינפנטינו, שותף אסטרטגי ומסחרי קרוב של טראמפ, אינה חד משמעית, מה שמשקף את הצומת שבו נמצאת פיפ״א כעת. הגרלת שלב הבתים תיערך ב-5 בדצמבר בוושינגטון, וטראמפ צפוי להגיע, כפי שעשה בגמר גביע העולם למועדונים שנערך בקיץ בניו יורק ניו ג׳רזי.

ארצות הברית, שמארחת את המונדיאל יחד עם מקסיקו וקנדה, אישרה 11 ערים מארחות, רובן בניהול ראשי ערים דמוקרטיים כמו לוס אנג׳לס, ניו יורק, אטלנטה, יוסטון, בוסטון, פילדלפיה וסיאטל. שינוי המגרשים בזמן כה קצר, במיוחד על רקע האשמותיו של טראמפ, עלול ליצור לפיפ״א כאוס כלכלי ופוליטי משמעותי.