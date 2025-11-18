יום שלישי, 18.11.2025 שעה 20:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת ילדים א' דרום 2
ילדים א': אופקים הפכה וניצחה בקריית גת

מ.כ אופקים כבר שמטה יתרון של שער אחד ואף נקלעה לפיגור, אבל הצליחה לחולל מהפך דרמטי בתוספת הזמן ואף לנצח 2:3 את בית"ר קריית גת במשחק החוץ

אופקים ילדים א' (צילום: מתנ
אופקים ילדים א' (צילום: מתנ"ס אופקים)

המחזור החמישי בליגת דרום 2 בשנתון ילדים א' הושלם אמש (שני), במשחק בין שתי קבוצות "צו פיוס" - בית"ר קריית גת ומ.כ אופקים. שתי הקבוצות הציגו כדורגל עם אוריינטציה התקפית, היו בעמדת יתרון ושמטו אותו. בסיום, הקבוצה האורחת מאופקים היא זו שחגגה את הניצחון.

זקריה אבו שייח העלה את אופקים ליתרון 0:1 במהלך המחצית הראשונה, אך את המחצית השנייה קריית גת פתחה בצורה מצוינת והצליחה לחולל שערים מרגליהם של נתן גלה וישעיהו דסה שכבש בפנדל. אופקים לא אמרה נואש, עם שער בפנדל שכבש כפיר יונה קבע 2:2. בתוספת הזמן שער שכבש ארז משעלי יצר מהפך והעניק לחניכיו של יגאל אלזם ניצחון 2:3.

מ.כ אופקים תקווה להמשיך על מסלול הניצחונות, כשתתארח ביום שני אצל קבוצת מכבי באר שבע דרום. בית"ר קריית גת תשוב לשחק לאחר החזרה מפגרות השזרוע והגביע, בתחילת חודש דצמבר תארח הקבוצה את מ.כ ערד.

